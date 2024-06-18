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Кабмин уволил Найема с должности главы Госагентства восстановления

Кабмін звільнив Найєма

Кабинет Министров уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.

Уряд звільнив Найєма та призначив в.о. Коменданта
Роман Комендант

Также были уволены два заместителя Найема - Андрей Ивко и Валерий Иванов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Найем подал в отставку и обвинил правительство Шмыгаля в срыве возведения оборонительных сооружений и защитной инфраструктуры в энергетике. Впоследствии СМИ сообщили, что командировку Найему отклонили из-за запланированного на этот день совещания в правительстве.

Читайте: Последние кадровые изменения в правительстве пошатнули доверие западных партнеров к Зеленскому, - FT

Автор: 

Кабмин (14031) увольнение (2681) Найем Мустафа (569)


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Топ комментарии
+25
Пуштунскій смердючій та плешиви щур покинув ZEлений скотний двір?
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18.06.2024 16:59
+19
Він вже виїхав закордон?
Можна починати розслідування "захисту ТЕС"?
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18.06.2024 16:58
+17
Це зайве. Як і розслідування яєць по 17 гр. за 1 одиницю. Відсоток сплачено Вальоді та дЕрьмаку.
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18.06.2024 17:02
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От і все покарання. В стилі зелених.
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18.06.2024 16:57 Ответить
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18.06.2024 17:00 Ответить
ЗЕчистка по-сталінськи буде ?
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18.06.2024 21:39 Ответить
А де СТАВКИ недогенералісімуса, доречі? З"їли найдосвідченішу команду генералів разом з з Залуждним й ставкам усьо ? Залишилися усє парконие волі недогенералісімуса? Чи Єрмак їх проводить ?
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18.06.2024 21:41 Ответить
Він вже виїхав закордон?
Можна починати розслідування "захисту ТЕС"?
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18.06.2024 16:58 Ответить
Це зайве. Як і розслідування яєць по 17 гр. за 1 одиницю. Відсоток сплачено Вальоді та дЕрьмаку.
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18.06.2024 17:02 Ответить
А такие правдорубы были с Лещенко пока к корыту не дорвались.
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18.06.2024 17:11 Ответить
Баблоруби, друже, баблоруби. І поки до лохані не дорвались вини жрали з корит олігархів та Кремля.
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18.06.2024 17:53 Ответить
Та ні, Найєм дрібна шавка, багато не знає та НЕ з "близьких 5-6 менеджерів".
Найєм це НЕ Резніков - його просто відпустять "у вільне плавання".
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18.06.2024 17:25 Ответить
Ви недооцінюєтє плешивого пуштунського щура. Так же як лупооку абхзську макаку.
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18.06.2024 17:51 Ответить
Який закордон, зараз у ТЦК - дані оновлювати, бронь знято
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18.06.2024 17:31 Ответить
Який ТЦК?!
Він же інвалід-батько-одинак чотирьох неповнолітніх діточок та ще й волонтер!
Мабуть вже чотири довідки має на руках.
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18.06.2024 17:36 Ответить
Ептель, тоді паралельно зі зборами на дрони і йому треба оголосити. Нас багато, не збідніємо, а таких людей раз-два і все. А йому ще країну піднімати
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18.06.2024 17:43 Ответить
Пуштунскій смердючій та плешиви щур покинув ZEлений скотний двір?
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18.06.2024 16:59 Ответить
Оруэлл https://youtu.be/vkqumq203rY нервно курит в сторонке...
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18.06.2024 17:27 Ответить
https://youtu.be/LldtyaqMI5w Three Different Ones) legendado
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18.06.2024 17:32 Ответить
Лишенько! Серлещ сам навряд чи потягне?
Потягне!
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18.06.2024 17:01 Ответить
Разбілі врагі сємєйную пару.
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18.06.2024 17:43 Ответить
І звідки той комендант нарисувався? Ще крісло від шали не вспіло вивітритися.
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18.06.2024 17:03 Ответить
Ну внас вже багато заброньованих комендантів нарисувалося.
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18.06.2024 18:12 Ответить
Ну тепер до каломойши кохве попити... ах да
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18.06.2024 17:04 Ответить
Убыл в Москву за новым назначением?
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18.06.2024 17:10 Ответить
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18.06.2024 17:29 Ответить
Свого часу блогер Найем писав надзвичайно гидотні пасквілі про "родину Порошенко-Вальцмана-Гройсмана" і про їх вотчину в Вінниці. Пєтя заткнув йому пащеку "депутатсвом". З того часу цей куплений з потрошками "борєць за правду" віддано "відпрацьовує" будь якій владі, яка ладна призначити його на "потоки" з яких можна "черпати" відрами бюджетне народне баблішко... Щось мені підказує що як блогер він повністю дискредитований, як менеджер він корумпований тупак, а як людина він гівно. За час свого депутатаства він ввіз під виглядом "біженців" з Афганістану 96 осіб своє багаточисленної рідні. І всі вже отримали громадянство і десь прилаштовані. "Восток дєло" як виявилось корумповане. Ну і на фуй нам тутвесь цей "афганський клан" наскрізь пронизаний кумівством, корупцією і криміналом?
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18.06.2024 17:30 Ответить
Не він вивіз. Він тоді був сморкля. Вивіз КДБ його рідню, бо батько був їхній стукач котрого земляки хотіли підвісити за пуштунські яйця.
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18.06.2024 18:07 Ответить
Так. Його вивіз батько. Але саме він протягом перебування в Верховній Раді України забезпечив отримання статусу "біженця" своїм родичам. Гугл вам в руки. І це єдине, до речі, його "досягнення".
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18.06.2024 19:46 Ответить
Мало того, шо ти ******** на всю голову, так ти ще це тільки що оприлюднив, дебіл! Я ще такого салату в бОшці ні в кого не спостерігав.
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18.06.2024 18:55 Ответить
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18.06.2024 19:49 Ответить
І куди ж вони иого такого пришпореного пошлють?
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18.06.2024 17:32 Ответить
А чому не звільнений шмигаль,НАЙЄМ саме його звинувачував у всіх негараздах???
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18.06.2024 17:41 Ответить
Ну все. Капєц держагенству без Найєма ,як і УЗ без Лєща.
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18.06.2024 17:56 Ответить
Ппц..вот это потеря..

Это чучело в оборонпроме штаны просижывало...и тут великий рехформавтор тёплое местечко пригрел,главное денежное
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18.06.2024 17:59 Ответить
О, знайома кацапські наративчики - "соросята", "іноагенти".
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18.06.2024 19:23 Ответить
тепер буде новий комендант Держагенства. Хоча я вже давно не бачу різниці між комендантами і комедіантами.
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18.06.2024 18:19 Ответить
Органічно б відправити послом.
На батьківщину,звісно,в Афганістан .
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18.06.2024 18:30 Ответить
теперь можно малиновый пиджак и в Ялту Монако
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18.06.2024 18:47 Ответить
Він мабуть вже в Монако.
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18.06.2024 21:27 Ответить
Ай-яй-яй! Як же так?! А це ж той хєр, з поста якого в фб почалась революція гідності. Навіть якщо вірити цій офіційний версії, то він дуже якісний приклад, як за 10 років чухання яєць по різних власних установах любий революціонер стає отаким ******
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19.06.2024 03:46 Ответить
 
 