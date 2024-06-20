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Новости
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Аргентина не будет поставлять оружие Украине

аргентина

Правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но пообещало гуманитарную и логистическую помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Todo Noticias со ссылкой на пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни.

Отмечается, что Аргентина не будет вмешиваться в конфликт ни в каком виде. Президент Аргентины Хавьер Милей выражал поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало резкую реакцию Кремля.

Россия выражала "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями Милея и предостерегла от возможной отправки военной помощи Украине. При этом представитель Милея отметил, что Украине будет предложена гуманитарная и логистическая поддержка.

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что такие действия будут расценены как враждебные против России. Также дипломат осудил присоединение Аргентины к Контактной группе по вопросам обороны Украины.

Также читайте: Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн"

Автор: 

Аргентина (117) помощь (7827) Украина (44976)


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Топ комментарии
+15
Справа у тому, шо окремі представники України наносять велику шкоду державіта народу. Ось на кшталт найвЯлічайшага, його 5 - 6 менеджерів з главзавгоспом - ларьочником дЕрьмаком, Слугами народу тощо.
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20.06.2024 08:00
+11
Так так, внутрішні, але вони дуже нам виходять боком завнішно. Тому оце внутрішне, ZEелене та смердяще гівном, краще сіділо б вдома та не відкривало б свого поганого рота назовні.
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20.06.2024 08:16
+8
Зверніть увагу що там написано далі:"він висовив підтримку зеленському"???Зауважте не народу України.В нас що вся Україна це-зеленський?Це все що треба знати про цього мілея.Такий же істерічний "презідент з народу"(так-току,соц.сетей),обраний аргентинцями.Почавши "махати шаблею-бензопилой"-"реформувати" економіку,що вже через півроку отримав протести.Тіки не кажіть про леваків,та усякий бред.
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20.06.2024 07:55
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Бояться рашки? - нігуя собі - чи не хочуть помагати і прикриваються рашкою?
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20.06.2024 07:27 Ответить
А как же присоединение к "Раммштайну" и рассказы про то что передали Украине вертолеты? Или после "саммита" что то пошло не так?
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20.06.2024 07:32 Ответить
Нарвався на бикування найвеличнішого? Буває. Даремно,виходить,подолав півсвіту.
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20.06.2024 07:34 Ответить
Ты бы молчал бы, быкователь речь об Украине идёт, а не отдельных ее представителях
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20.06.2024 07:48 Ответить
Справа у тому, шо окремі представники України наносять велику шкоду державіта народу. Ось на кшталт найвЯлічайшага, його 5 - 6 менеджерів з главзавгоспом - ларьочником дЕрьмаком, Слугами народу тощо.
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20.06.2024 08:00 Ответить
Это наши внутренние проблемы, и они идут ещё от Кучмы, нами правят не слуги народа, а представители кланов. А этим нужна только нажива, ведь свое будущее в Украине они не видят
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20.06.2024 08:08 Ответить
Так так, внутрішні, але вони дуже нам виходять боком завнішно. Тому оце внутрішне, ZEелене та смердяще гівном, краще сіділо б вдома та не відкривало б свого поганого рота назовні.
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20.06.2024 08:16 Ответить
Оці "внутренние проблемы" представляють Україну на світовому рівні, якщо ви не помітили.
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20.06.2024 10:23 Ответить
Далеку подорож здійснив ? Та й сиди там потихеньку .
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20.06.2024 07:55 Ответить
А посол так прямо и сказал, деньги получили, так выполняйте заказ. Ведь чем бы ещё рашка могла пугать Аргентину. Не своим вЯликим слотом
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20.06.2024 07:51 Ответить
Зверніть увагу що там написано далі:"він висовив підтримку зеленському"???Зауважте не народу України.В нас що вся Україна це-зеленський?Це все що треба знати про цього мілея.Такий же істерічний "презідент з народу"(так-току,соц.сетей),обраний аргентинцями.Почавши "махати шаблею-бензопилой"-"реформувати" економіку,що вже через півроку отримав протести.Тіки не кажіть про леваків,та усякий бред.
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20.06.2024 07:55 Ответить
Самі друзі кругом, що перевернуть небо й землю
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20.06.2024 07:56 Ответить
Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.

Віддай орден Свободи!
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20.06.2024 08:05 Ответить
А Ху..ло деньгами, разницу ощущаешь
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20.06.2024 08:09 Ответить
Отже нагородив за щось інше. Можливо, за приховування накраденого в Україні, можливо, щоб отримати можливість для евакуації з награбованим.
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20.06.2024 08:12 Ответить
Та нехай вже на Фолкленди постачають !
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20.06.2024 08:11 Ответить
Ми розуміємо! Фолкленди поруч….
Дякуємо!Як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
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20.06.2024 08:17 Ответить
Воюватимемо без аргентинських балістичних ракет.
І без аргентинських винищувачів покоління 7+.
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20.06.2024 08:59 Ответить
Даже и не знаю (так навскидку) чем Аргентина могла бы помочь. У них говядина отличная. Пусть поставляют.
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20.06.2024 10:18 Ответить
 
 