Политическая ситуация во Франции может отразиться на решениях по Украине, - Bloomberg

Политический кризис во Франции и внеочередные парламентские выборы могут помешать развитию таких инициатив, как совместные расходы на европейскую оборону и помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что по предварительным опросам, более трети французов (35%) готовы на внеочередных выборах поддержать Марин Ле Пен, которая имеет пророссийские настроения. При этом президентскую коалицию готовы поддержать лишь 19%. Если правые придут к власти, издание предполагает, что Макрон потеряет свою роль как одного из самых верных сторонников Киева, будут сорваны его планы помощи Украине, включая план отправки французских инструкторов.

Если Ле Пен удастся сформировать большинство в правительстве, то это станет "фундаментальной проблемой" для лидеров ЕС. Агентство пишет, что, по мнению политолога Жиля Ивальди, Ле Пен будет иметь полностью противоположную Макрону позицию по России, Украине и общей европейской обороне, что, учитывая роль Франции в ЕС, "будет означать ослабление Европы".

Как сообщили агентству источники, беспокойство у европейских лидеров вызывает то, что обещания Макрона предоставить Украине дополнительную помощь в размере около трех миллиардов евро в этом году могут быть не выполнены из-за результатов выборов, а инициатива по дополнительным расходам ЕС на оборону остается под сомнением и даже может быть отклонена.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не уйдет в отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах партии Ле Пен.

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