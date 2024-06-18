Кабмин уволил Найема с должности главы Госагентства восстановления
Кабинет Министров уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.
Также были уволены два заместителя Найема - Андрей Ивко и Валерий Иванов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Найем подал в отставку и обвинил правительство Шмыгаля в срыве возведения оборонительных сооружений и защитной инфраструктуры в энергетике. Впоследствии СМИ сообщили, что командировку Найему отклонили из-за запланированного на этот день совещания в правительстве.
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+25 Старый зольдат
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Можна починати розслідування "захисту ТЕС"?
Найєм це НЕ Резніков - його просто відпустять "у вільне плавання".
Він же інвалід-батько-одинак чотирьох неповнолітніх діточок та ще й волонтер!
Мабуть вже чотири довідки має на руках.
Потягне!
Это чучело в оборонпроме штаны просижывало...и тут великий рехформавтор тёплое местечко пригрел,главное денежное
На батьківщину,звісно,в Афганістан .
в ЯлтуМонако