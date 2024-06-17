Зеленский провел Ставку: заслушал доклад главы Сил Беспилотных Систем Сухаревского по производству и применению всех типов дронов
17 июня после возвращения с Саммита мира Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.
Заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР.
Подробный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.
Направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", - рассказал Зеленский.
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запросити безуглу-вона все розповість
-де чого і що робити
Тепер негайно треба Зеленському усіх "заслухати" і швидко бігти, поки нічого не забув доповідати товаришу майору з фсб. Бо дуже лаявся товариш майор з ФСБ - скільки можна шлятися - треба тримати хазяїв у курсі.