Войска РФ ударили по Немышлянскому району Харькова, на Изюмщине ранена женщина

Накануне вечером вражеские войска ударили по Немышлянскому району Харькова. В результате вражеского обстрела поврежден дом.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших из-за удара по Харькову нет.

Обстрелы Харьковщины

Также оккупанты обстреливали территорию Харьковской области.

В с. Боровская Андреевка Изюмского района в результате вражеского обстрела пострадала женщина.

Как отмечается, за сутки враг применил по Харьковщине 21 КАБ в Волчанской, Липецкой и Харьковской громадах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти россияне дошли до Харькова ближе всего", - "Хартия" выбила россиян во встречном бою под Липцами. ВИДЕО

Боевые действия на Харьковщине

"На Харьковском направлении сегодня состоялось 14 атак врага в районе Волчанска и одна вблизи села Липцы. В Волчанске 10 вражеских штурмов отбиты. Ситуация остается напряженной. Продолжаются бои в четырех локациях. Силы обороны продолжают меры по усилению оборонительных позиций и рубежей", - информирует Синегубов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. Наши воины отбили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки. Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории РФ помогли несколько улучшить ситуацию с безопасностью в областном центре.