От надежной оборонной помощи Запада зависит, как долго еще РФ будет продолжать свою военную агрессию, - Столтенберг

Партнеры должны продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся на то, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что именно с этой целью он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру - это больше оружия для Украины", - отмечает Столтенберг.

Напомним, члены Североатлантического Альянса приняли "оперативный план расширения поддержки Украины" после длительного блокирования Венгрией. Этот план предусматривает большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных.

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