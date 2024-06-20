УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9231 відвідувач онлайн
Новини
3 289 7

Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військовозобов’язаних та військових. Як скористатися

Міноборони запускає чат-бот Армія+

Міністерство оборони України запускає новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям. 

Про це повідомляє пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.

Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань та доступний за посиланням.

Як скористатися?

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Чат-бот Армія+

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У сервіс "Військовий асистент" заведено понад 80 стандартизованих рапортів, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7633) диджиталізація (284) чат-бот (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2024 09:38 Відповісти
Апять тіліграм? Ви там усі їбанулись я бачу назовсім.
показати весь коментар
20.06.2024 09:47 Відповісти
Мда... Невже за два з гаком роки не можна було стоврити альтернативу телеграму??? Може простеньку і не таку зручну але альтернативу.
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
Наприклад хоч сраний фейсбук мсенджер, нє? Або, *****, просто сайт з чатом як chatGPT.
показати весь коментар
20.06.2024 11:47 Відповісти
Показові такі назви у Зельоних. "Армія хрест"
показати весь коментар
20.06.2024 12:14 Відповісти
 
 