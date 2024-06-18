Кабмін звільнив Найєма з посади глави Держагентства відновлення
Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.
Обов'язки Найєма тимчасово виконуватиме Роман Комендант.
Також було звільнено двох заступників Найєма - Андрія Івка та Валерію Іванову.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.
Топ коментарі
+25 Старый зольдат
показати весь коментар18.06.2024 16:59
+19 Small Jerboa
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+17 Старый зольдат
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Найєм це НЕ Резніков - його просто відпустять "у вільне плавання".
Він же інвалід-батько-одинак чотирьох неповнолітніх діточок та ще й волонтер!
Мабуть вже чотири довідки має на руках.
Потягне!
Это чучело в оборонпроме штаны просижывало...и тут великий рехформавтор тёплое местечко пригрел,главное денежное
На батьківщину,звісно,в Афганістан .
в ЯлтуМонако