Президент Румынии снимет кандидатуру на пост генсека НАТО, открыв путь на эту должность для Рютте, - СМИ

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ближайшее время снимет свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет NOS со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

На соответствующий шаг румынский президент решил пойти после того, как Венгрия таки поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Таким образом, Рютте станет единственным кандидатом на пост генсека Альянса.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что выбор нового генерального секретаря почти завершен. Он также назвал Рютте "сильным кандидатом".

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Отмечается, что формальной процедуры назначения генерального секретаря Альянса НАТО не существует, но для этого требуется согласие всех 32 членов блока.

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