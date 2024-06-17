Россияне обстреливают Херсон: В городе слышны взрывы

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне - взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

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