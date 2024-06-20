УКР
Аргентина не буде постачати зброю Україні

аргентина

Уряд Аргентини виключив можливість відправки озброєння в Україну, але пообіцяв гуманітарну та логістичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Todo Noticias із посиланням на прессекретаря  президента Аргентини Мануеля Адорні.

Наголошується, що Аргентина не втручатиметься в конфлікт у жодному вигляді. Президент Аргентини Хав'єр Мілей висловлював підтримку українському президенту Володимиру Зеленському, що викликало різку реакцію Кремля.

Росія висловлювала "глибоке розчарування та стурбованість" останніми діями Мілея та застерегла від можливого відправлення військової допомоги Україні. При цьому представник Мілея зазначив, що Україні буде запропоновано гуманітарну та логістичну підтримку.

Російський посол в Аргентині Дмитро Феоктистів заявив, що такі дії будуть розцінені як ворожі проти  Росії. Також дипломат засудив приєднання Аргентини до Контактної групи з питань оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн"

Аргентина (131) допомога (8665) Україна (6029)
Топ коментарі
+15
Справа у тому, шо окремі представники України наносять велику шкоду державіта народу. Ось на кшталт найвЯлічайшага, його 5 - 6 менеджерів з главзавгоспом - ларьочником дЕрьмаком, Слугами народу тощо.
20.06.2024 08:00 Відповісти
20.06.2024 08:00 Відповісти
+11
Так так, внутрішні, але вони дуже нам виходять боком завнішно. Тому оце внутрішне, ZEелене та смердяще гівном, краще сіділо б вдома та не відкривало б свого поганого рота назовні.
20.06.2024 08:16 Відповісти
20.06.2024 08:16 Відповісти
+8
Зверніть увагу що там написано далі:"він висовив підтримку зеленському"???Зауважте не народу України.В нас що вся Україна це-зеленський?Це все що треба знати про цього мілея.Такий же істерічний "презідент з народу"(так-току,соц.сетей),обраний аргентинцями.Почавши "махати шаблею-бензопилой"-"реформувати" економіку,що вже через півроку отримав протести.Тіки не кажіть про леваків,та усякий бред.
20.06.2024 07:55 Відповісти
20.06.2024 07:55 Відповісти
Бояться рашки? - нігуя собі - чи не хочуть помагати і прикриваються рашкою?
20.06.2024 07:27 Відповісти
20.06.2024 07:27 Відповісти
А как же присоединение к "Раммштайну" и рассказы про то что передали Украине вертолеты? Или после "саммита" что то пошло не так?
20.06.2024 07:32 Відповісти
20.06.2024 07:32 Відповісти
Нарвався на бикування найвеличнішого? Буває. Даремно,виходить,подолав півсвіту.
20.06.2024 07:34 Відповісти
20.06.2024 07:34 Відповісти
Ты бы молчал бы, быкователь речь об Украине идёт, а не отдельных ее представителях
20.06.2024 07:48 Відповісти
20.06.2024 07:48 Відповісти
Справа у тому, шо окремі представники України наносять велику шкоду державіта народу. Ось на кшталт найвЯлічайшага, його 5 - 6 менеджерів з главзавгоспом - ларьочником дЕрьмаком, Слугами народу тощо.
20.06.2024 08:00 Відповісти
20.06.2024 08:00 Відповісти
Это наши внутренние проблемы, и они идут ещё от Кучмы, нами правят не слуги народа, а представители кланов. А этим нужна только нажива, ведь свое будущее в Украине они не видят
20.06.2024 08:08 Відповісти
20.06.2024 08:08 Відповісти
Так так, внутрішні, але вони дуже нам виходять боком завнішно. Тому оце внутрішне, ZEелене та смердяще гівном, краще сіділо б вдома та не відкривало б свого поганого рота назовні.
20.06.2024 08:16 Відповісти
20.06.2024 08:16 Відповісти
Оці "внутренние проблемы" представляють Україну на світовому рівні, якщо ви не помітили.
20.06.2024 10:23 Відповісти
20.06.2024 10:23 Відповісти
Далеку подорож здійснив ? Та й сиди там потихеньку .
20.06.2024 07:55 Відповісти
20.06.2024 07:55 Відповісти
А посол так прямо и сказал, деньги получили, так выполняйте заказ. Ведь чем бы ещё рашка могла пугать Аргентину. Не своим вЯликим слотом
20.06.2024 07:51 Відповісти
20.06.2024 07:51 Відповісти
Зверніть увагу що там написано далі:"він висовив підтримку зеленському"???Зауважте не народу України.В нас що вся Україна це-зеленський?Це все що треба знати про цього мілея.Такий же істерічний "презідент з народу"(так-току,соц.сетей),обраний аргентинцями.Почавши "махати шаблею-бензопилой"-"реформувати" економіку,що вже через півроку отримав протести.Тіки не кажіть про леваків,та усякий бред.
20.06.2024 07:55 Відповісти
20.06.2024 07:55 Відповісти
Самі друзі кругом, що перевернуть небо й землю
20.06.2024 07:56 Відповісти
20.06.2024 07:56 Відповісти
Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.

Віддай орден Свободи!
20.06.2024 08:05 Відповісти
20.06.2024 08:05 Відповісти
А Ху..ло деньгами, разницу ощущаешь
20.06.2024 08:09 Відповісти
20.06.2024 08:09 Відповісти
Отже нагородив за щось інше. Можливо, за приховування накраденого в Україні, можливо, щоб отримати можливість для евакуації з награбованим.
20.06.2024 08:12 Відповісти
20.06.2024 08:12 Відповісти
Та нехай вже на Фолкленди постачають !
20.06.2024 08:11 Відповісти
20.06.2024 08:11 Відповісти
Ми розуміємо! Фолкленди поруч….
Дякуємо!Як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
20.06.2024 08:17 Відповісти
20.06.2024 08:17 Відповісти
Воюватимемо без аргентинських балістичних ракет.
І без аргентинських винищувачів покоління 7+.
20.06.2024 08:59 Відповісти
20.06.2024 08:59 Відповісти
Даже и не знаю (так навскидку) чем Аргентина могла бы помочь. У них говядина отличная. Пусть поставляют.
20.06.2024 10:18 Відповісти
20.06.2024 10:18 Відповісти
 
 