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Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для военнообязанных и военных. Как воспользоваться

Міноборони запускає чат-бот Армія+

Министерство обороны Украины запускает новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским и их семьям.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с помощью бота можно получить поддержку как военным, так и гражданским.

Чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов и доступен по ссылке.

Как воспользоваться?

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.

Чат-бот Армія+

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Автор: 

Минобороны (9374) диджитализация (221) чат-бот (22)


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20.06.2024 09:38 Ответить
Апять тіліграм? Ви там усі їбанулись я бачу назовсім.
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20.06.2024 09:47 Ответить
Мда... Невже за два з гаком роки не можна було стоврити альтернативу телеграму??? Може простеньку і не таку зручну але альтернативу.
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20.06.2024 11:02 Ответить
Наприклад хоч сраний фейсбук мсенджер, нє? Або, *****, просто сайт з чатом як chatGPT.
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20.06.2024 11:47 Ответить
Показові такі назви у Зельоних. "Армія хрест"
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20.06.2024 12:14 Ответить
 
 