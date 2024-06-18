Кабмин уволил Найема с должности главы Госагентства восстановления

Кабинет Министров уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.

Роман Комендант

Также были уволены два заместителя Найема - Андрей Ивко и Валерий Иванов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Найем подал в отставку и обвинил правительство Шмыгаля в срыве возведения оборонительных сооружений и защитной инфраструктуры в энергетике. Впоследствии СМИ сообщили, что командировку Найему отклонили из-за запланированного на этот день совещания в правительстве.

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