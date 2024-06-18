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Политическая ситуация во Франции может отразиться на решениях по Украине, - Bloomberg

макрон,емманюель

Политический кризис во Франции и внеочередные парламентские выборы могут помешать развитию таких инициатив, как совместные расходы на европейскую оборону и помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что по предварительным опросам, более трети французов (35%) готовы на внеочередных выборах поддержать Марин Ле Пен, которая имеет пророссийские настроения. При этом президентскую коалицию готовы поддержать лишь 19%. Если правые придут к власти, издание предполагает, что Макрон потеряет свою роль как одного из самых верных сторонников Киева, будут сорваны его планы помощи Украине, включая план отправки французских инструкторов.

Если Ле Пен удастся сформировать большинство в правительстве, то это станет "фундаментальной проблемой" для лидеров ЕС. Агентство пишет, что, по мнению политолога Жиля Ивальди, Ле Пен будет иметь полностью противоположную Макрону позицию по России, Украине и общей европейской обороне, что, учитывая роль Франции в ЕС, "будет означать ослабление Европы".

Как сообщили агентству источники, беспокойство у европейских лидеров вызывает то, что обещания Макрона предоставить Украине дополнительную помощь в размере около трех миллиардов евро в этом году могут быть не выполнены из-за результатов выборов, а инициатива по дополнительным расходам ЕС на оборону остается под сомнением и даже может быть отклонена.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не уйдет в отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах партии Ле Пен.

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Автор: 

Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1316)


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Топ комментарии
+5
То є перші ластівки, квіточки. Ягоди ще чекають Україну. Не тому що я так хочу, або я є бот, а тому що то є наслідки абсолютної бездіяльності України в зовнішній політиці. СБУ не стало навіть як КДБ в цьому. ГУР не став ЦРУ. Повсюди присутня якась глибока містечковість і недолугість. Куми, свати, друзі, повії, ресторатори, але не ті що займаються впливом і маніпуляцією важливих рухів і партій за кордоном. Про війну в Україні, за кордоном знають по словам біженців і ексукраїнців. Влада і служби крани не присутні зовсім.

То погано кінчиться. Франція то початок.
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18.06.2024 11:48
+4
Ле Пен так і не посадили , а намагались довести ,
що вона брала гроші у пуйла 🙁
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18.06.2024 11:35
+4
слабо намагались
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18.06.2024 11:40
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Макрона вже пов"язали по руках і ногах?
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18.06.2024 11:33 Ответить
Люди генетично поведінкою відрізняються - ну вы и пернул. А какое определение между африканцами и афроамериканцами, в плане генетико-поведения... Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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18.06.2024 12:09 Ответить
Ле Пен так і не посадили , а намагались довести ,
що вона брала гроші у пуйла 🙁
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18.06.2024 11:35 Ответить
слабо намагались
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18.06.2024 11:40 Ответить
Макрон сам це учудив. Повівся емоційно і тепер на тій хвилі має всі шанси пролетіти. Хоча вибори мали бути аж а 2027-му...
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18.06.2024 11:40 Ответить
Гарячий Кавказ даеться взнаки... Всем известно, шо тока Французы с лезгинцами роднятся своим прононсом.
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18.06.2024 12:28 Ответить
как породнились лезгины с французами: в этногенезе франзузов участвовали окромя германцев и галлы=мурдасы, бывшие киммерийцы , которых изгнали из Крыма скифы.Мурдасы поселились на севере Кавказа, поволжье, приазовье, но предков гуннов попинали на Запад китайцы, те в свою очередь и не без помощи, иранских войск А.Македонского, с юга попинали с Востока мурдасов. Так мурдасы и оказались в Зап. Европе под именем кельто-галлов... Да здравствуют лезгино-французские связи на рiвнi генообмiну з прононсом.
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18.06.2024 12:41 Ответить
То є перші ластівки, квіточки. Ягоди ще чекають Україну. Не тому що я так хочу, або я є бот, а тому що то є наслідки абсолютної бездіяльності України в зовнішній політиці. СБУ не стало навіть як КДБ в цьому. ГУР не став ЦРУ. Повсюди присутня якась глибока містечковість і недолугість. Куми, свати, друзі, повії, ресторатори, але не ті що займаються впливом і маніпуляцією важливих рухів і партій за кордоном. Про війну в Україні, за кордоном знають по словам біженців і ексукраїнців. Влада і служби крани не присутні зовсім.

То погано кінчиться. Франція то початок.
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18.06.2024 11:48 Ответить
Насчет СБУ так зверхньо может трындеть тока кацапа. А пока шо, вустречай санитаров, уже выехали.
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18.06.2024 12:26 Ответить
 
 