У Херсоні пролунали вибухи

Вибухи пролунали в Херсоні

У Херсоні вранці пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.

вибух (4588) Херсон (3564)
Коментувати
Це наслідки розмінування Півдня України отими, що попали на посади в Урядовий квартал у 2019 році….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.(С)

Волонтерка. А нужен ли клоун?

https://dl-news.defence-line.org/?p=33255

Слава Україні !!
показати весь коментар
20.06.2024 09:10 Відповісти
 
 