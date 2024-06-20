Аргентина не будет поставлять оружие Украине
Правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но пообещало гуманитарную и логистическую помощь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Todo Noticias со ссылкой на пресс-секретаря президента Аргентины Мануэля Адорни.
Отмечается, что Аргентина не будет вмешиваться в конфликт ни в каком виде. Президент Аргентины Хавьер Милей выражал поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало резкую реакцию Кремля.
Россия выражала "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями Милея и предостерегла от возможной отправки военной помощи Украине. При этом представитель Милея отметил, что Украине будет предложена гуманитарная и логистическая поддержка.
Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что такие действия будут расценены как враждебные против России. Также дипломат осудил присоединение Аргентины к Контактной группе по вопросам обороны Украины.
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