Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військовозобов’язаних та військових. Як скористатися

Міністерство оборони України запускає новий чат-бот "Армія+", створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.

Про це повідомляє пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.

Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань та доступний за посиланням.

Як скористатися?

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

