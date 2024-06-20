В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне утром прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.
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Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.(С)
Волонтерка. А нужен ли клоун?
https://dl-news.defence-line.org/?p=33255
Слава Україні !!