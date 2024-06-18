Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 22 мая.

Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

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Согласно закону украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение 4 месяцев, соответственно граждане ЕС - в Украине.

"На практике RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

Также благодаря этому Закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. А еще он обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций", - отметили в пресс-службе ВР.

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