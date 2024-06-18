РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11737 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
521 5

От надежной оборонной помощи Запада зависит, как долго еще РФ будет продолжать свою военную агрессию, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Партнеры должны продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся на то, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что именно с этой целью он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру - это больше оружия для Украины", - отмечает Столтенберг.

Напомним, члены Североатлантического Альянса приняли "оперативный план расширения поддержки Украины" после длительного блокирования Венгрией. Этот план предусматривает большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южная Корея на Глобальном саммите мира выразила готовность продолжать помощь Украине

Автор: 

россия (95725) Столтенберг Йенс (1620) помощь и поддержка (872)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
одразу скажу 29 років зможе підтримувати при сьогоднішніх темпах і номенклатурі
показать весь комментарий
18.06.2024 08:01 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам за підтримку і допомогу Українцям та Україні!!
Привладні з приблуд95, питаннями забезпечення оборони України не займалися та їх саботували з 2019 року (ДОЗ)!!
показать весь комментарий
18.06.2024 08:04 Ответить
Про які парадокси він говорить?
показать весь комментарий
18.06.2024 08:09 Ответить
Тут напевно є якась кореляція від надійної оборонної допомоги Заходу та продовження російської воєнної агресії. Пан стольтенберг дійшов до цього висновку всього за 2.5 роки повномасштабної війни України з х*йлом. Бо коли нам з пів року ні х*ра не посилали і не допомагали а х*йло тисячі контейнерів боеприпасів з північної кореї завозив буквально за два-три тижні то так саме і виходило що російська агресія спокійним темпом продовжувалась і навіть підвищувалась допоки наші любі друзі та партнери спокійно спостерігали як Українці гинуть пачками і стікають кровʼю.

Та тим більше як зеленозавр з дерьмаком прожирає бюджет, закатує все в асфальт і на десерт звільняє Залужного вони теж спокійно спостерігали. Але для нАтО то таке пустяки...шо їм там одна чи дві лишні області для х*йла
показать весь комментарий
18.06.2024 08:18 Ответить
Якби хотіли не дати розпоясатись ***** то почали б діяти ще у далекому 2008-му коли воно на Грузію напало. А так Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули. ***** побачило шо у НАТО в'ялий і далі почало нагліти. А якби тоді ще дали ***** по ***** то вонО б його більше не витягувало. Але ж стара ***** мєркєльша моталась туди-сюди та бабло рахувала за перепродажу ************ вонючого газу.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:01 Ответить
 
 