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Новости Война
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Россияне обстреливают Херсон: В городе слышны взрывы

Росіяни обстрілюють Херсон

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне - взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

Также читайте: За прошедшие сутки россияне ударили по 9 населенным пунктам Херсонщины, два человека получили ранения

Автор: 

обстрел (27379) Херсон (2840)


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17.06.2024 18:21 Ответить
 
 