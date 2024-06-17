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Новости Агрессия России против Украины
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На юге за сутки уничтожены 104 оккупанта и 18 единиц вооружения и военной техники россиян

рф,техніка,знищення

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 104 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 104 человека.

Также россияне потеряли 18 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 пушки;
  • 1 миномет;
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 6 единиц автобронетехники;
  • 1 разведывательный БПЛА;
  • 3 станции радиоэлектронной борьбы;
  • 3 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и 5 наблюдательных пунктов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 527 390 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3598) уничтожение (7030) Силы обороны юга (324)


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