Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для военнообязанных и военных. Как воспользоваться

Министерство обороны Украины запускает новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским и их семьям.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с помощью бота можно получить поддержку как военным, так и гражданским.

Чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов и доступен по ссылке.

Как воспользоваться?

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.

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