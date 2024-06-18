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Новини
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Кабмін звільнив Найєма з посади глави Держагентства відновлення

Кабмін звільнив Найєма

Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.

Обов'язки Найєма тимчасово виконуватиме Роман Комендант.

Уряд звільнив Найєма та призначив в.о. Коменданта
Роман Комендант

Також було звільнено двох заступників Найєма - Андрія Івка та Валерію Іванову.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.

Читайте: Останні кадрові зміни в уряді похитнули довіру західних партнерів до Зеленського, – FT

Автор: 

Кабмін (14108) звільнення (2678) Найєм Мустафа (387)


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Топ коментарі
+25
Пуштунскій смердючій та плешиви щур покинув ZEлений скотний двір?
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18.06.2024 16:59
+19
Він вже виїхав закордон?
Можна починати розслідування "захисту ТЕС"?
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18.06.2024 16:58
+17
Це зайве. Як і розслідування яєць по 17 гр. за 1 одиницю. Відсоток сплачено Вальоді та дЕрьмаку.
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18.06.2024 17:02
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От і все покарання. В стилі зелених.
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18.06.2024 16:57 Відповісти
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18.06.2024 17:00 Відповісти
ЗЕчистка по-сталінськи буде ?
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18.06.2024 21:39 Відповісти
А де СТАВКИ недогенералісімуса, доречі? З"їли найдосвідченішу команду генералів разом з з Залуждним й ставкам усьо ? Залишилися усє парконие волі недогенералісімуса? Чи Єрмак їх проводить ?
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18.06.2024 21:41 Відповісти
Він вже виїхав закордон?
Можна починати розслідування "захисту ТЕС"?
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18.06.2024 16:58 Відповісти
Це зайве. Як і розслідування яєць по 17 гр. за 1 одиницю. Відсоток сплачено Вальоді та дЕрьмаку.
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18.06.2024 17:02 Відповісти
А такие правдорубы были с Лещенко пока к корыту не дорвались.
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18.06.2024 17:11 Відповісти
Баблоруби, друже, баблоруби. І поки до лохані не дорвались вини жрали з корит олігархів та Кремля.
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18.06.2024 17:53 Відповісти
Та ні, Найєм дрібна шавка, багато не знає та НЕ з "близьких 5-6 менеджерів".
Найєм це НЕ Резніков - його просто відпустять "у вільне плавання".
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18.06.2024 17:25 Відповісти
Ви недооцінюєтє плешивого пуштунського щура. Так же як лупооку абхзську макаку.
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18.06.2024 17:51 Відповісти
Який закордон, зараз у ТЦК - дані оновлювати, бронь знято
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18.06.2024 17:31 Відповісти
Який ТЦК?!
Він же інвалід-батько-одинак чотирьох неповнолітніх діточок та ще й волонтер!
Мабуть вже чотири довідки має на руках.
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18.06.2024 17:36 Відповісти
Ептель, тоді паралельно зі зборами на дрони і йому треба оголосити. Нас багато, не збідніємо, а таких людей раз-два і все. А йому ще країну піднімати
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18.06.2024 17:43 Відповісти
Пуштунскій смердючій та плешиви щур покинув ZEлений скотний двір?
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18.06.2024 16:59 Відповісти
Оруэлл https://youtu.be/vkqumq203rY нервно курит в сторонке...
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18.06.2024 17:27 Відповісти
https://youtu.be/LldtyaqMI5w Three Different Ones) legendado
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18.06.2024 17:32 Відповісти
Лишенько! Серлещ сам навряд чи потягне?
Потягне!
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18.06.2024 17:01 Відповісти
Разбілі врагі сємєйную пару.
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18.06.2024 17:43 Відповісти
І звідки той комендант нарисувався? Ще крісло від шали не вспіло вивітритися.
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18.06.2024 17:03 Відповісти
Ну внас вже багато заброньованих комендантів нарисувалося.
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18.06.2024 18:12 Відповісти
Ну тепер до каломойши кохве попити... ах да
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18.06.2024 17:04 Відповісти
Убыл в Москву за новым назначением?
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18.06.2024 17:10 Відповісти
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18.06.2024 17:29 Відповісти
Свого часу блогер Найем писав надзвичайно гидотні пасквілі про "родину Порошенко-Вальцмана-Гройсмана" і про їх вотчину в Вінниці. Пєтя заткнув йому пащеку "депутатсвом". З того часу цей куплений з потрошками "борєць за правду" віддано "відпрацьовує" будь якій владі, яка ладна призначити його на "потоки" з яких можна "черпати" відрами бюджетне народне баблішко... Щось мені підказує що як блогер він повністю дискредитований, як менеджер він корумпований тупак, а як людина він гівно. За час свого депутатаства він ввіз під виглядом "біженців" з Афганістану 96 осіб своє багаточисленної рідні. І всі вже отримали громадянство і десь прилаштовані. "Восток дєло" як виявилось корумповане. Ну і на фуй нам тутвесь цей "афганський клан" наскрізь пронизаний кумівством, корупцією і криміналом?
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18.06.2024 17:30 Відповісти
Не він вивіз. Він тоді був сморкля. Вивіз КДБ його рідню, бо батько був їхній стукач котрого земляки хотіли підвісити за пуштунські яйця.
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18.06.2024 18:07 Відповісти
Так. Його вивіз батько. Але саме він протягом перебування в Верховній Раді України забезпечив отримання статусу "біженця" своїм родичам. Гугл вам в руки. І це єдине, до речі, його "досягнення".
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18.06.2024 19:46 Відповісти
Мало того, шо ти ******** на всю голову, так ти ще це тільки що оприлюднив, дебіл! Я ще такого салату в бОшці ні в кого не спостерігав.
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18.06.2024 18:55 Відповісти
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18.06.2024 19:49 Відповісти
І куди ж вони иого такого пришпореного пошлють?
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18.06.2024 17:32 Відповісти
А чому не звільнений шмигаль,НАЙЄМ саме його звинувачував у всіх негараздах???
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18.06.2024 17:41 Відповісти
Ну все. Капєц держагенству без Найєма ,як і УЗ без Лєща.
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18.06.2024 17:56 Відповісти
Ппц..вот это потеря..

Это чучело в оборонпроме штаны просижывало...и тут великий рехформавтор тёплое местечко пригрел,главное денежное
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18.06.2024 17:59 Відповісти
О, знайома кацапські наративчики - "соросята", "іноагенти".
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18.06.2024 19:23 Відповісти
тепер буде новий комендант Держагенства. Хоча я вже давно не бачу різниці між комендантами і комедіантами.
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18.06.2024 18:19 Відповісти
Органічно б відправити послом.
На батьківщину,звісно,в Афганістан .
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18.06.2024 18:30 Відповісти
теперь можно малиновый пиджак и в Ялту Монако
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18.06.2024 18:47 Відповісти
Він мабуть вже в Монако.
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18.06.2024 21:27 Відповісти
Ай-яй-яй! Як же так?! А це ж той хєр, з поста якого в фб почалась революція гідності. Навіть якщо вірити цій офіційний версії, то він дуже якісний приклад, як за 10 років чухання яєць по різних власних установах любий революціонер стає отаким ******
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19.06.2024 03:46 Відповісти
 
 