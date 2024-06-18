Кабмин разрешил выдавать льготные кредиты на строительство малых электростанций. Можно одолжить до 150 миллионов

Кабинет Министров расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", позволив предпринимателям привлекать льготные кредиты на приобретение и установку электрогенерационных устанкок, работающих на газе.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании во вторник, 18 июня, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Полученные по программе кредитные средства предприниматели смогут потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели составляет до 150 млн гривен, а срок кредитования составляет до 10 лет.

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"В правительстве надеются, что при условии либерализации денежно-кредитной политики НБУ и увеличения объемов кредитования этой отрасли, предприятия смогут быстро увеличить собственное производство электроэнергии, и, как следствие, более активно будет развиваться рынок малой распределенной генерации", - отмечают в Минэкономики.

Как сообщалось, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудования для накопления электрической энергии.

Напомним, по данным Минэнерго, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".