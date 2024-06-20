УКР
Ердоган у липні зустрінеться із Путіним, а пізніше - із Байденом

Ердоган зустрінеться із Путіним та Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним, а також із президентом США Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Haber Turk.

Зазначається, що Ердоган відвідає Саміт глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва у Казахстані, які відбудеться в Астані 3-4 липня. Там він має зустрітися із російським диктатором Путіним та обговорити російсько-українську війну та підвищення ролі Чорноморської зернової ініціативи.

Після цього турецький лідер візьме участь у Саміті лідерів НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Основною темою саміту буде російська агресія проти України. 

Планується, що на полях саміту Ердоган проведе зустріч із президентом США Джо Байденом.

+3
Складається враження, що йухло будь-якими способами намагається організувати припинення бойових дій, бо, як в тому анекдоті, "батьку, кінчайте торгувать, бо вже решту давати нічим!"
На цей раз - через Ердогана. До того ж, програти НАТО - це одне, а "вигребсти" від "якоїсь хохляндії" - зовсім інше. Раби не зрозуміють.
Але від того, що воно записало до своєї конституції, воно відмовлятися не буде - знову ж таки, раби не зрозуміють.
Тому, на мою думку, для України нічого не зміниться найближчими роками, на жаль...
20.06.2024 10:55
20.06.2024 10:55 Відповісти
+2
Я так понимаю, что выполняя решение суда повезет Ху..ло в подарок Байдену
20.06.2024 09:26
20.06.2024 09:26 Відповісти
+2
"Величайший просиратель российских земель" вирішив через посередника пошукать шляхи "почесної капітуляції"? Бо просто вивести війська з України він не зможе - "бидло" не зрозуміє А коли російське "бидло" чогось не розуміє - починає думать про "измену" А від "измены" недалеко і до крику: "Царя падменили!" А "кремлёвским" ще пожить хочеться Тому почнуть пробивать "договорняк" з США - щоб видать своєму "бидлу" програш у війні навіть не як "пачётную капитуляцию" - а як " "шаг доброй воли"!
20.06.2024 09:58
20.06.2024 09:58 Відповісти
20.06.2024 09:26
Не виключено , що це буде зустріч майбутніх "рвачів України" за посередництва турецького друга куйла?
20.06.2024 09:31
20.06.2024 09:31 Відповісти
20.06.2024 09:58
Это не то быдло, это быдло все схавает, схавало же передачу земель Китаю, схавает и победы рашки с выводом войск и оказании материальной помощи Украине(как чечне)
20.06.2024 11:54
20.06.2024 11:54 Відповісти
А ти думаєш - "бидлові" відомо про передачу земель Китаю? При тому що всі ЗМІ в Росії - під контролем ФСБ? Основна маса не володіє навіть мінімальною інформацією про те що твориться в країні
20.06.2024 12:04
20.06.2024 12:04 Відповісти
ну тоді нєт вопросов -
Крим та "новые регионы" вписані в конституцію рашки - нехай папірцем тішаться, що "навечно включены" 😂👍
20.06.2024 14:01
20.06.2024 14:01 Відповісти
Эрдогаша пытается вклинится в роли-миротворца на будущие переговоры... ну-ну...
20.06.2024 09:58
20.06.2024 09:58 Відповісти
Стамбул-2?

Так першого Стамбула НЕ было 😂

.
20.06.2024 14:03
20.06.2024 14:03 Відповісти
20.06.2024 10:55
Схоже на те, живая сила м'ясо закінчується
20.06.2024 14:04
20.06.2024 14:04 Відповісти
Хвойді-фарцувальниці похрін, де і перед ким сракою крутити - аби гроші крапали.
20.06.2024 10:58
20.06.2024 10:58 Відповісти
Турок знову хоче на халяву хапнути щось в Україні.
20.06.2024 11:04
20.06.2024 11:04 Відповісти
Пока тару спасибо за байрактары. И всем за любую помощь Украине
20.06.2024 11:59
20.06.2024 11:59 Відповісти
 
 