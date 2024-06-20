Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для военнообязанных и военных. Как воспользоваться
Министерство обороны Украины запускает новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским и их семьям.
Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с помощью бота можно получить поддержку как военным, так и гражданским.
Чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов и доступен по ссылке.
Как воспользоваться?
Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.
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