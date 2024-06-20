В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне утром прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

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