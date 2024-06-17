Лидеры ЕС планируют оставить Урсулу фон дер Ляйен на должности президента Еврокомиссии, - Financial Times
Лидеры Евросоюза хотят оставить Урсулу фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии еще на пять лет.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что лидеры блока не хотят перемен на фоне войны в Украине, напряженных отношений с Китаем, а также политической неопределенности в ключевых государствах ЕС.
Кандидатуру фон дер Ляйен должны поддержать на частном ужине в Брюсселе в понедельник, 17 июня. Это будет своего рода политическая поддержка действующему президенту Еврокомиссии перед формальным утверждением ее кандидатуры, которое состоится позже в этом месяце. Окончательное соглашение будет достигнуто 27-28 июня во время официального саммита ЕС.
А парламентское голосование по следующему главе Еврокомиссии запланировано на неделю после 15 июля.
FT добавляет, что Урсулу фон дер Ляйен уважают за ее лидерство в ЕС во время таких вызовов как пандемия Covid-19 и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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