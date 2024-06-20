У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні вранці пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу в Херсонській області оголошено не було.
Слава Україні !!