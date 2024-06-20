Ердоган у липні зустрінеться із Путіним, а пізніше - із Байденом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним, а також із президентом США Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Haber Turk.
Зазначається, що Ердоган відвідає Саміт глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва у Казахстані, які відбудеться в Астані 3-4 липня. Там він має зустрітися із російським диктатором Путіним та обговорити російсько-українську війну та підвищення ролі Чорноморської зернової ініціативи.
Після цього турецький лідер візьме участь у Саміті лідерів НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Основною темою саміту буде російська агресія проти України.
Планується, що на полях саміту Ердоган проведе зустріч із президентом США Джо Байденом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крим та "новые регионы" вписані в конституцію рашки - нехай папірцем тішаться, що "навечно включены" 😂👍
Так першого Стамбула НЕ было 😂
.
На цей раз - через Ердогана. До того ж, програти НАТО - це одне, а "вигребсти" від "якоїсь хохляндії" - зовсім інше. Раби не зрозуміють.
Але від того, що воно записало до своєї конституції, воно відмовлятися не буде - знову ж таки, раби не зрозуміють.
Тому, на мою думку, для України нічого не зміниться найближчими роками, на жаль...
силам'ясо закінчується