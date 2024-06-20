Эрдоган в июле встретится с Путиным, а позже - с Байденом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Haber Turk.
Отмечается, что Эрдоган посетит Саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане, который состоится в Астане 3-4 июля. Там он должен встретиться с российским диктатором Путиным и обсудить российско-украинскую войну и повышение роли Черноморской зерновой инициативы.
После этого турецкий лидер примет участие в Саммите лидеров НАТО, который состоится 9-11 июля. Основной темой саммита будет российская агрессия против Украины.
Планируется, что на полях саммита Эрдоган проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
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Крим та "новые регионы" вписані в конституцію рашки - нехай папірцем тішаться, що "навечно включены" 😂👍
Так першого Стамбула НЕ было 😂
.
На цей раз - через Ердогана. До того ж, програти НАТО - це одне, а "вигребсти" від "якоїсь хохляндії" - зовсім інше. Раби не зрозуміють.
Але від того, що воно записало до своєї конституції, воно відмовлятися не буде - знову ж таки, раби не зрозуміють.
Тому, на мою думку, для України нічого не зміниться найближчими роками, на жаль...
силам'ясо закінчується