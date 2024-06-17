Воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются, в среднем, по 16 часов в сутки, - Синегубов

В Харьковской области воздушные тревоги продолжаются, в среднем, по 16 часов в сутки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Синегубов, российские захватчики продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины и разрушать гражданскую инфраструктуру области.

Сейчас, по его словам, из-за действий захватчиков около 50 тысяч жителей Харьковщины остаются без электроснабжения. Соответствующие службы работают над тем, чтобы восстановить подачу света, но работы осложняются расположением этих населенных пунктов вблизи границы со страной-агрессором.

Синегубов также добавил, что длительные воздушные тревоги, а также отключения электроэнергии затрудняют работу местного бизнеса.

"Работа для бизнеса усложняется из-за непрерывных воздушных тревог - в среднем, по 16 часов. Также действуют графики отключения электроэнергии. Постоянно коммуницируем с нашими торговыми сетями, чтобы сохранить их присутствие на территории области", - сказал глава ОВА.

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Ранее мэр города Харькова Игорь Терехов рассказывал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли несколько улучшить ситуацию с безопасностью в областном центре.

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