Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військовозобов’язаних та військових. Як скористатися
Міністерство оборони України запускає новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
Про це повідомляє пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.
Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань та доступний за посиланням.
Як скористатися?
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.
Підлога Маккартні
Erlich Bachman
Randall Flag #387882
Erlich Bachman
CrossFirenko
