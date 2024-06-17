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Зеленский провел Ставку: заслушал доклад главы Сил Беспилотных Систем Сухаревского по производству и применению всех типов дронов

Зеленський провів засідання Ставки

17 июня после возвращения с Саммита мира Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов.

Заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР.

Подробный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike.

Направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", - рассказал Зеленский.

Также читайте: США помогают Украине с БПЛА от разведки до сопровождения производства, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Сухаревский Вадим (50) Александр Сырский (603) Ставка (127) Умеров Рустем (535) Силы беспилотных систем (95) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+12
мокшандія славить зе!, ото нетреба. Жоден притомний українець не хоче зелене бидло бачити при владі.
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17.06.2024 19:24
+12
Де дрони брехло, які ти обіцяло?!
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17.06.2024 19:26
+9
Слава Коломойскому! Слава Кудрицкому! Слава Верещук! Слава Безуглой! Слава 73%!
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17.06.2024 19:10
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Це для Українців та України, як і отой самміту Швейцарії … Співпадіння …
Саммит, саммиту - рознь !

https://dl-news.defence-line.org/?p=33087
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17.06.2024 18:59 Ответить
Слава Україні! Слава президенту!
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17.06.2024 19:02 Ответить
Слава Україні - то так, а яка слава дебілу зеленому??
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17.06.2024 19:04 Ответить
Його обрала переважна кількість українців(73%).Цей вибір треба поважать. І лише москалі та колобаранти співають одну пісню.Поганий, нелегітимний...
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17.06.2024 19:07 Ответить
Слава Коломойскому! Слава Кудрицкому! Слава Верещук! Слава Безуглой! Слава 73%!
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17.06.2024 19:10 Ответить
Приколюєтесь))
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17.06.2024 19:14 Ответить
Вся московія ,кляне чинного президента. І 17% корисних ідіотів, які голосували проти нього.Московитам підспівують,і допомагають!👺
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17.06.2024 19:15 Ответить
мокшандія славить зе!, ото нетреба. Жоден притомний українець не хоче зелене бидло бачити при владі.
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17.06.2024 19:24 Ответить
Люди не за него голосовали,а против забравшихся политиков,которые всем надоели. И надеялись, что он не станет таким, но глубоко ошиблись. Я всегда считал, что занимать такой пост должен человек с опытом, порядочный, а тут комик. Артист может быть в стране где от него ничего не зависит. Где есть законы и они соблюдаются
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17.06.2024 20:29 Ответить
Вони голосовали бо так їм сказав ящик коломойского, а мізків щоб думати в них нема, в них тіки вуха от на ці вуха їм навішали локшину і зараз продовжують вішать про мілліон дронів про 1ГВТ генерацій єлектрики до кінця року про Україну яка буде розвивати космос про мілліон дерев про шашлики на майскі в 2022р і що війни не буде про знижку квартплати на 50% про закінчення війни як тільки воно візме булову про величнейший університет імені величнейшего брехуна про зарплати вчителів про дітей яки будуть жити в будику де зараз живе зеленський про ніяких кумів та трузів при владі ----------------- алё Васюки цінні кадри Бендера в вас вуха ще не поодпадали, а то можно ще продовжувати перелік брехні баратино коломойского
https://i.postimg.cc/9M4yT197/image.jpg
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17.06.2024 21:29 Ответить
Треба немати розуму й незнати математики, щоб не витягнути статистичні данні з інету й не підрахувати самому, сквльки за зелену тварюку проголосувало.
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17.06.2024 19:12 Ответить
Так виходить, що він переміг на виборах, бо обманював. А його конкурент по чесному балатувався???😁
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17.06.2024 19:30 Ответить
О, доходить. Тільки не іржи так, бо рота порвеш)
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17.06.2024 19:54 Ответить
Свій зелений гуморочок при собі залиште бо бачите що ви накоїли - до вас тільки зараз дійшло, тугеньке, тупенькн таке ж ви...як оті мокши..поки не подохнкть - не доходить.
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17.06.2024 20:35 Ответить
ви часом не зебіл? Бо дуже схоже.
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17.06.2024 20:47 Ответить
Ну то нєйух на інших ярлики вішати.
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17.06.2024 21:23 Ответить
вторий тур був, вчи математику - його обрали 15% від всіх хто прийшов на 2-й тур.... отакий легітим, який б*є по нам...нажаль
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17.06.2024 19:13 Ответить
Слава Ермаку! Слава Гетьманцеву! Слава Подоляку! Это не москали а патриоты
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17.06.2024 19:36 Ответить
Славить можно Бога, а не нечисть
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17.06.2024 20:31 Ответить
Товсто...
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17.06.2024 19:53 Ответить
треба ще пару лярдів підкинути на дрони а то ніхто їх так і не бачить впритул ( не плутати з гопніком-крадієм притулою)... Юсупова не дасть збрехати
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17.06.2024 19:03 Ответить
Оті морські, що в Одесі виставляються..офіціанти.
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17.06.2024 19:05 Ответить
Прозаседавшийся просроченый провёл заседание ради заседания с целью сообщить своему лохторату что он таки провёл заседание.
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17.06.2024 19:16 Ответить
бідося повернувся, чекай нової біди (
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17.06.2024 19:17 Ответить
не розумію,нащо витрачати час-
запросити безуглу-вона все розповість
-де чого і що робити
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17.06.2024 19:17 Ответить
Єдине чому воно навчилося за своє недолуге життя - це таляпати язиком !
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17.06.2024 19:21 Ответить
Де дрони брехло, які ти обіцяло?!
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17.06.2024 19:26 Ответить
провів ставку і вручив мільон дронів
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17.06.2024 19:37 Ответить
Цікаво куди воно цю Ставку ( ну і дивні дівочі імена, майже, як в анекдоті про Петьку, Чапаєва та Антену) провело до дому, чи до клуні з сіном?
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18.06.2024 07:13 Ответить
Як цікаво. Дрони роблять всі кому не лінь, окрім держави. Але є цілий виділений Очільник Сил Безпілотних Систем. Сил нема, очільник є. Сидить на Ставці, надуває щоки. Поки Мадяр і такі як він закривають потреби ЗСУ за рахунок донатів.
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17.06.2024 19:52 Ответить
Поки Зеленський по заграницях шлявся, в Україні щось таки відбувалося.
Тепер негайно треба Зеленському усіх "заслухати" і швидко бігти, поки нічого не забув доповідати товаришу майору з фсб. Бо дуже лаявся товариш майор з ФСБ - скільки можна шлятися - треба тримати хазяїв у курсі.
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17.06.2024 20:27 Ответить
Розмовляли про мільйони дронів, ескадрильї літаків, ескадри есмінців, мільярд дерев, мільйони мегават енергії Побазікали та й розійшлися ні з чим, гарно посидіти, мабуть і шашлик був і піца
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17.06.2024 20:30 Ответить
 
 