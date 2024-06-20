Ердоган у липні зустрінеться із Путіним, а пізніше - із Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним, а також із президентом США Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Haber Turk.

Зазначається, що Ердоган відвідає Саміт глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва у Казахстані, які відбудеться в Астані 3-4 липня. Там він має зустрітися із російським диктатором Путіним та обговорити російсько-українську війну та підвищення ролі Чорноморської зернової ініціативи.

Після цього турецький лідер візьме участь у Саміті лідерів НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Основною темою саміту буде російська агресія проти України.

Планується, що на полях саміту Ердоган проведе зустріч із президентом США Джо Байденом.

