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Новости Война
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В Херсоне прогремели взрывы

Вибухи пролунали в Херсоні

В Херсоне утром прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

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Автор: 

взрыв (6775) Херсон (2844)


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Це наслідки розмінування Півдня України отими, що попали на посади в Урядовий квартал у 2019 році….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.(С)

Волонтерка. А нужен ли клоун?

https://dl-news.defence-line.org/?p=33255

Слава Україні !!
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20.06.2024 09:10 Ответить
 
 