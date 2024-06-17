Россияне обстреливают Херсон: В городе слышны взрывы
Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне - взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.
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Юра Малко
показать весь комментарий17.06.2024 18:21 Ответить Мне нравится 0
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