Аргентина не буде постачати зброю Україні

Уряд Аргентини виключив можливість відправки озброєння в Україну, але пообіцяв гуманітарну та логістичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Todo Noticias із посиланням на прессекретаря президента Аргентини Мануеля Адорні.

Наголошується, що Аргентина не втручатиметься в конфлікт у жодному вигляді. Президент Аргентини Хав'єр Мілей висловлював підтримку українському президенту Володимиру Зеленському, що викликало різку реакцію Кремля.

Росія висловлювала "глибоке розчарування та стурбованість" останніми діями Мілея та застерегла від можливого відправлення військової допомоги Україні. При цьому представник Мілея зазначив, що Україні буде запропоновано гуманітарну та логістичну підтримку.

Російський посол в Аргентині Дмитро Феоктистів заявив, що такі дії будуть розцінені як ворожі проти Росії. Також дипломат засудив приєднання Аргентини до Контактної групи з питань оборони України.

