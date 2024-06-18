Кабмін звільнив Найєма з посади глави Держагентства відновлення

Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Уряду.

Обов'язки Найєма тимчасово виконуватиме Роман Комендант.

Роман Комендант

Також було звільнено двох заступників Найєма - Андрія Івка та Валерію Іванову.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці. Згодом ЗМІ повідомили, що відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді.

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