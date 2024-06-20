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Эрдоган в июле встретится с Путиным, а позже - с Байденом

Ердоган зустрінеться із Путіним та Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Haber Turk.

Отмечается, что Эрдоган посетит Саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане, который состоится в Астане 3-4 июля. Там он должен встретиться с российским диктатором Путиным и обсудить российско-украинскую войну и повышение роли Черноморской зерновой инициативы.

После этого турецкий лидер примет участие в Саммите лидеров НАТО, который состоится 9-11 июля. Основной темой саммита будет российская агрессия против Украины.

Планируется, что на полях саммита Эрдоган проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

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Автор: 

Байден Джо (2792) путин владимир (31345) Турция (3382) Эрдоган Реджеп Тайип (896)


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Топ комментарии
+3
Складається враження, що йухло будь-якими способами намагається організувати припинення бойових дій, бо, як в тому анекдоті, "батьку, кінчайте торгувать, бо вже решту давати нічим!"
На цей раз - через Ердогана. До того ж, програти НАТО - це одне, а "вигребсти" від "якоїсь хохляндії" - зовсім інше. Раби не зрозуміють.
Але від того, що воно записало до своєї конституції, воно відмовлятися не буде - знову ж таки, раби не зрозуміють.
Тому, на мою думку, для України нічого не зміниться найближчими роками, на жаль...
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20.06.2024 10:55
+2
Я так понимаю, что выполняя решение суда повезет Ху..ло в подарок Байдену
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20.06.2024 09:26
+2
"Величайший просиратель российских земель" вирішив через посередника пошукать шляхи "почесної капітуляції"? Бо просто вивести війська з України він не зможе - "бидло" не зрозуміє А коли російське "бидло" чогось не розуміє - починає думать про "измену" А від "измены" недалеко і до крику: "Царя падменили!" А "кремлёвским" ще пожить хочеться Тому почнуть пробивать "договорняк" з США - щоб видать своєму "бидлу" програш у війні навіть не як "пачётную капитуляцию" - а як " "шаг доброй воли"!
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20.06.2024 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю, что выполняя решение суда повезет Ху..ло в подарок Байдену
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20.06.2024 09:26 Ответить
Не виключено , що це буде зустріч майбутніх "рвачів України" за посередництва турецького друга куйла?
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20.06.2024 09:31 Ответить
"Величайший просиратель российских земель" вирішив через посередника пошукать шляхи "почесної капітуляції"? Бо просто вивести війська з України він не зможе - "бидло" не зрозуміє А коли російське "бидло" чогось не розуміє - починає думать про "измену" А від "измены" недалеко і до крику: "Царя падменили!" А "кремлёвским" ще пожить хочеться Тому почнуть пробивать "договорняк" з США - щоб видать своєму "бидлу" програш у війні навіть не як "пачётную капитуляцию" - а як " "шаг доброй воли"!
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20.06.2024 09:58 Ответить
Это не то быдло, это быдло все схавает, схавало же передачу земель Китаю, схавает и победы рашки с выводом войск и оказании материальной помощи Украине(как чечне)
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20.06.2024 11:54 Ответить
А ти думаєш - "бидлові" відомо про передачу земель Китаю? При тому що всі ЗМІ в Росії - під контролем ФСБ? Основна маса не володіє навіть мінімальною інформацією про те що твориться в країні
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20.06.2024 12:04 Ответить
ну тоді нєт вопросов -
Крим та "новые регионы" вписані в конституцію рашки - нехай папірцем тішаться, що "навечно включены" 😂👍
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20.06.2024 14:01 Ответить
Эрдогаша пытается вклинится в роли-миротворца на будущие переговоры... ну-ну...
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20.06.2024 09:58 Ответить
Стамбул-2?

Так першого Стамбула НЕ было 😂

.
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20.06.2024 14:03 Ответить
Складається враження, що йухло будь-якими способами намагається організувати припинення бойових дій, бо, як в тому анекдоті, "батьку, кінчайте торгувать, бо вже решту давати нічим!"
На цей раз - через Ердогана. До того ж, програти НАТО - це одне, а "вигребсти" від "якоїсь хохляндії" - зовсім інше. Раби не зрозуміють.
Але від того, що воно записало до своєї конституції, воно відмовлятися не буде - знову ж таки, раби не зрозуміють.
Тому, на мою думку, для України нічого не зміниться найближчими роками, на жаль...
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20.06.2024 10:55 Ответить
Схоже на те, живая сила м'ясо закінчується
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20.06.2024 14:04 Ответить
Хвойді-фарцувальниці похрін, де і перед ким сракою крутити - аби гроші крапали.
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20.06.2024 10:58 Ответить
Турок знову хоче на халяву хапнути щось в Україні.
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20.06.2024 11:04 Ответить
Пока тару спасибо за байрактары. И всем за любую помощь Украине
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20.06.2024 11:59 Ответить
 
 