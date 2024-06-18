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Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Зеленський підписав закон про роумінгову зону з ЄС

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 22 мая.

Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

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Согласно закону украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение 4 месяцев, соответственно граждане ЕС - в Украине.

"На практике RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

Также благодаря этому Закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. А еще он обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций", - отметили в пресс-службе ВР.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20525) роуминг (28) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+4
а що не так? люди подорожують. на море там, або просто розважитись їздять
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18.06.2024 11:55
+4
I cправді... Літо, відпустка, пальми, Сен-Тропе...

"Киса, мы чужие на этом празднике жизни" (с)
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18.06.2024 12:15
+2
це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS
========

під час подорожей? вони знущаються?
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18.06.2024 11:53
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Почнем балакати на повні груди?
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18.06.2024 11:46 Ответить
А хто може вказати коли почне діяти цей Закон
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18.06.2024 11:49 Ответить
якщо мені ліквідували пільговий тариф (ще в минулому місяці) - то, видать, вже почав діяти...
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18.06.2024 13:14 Ответить
це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS
========

під час подорожей? вони знущаються?
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18.06.2024 11:53 Ответить
а що не так? люди подорожують. на море там, або просто розважитись їздять
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18.06.2024 11:55 Ответить
I cправді... Літо, відпустка, пальми, Сен-Тропе...

"Киса, мы чужие на этом празднике жизни" (с)
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18.06.2024 12:15 Ответить
Подорожі коли закриті кордони? Чи він про ''елітні батальйони'' турбується.
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18.06.2024 12:22 Ответить
Солідний безвіз для солідних людей
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18.06.2024 12:23 Ответить
Пани вже жінок за людей не рахують чи переживають тіко за себе ? Доречі військовослужбовці теж спокійно їздять за кордон коли у них відпустка.
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18.06.2024 13:06 Ответить
відповідно до тексту новини закон має називатися Про єдину роумінгову зону з ЄС на 4 місяці
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18.06.2024 11:54 Ответить
*****! Я завжди в перші 6 секунд вкладаюся
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18.06.2024 13:23 Ответить
 
 