Воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются, в среднем, по 16 часов в сутки, - Синегубов
В Харьковской области воздушные тревоги продолжаются, в среднем, по 16 часов в сутки.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил Синегубов, российские захватчики продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины и разрушать гражданскую инфраструктуру области.
Сейчас, по его словам, из-за действий захватчиков около 50 тысяч жителей Харьковщины остаются без электроснабжения. Соответствующие службы работают над тем, чтобы восстановить подачу света, но работы осложняются расположением этих населенных пунктов вблизи границы со страной-агрессором.
Синегубов также добавил, что длительные воздушные тревоги, а также отключения электроэнергии затрудняют работу местного бизнеса.
"Работа для бизнеса усложняется из-за непрерывных воздушных тревог - в среднем, по 16 часов. Также действуют графики отключения электроэнергии. Постоянно коммуницируем с нашими торговыми сетями, чтобы сохранить их присутствие на территории области", - сказал глава ОВА.
Ранее мэр города Харькова Игорь Терехов рассказывал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли несколько улучшить ситуацию с безопасностью в областном центре.
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Без нього, протермінованого, у 2022 та 23 роках, було значно ефективно здійснено подолання рашистів, аж поки, він не ліквідував команду МИСЛЯЧИХ ПАТРІОТІВ на чолі з Залужним!!
Десь так, з 2019 року!!