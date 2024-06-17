На юге за сутки уничтожены 104 оккупанта и 18 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.

Также россияне потеряли 18 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 пушки;

1 миномет;

1 противотанковый ракетный комплекс;

6 единиц автобронетехники;

1 разведывательный БПЛА;

3 станции радиоэлектронной борьбы;

3 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и 5 наблюдательных пунктов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.