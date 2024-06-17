На юге за сутки уничтожены 104 оккупанта и 18 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.
Также россияне потеряли 18 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 пушки;
- 1 миномет;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 6 единиц автобронетехники;
- 1 разведывательный БПЛА;
- 3 станции радиоэлектронной борьбы;
- 3 лодки.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и 5 наблюдательных пунктов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.
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