Лидеры ЕС не утвердили фон дер Ляйен на второй срок
Лидеры Европейского Союза не поддержали Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к договоренности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.
"Большие надежды на соглашение относительно высших должностей развеялись, когда главы государств и правительств поспорили относительно кадровых назначений", - пишет издание.
"Сегодня нет никакой договоренности", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель журналистам поздно вечером в понедельник после ужина лидеров.
27 глав государств и правительств встретились в Брюсселе в надежде разделить четыре высшие должности в блоке между нынешней коалицией правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и либералов.
В связи с европейскими выборами возник консенсус относительно кандидатуры фон дер Ляйен из Германии на второй срок на посту председателя Европейской комиссии, португальца Антониу Коста на посту президента Европейского совета, Роберты Мецолы с Мальты на посту председателя Европейского парламента и эстонца Каи Каллас на посту главы внешней политики.
Как отмечается, надежды на скорую сделку развеялись в понедельник вечером, поскольку Европейская народная партия, победитель выборов в Европейский парламент, попросила больше уступок и полномочий среди ведущих должностей.
Европейская народная партия хотела повторно назначить фон дер Ляйен и Мецолу. Кроме того, партия предложила социалистам разделить полномочия президента Европейского совета на две части по 2,5 года - и ЕНП получит одну из них.
Это, в свою очередь, раздражило социалистов и демократов (S&D), которые надеялись получить эту должность. И вскоре после того, как переговоры зашли в тупик, началась игра в обвинения.
В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель назвал неформальный саммит без соглашения "полезным шагом". По его словам, "совершенно ясно", что целью данной встречи было не принятие решения относительно высших должностей, а скорее "углубленный обмен мнениями" относительно кандидатов.
Лидеры ЕС вновь соберутся в Брюсселе 27-28 июня, надеясь достичь согласия относительно лидеров блока до голосования по следующему президенту Комиссии в Европейском парламенте, запланированного на середину июля.
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