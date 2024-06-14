УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7892 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 322 45

США обговорюють з Україною її "план перемоги". Білий дім має представити його Конгресу, - Байден

Джа Байден та Володимир Зеленський

Білий дім готує "план перемоги" України для Конгресу США відповідно до закону, який передбачав надання додаткової військової допомоги Києву.

Про це президент США Джо Байден заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "план перемоги" України наразі розробляється.

Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі, - зазначив він, не уточнивши подробиць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допоможуть Україні зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців. Про відправлення американських військ не йдеться, - Байден

Байден наголосив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки щодо використання російських активів – це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.

"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", - додав президент США.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

Читайте також: З’явився повний текст двосторонньої безпекової угоди між Україною та США

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця США при НАТО Сміт пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства в Альянсі": Українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям

Автор: 

Байден Джо (2888) Конгрес США (1230) США (23043) Україна (5920)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
але спочатку безмозглій, єрмачкам з арахаміями повинні цей план представити.

вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,

а потім...

або завізувати, або забанити "потуги" США....
показати весь коментар
14.06.2024 09:42
+4
в них своя безмозгла є для цього, хай відпрацьовує.

показати весь коментар
14.06.2024 09:45
+4
План перемоги?А на ділі план продовження войни,замороження війни ,без перемовин.Папірцеві гарантії безпеки.І ми повинні цьому радіти і вірити цим казкам.
показати весь коментар
14.06.2024 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Додатковоі - це добре!
показати весь коментар
14.06.2024 09:22 Відповісти
але спочатку безмозглій повинні цей план представити. вона повинна його або завізувати, або забанити ))
показати весь коментар
14.06.2024 09:29 Відповісти
але спочатку безмозглій, єрмачкам з арахаміями повинні цей план представити.

вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,

а потім...

або завізувати, або забанити "потуги" США....
показати весь коментар
14.06.2024 09:42 Відповісти
в них своя безмозгла є для цього, хай відпрацьовує.

показати весь коментар
14.06.2024 09:45 Відповісти
Возмущен, уберите кавычки !!!
показати весь коментар
14.06.2024 09:38 Відповісти
ну де той Mot Dom, який тут постійно ниє, що Байден не хоче перемоги України, а хоче її здати ху йлу. Цікаво, що вже на цей раз він скаже. )
показати весь коментар
14.06.2024 09:53 Відповісти
все насправді складніше. У України є прихильники і в республіканській партії, і в демократичній, так само є хейтери в обох таборах. Байден-Блінкен-Суліван далеко не найзатятіші прихильники допомоги Україні серед демократів, тому і проскакують то обмеження, то фільтрування допомоги по краплі, то винесення на обговорення Конгресом в той час, як Ізраілю підмахували зброю без будь-яких узгоджень і обговорень. Власне тому в них цього плану досі нема і є підозра, що народжують вони його зараз під тиском.
показати весь коментар
14.06.2024 09:59 Відповісти
не потрібно тут ставити для порівняння Ізраїль. "в той час"... Ізраїль і Україна для США мають різні статуси через те, що між ними договори різні підписані. У Ізраїля офіційний статус головного союзника США поза блоком НАТО. у нас такого статусу взагалі немає. був би у нас подібний статус, то тоді і можна було би порівнювати нас і Ізраїль, кому більше чи менше допомоги (зброї). а в нашій нинішній ситуації такі порівняння робити - це дуже тупо.
показати весь коментар
14.06.2024 10:06 Відповісти
В США взагалі закон прийнятий Ukraine Freedom Support Act, там вже прописані зобовʼязання і дозволи допомагати.
показати весь коментар
14.06.2024 10:11 Відповісти
і що? хіба це зобов'язує США воювати за Україну? допомагати зброєю, іншою допомогою - так. а за Ізраїль в разі атаки на нього, США, згідно підписаної колись безпекової угоди, США воювати будуть, що й підтвердили, коли збивали ракети і дрони, які були запущені по Ізраїлю.
показати весь коментар
14.06.2024 10:20 Відповісти
Не приплітайте сюди "воювати за Україну". Мова йшла про відсутність необхідністі погоджувати відправку зброї в Конгресі як для Ізраілю, так і для України.
показати весь коментар
14.06.2024 10:22 Відповісти
відповів нижче.
показати весь коментар
14.06.2024 10:29 Відповісти
мова йде не про "більше/менше", а про відсутність необхідністі узгоджувати з Конгресом як для відправки Ізраілю, так і для відправки Україні, хоч і по різним причинам.
показати весь коментар
14.06.2024 10:12 Відповісти
це все політика, причому внутрішньоштатівська, деякі рішення вони не бояться одноосібно приймати, а за деякі рішення хочуть перед виборами розпорошити відповідальність по Конгресу.
показати весь коментар
14.06.2024 10:16 Відповісти
Білий дім, Пентагон не узгоджує з Конгресом яку саме номенклатуру зброї відправляти в Ізраїль чи навіть в Україну. З Конгресом узгоджується тільки виділення коштів під ці пакети допомоги. І маючи наразі різні статуси із своїми союзниками Ізраїлем та Україною, Штати діють виключно в рамках тих договорів. Щоб передати нам зброю, Білий дім спочатку має отримати на це кошти з Конгресу. а щоб передати зброю Ізраїлю, то Білий дім може і не запрошувати додаткових фінансових ресурсів у Конгресу, бо працюють у рамках діючої безпекової угоди з Ізраїлем. лише в крайніх потребах потрібне дожаткове фінансування від Конгресу як це сталось після нападу на Ізраїль 7.10.23.
показати весь коментар
14.06.2024 10:28 Відповісти
"а щоб передати зброю Ізраїлю, то Білий дім може і не запрошувати додаткових фінансових ресурсів у Конгресу" - як це так він може передати без виділених коштів Конгресом?

Коли для України 1.5 року діяв лендліз, то на форумі - одне з виправдань було, що Конгрес повинен виділити гроші, хоча це не передбачено законом.

PDA прямо передбачає передачу зброї в рамках виділених коштів, маючи 4.2млрд з 2023 року - адміністрація відмовилась виділяти, тому що "не комфортно" - такого визначення в законі немає.

Навіть зараз отримавши 60млрд, коли стало "комфортно" - виділила тільки 1млрд з тих "застрягших" 4.2млрд.

Треба визнати, що наявність виділених коштів та законів - не гарантує, що всі кошти та зболя буде передана.
показати весь коментар
14.06.2024 10:56 Відповісти
дивись і далі Ілларіонова і Табаха і не мороч тут людей. це того Ілларіонова, який тільки 27 тис підписників зумів набрати. Не задумувався чого так мало підписників у тої гбешної консерви? а то тільки пистить, шо при Трампу ху йло не нападало. а нападало тільки при Обамі і Байдену.. може річ не в Трампі, а річ в тому, хто був в Україні президентом у той час... до того, ж Ілларіанов любить у своїх маніпуляціях завжди наводити приклад як Трамп розмотав вагнерів у Сирії. і завжди забуває додати, що перед тим як розмотати тих вагнерів, Пентагон запитував кацапів чи то їхні там вояки. і тільки після того, коли кацапи сказали, що то не їхні, то тільки тоді Боб Меттіс віддав наказ мочити. тільки ж невідомо як поступив би Пентагон, коли кацапи сказали би, що то їхні. знаючи, що то їхні, Пентагон не факт що віддав би наказ їх мочити... але ж Ілларіонов про це не говорить, а значить маніпулює. а коли маніпулює тут, то значить є підозра, що буде маніпулювати і в інших місцях. наприклад, з тим PDA. Не раз уже говорилось офіційними речниками Пентагону, що залишок по PDA не означає, що можуть бути виділені озброєння з запасів, оскільки рівень запасів не має бути нижчим за норми, зазначені у нормативних документах. тобто з іншої сторони, мають ще бути виділені кошти по програмі, яка слідкує за дотриманням рівня запасів зброї на складах Пентагону і займається розміщенням замовлень на вирбництво озброєнь і *********** на заводах ВПК. тобто маючи залишок коштів по PDA, ти не можеш його потратити, бо по іншій програмі в тебе немає коштів, щоб поповнити ці запаси знову на складах. Проте Ілларіонов знає більше, ніж це знають самі американці і Пентагон, а ти тут продовжуєш надорачувати на цю його пургу. Не зайобуй, видихни вже.
показати весь коментар
14.06.2024 11:16 Відповісти
Тобто - якщо мало підписників, то "гбешної консерви"...
Може навпаки?
Тому що для "гбешної консерви" - вони можуть нагнати ботів, щоб підписались, та піднімати рейтинг переглядів, для цього вони все мають, включачи необежені гроші.

Про сирію - якби відповіли інакше, то...
це все вигадки, тому що було як сталося.
можна подивитись як сталось, коли пу... лякав ескалаціею - та що давали, чи забороняли робити Україні та іншим країнам.

По PDA - якщо б це було прописано в законі, то послались би на закон, на томість відповідь "не комфортно" - тобто можемо, но не бажаємо.

Як же тоді Ізраїлю передають - коли склади пусті, бюджету нема?

Зараз склади поповнені на 13млрд, проте з 4.2млрд видали тільки на 1млрд.
Це факт.
показати весь коментар
14.06.2024 13:56 Відповісти
про Сирію.. вигадки, не вигадки. як би було далі ми цього не знаємо напевно. проте знаємо точно, що Ілларіонов у цій ситуації розказує не все до кінця, а тільки вигідну для нього частину. свідомо він не говорить цю частину про те, що перед тим як нанести удар по вагнерам, американці питали кацапів чи то їхні солдати, чи просто забув таке сказати. з огляду на всі подальші його трактування всього на користь Трампа, то це притомних людей приводить до висвновку, що такі маніпуляції він робить свідомо.

Ізраїлю передають, бо у Штатів є безпековий договір з Ізраїлем - статус головного союзника США поза блоком НАТО. Україна не має подібного статусу, тому тут і є така різниця.

комфортно, некомфортно, можемо, проте не бажаємо - ну це ж тому, що кількість наявних озброєнь на складах лімітується певними нормами запасів, нижче яких опускатися не варто. тобто є певна межа. якщо вибрати її нижче ліміту, то в запасах буде дірка, якщо по іншій програмі немає коштів, щоб таку саму передану кількість замовити на заводах ВПК для залатування цієї дірки у запасах. тобто вони передають зброю із запасів, маючи тверду впевненість, що передані запаси будуть швидко поповнені новими, щоб не було великих перекосів із залишком їх на складах. і якщо в Пентагоні бачать, що недостатньо коштів по програмі поповнення запасів на склади, то того вони і не поспішають передавти зброю чи ********** із складських запасів.

якщо мало підписників, то це означає, що людям не цікаві ті трампістські і маговські маніпуляції Ілларіонова. а в коментарях у нього під відео тільки і про магу пишуть. ну а як мага ставиться до виділення допомоги Україні то вже всім давно відомо. про Марджорі в вушанці будьоновці вже самі американці меми складають. що, хочеш сказати, що маговці топлять за виділення допомоги Україні? неправда це. вони проти виділення допомоги Україні. а маговські боти (ти, Ілларіонов, Табах, інша *******) обсирають Байдена за те, що той цідить допомогу по чайній ложечці. ну так самі маговці взагалі проти виділення допомоги Україні. що, Грін чи Гетц хіба десь казали, що Байден тому *******, бо дає по чайній ложці, а ми такі класні, тому що хочемо і будемо давати Україні більше, ніж Байден? ні. не казали вони такого. і не скажуть. бо вони справді є противниками виділення допомоги Україні. от тільки тут питання: свідомо вони це роблять чи за таку діяльність їм хтось платить, наприклад, ху йло. як платить в Європі Орбану чи німецькій АДГ та іншим ультра, щоб ті топили проти виділення допомоги Україні. тож продовжуй і далі дрочити на маговців своїх і не зайбуй тут людей своїми висерськими маніпуляціями.
показати весь коментар
14.06.2024 14:37 Відповісти
По простому, без вигадок, про поточний стан

По програмі USAI до квітня 2024 (більше року) були без контракта 6.6млрд з 2022-2023 років
Тільки в квітні, після прийняття пакета допомоги - заключили контракти на 6млрд по USAI
В чому була проблема заключити контракти раніше?

До прийняття пакета допомоги, був залишок 4.2млрд PDA 2022-2023 років, котрий було не "комфортно" передавати.
Зараз поповнення складів на 13+ млрд
За 1.5місяці передано 1млрд
В чому проблема, щоб передати весь залишок?
показати весь коментар
14.06.2024 15:17 Відповісти
а що, по заявах Ілларіонова нічого відповісти? ) чи про тих коментаторів, які під його відео прославляють МАГА. А зброя в Україну йде не завдяки твоїм маговцям, а всупереч їм. от якби вони дрочили Байдена за те, що передає мало зброї Україні і треба, щоб передавати її більше, то тоді так - маговцям респект. а от коли вони дрочать Байдена за те, що він передає зараз, а самі взагалі проти надання Україні військової допомоги ну то логічно тоді, що маговцям не респект і ганьба. так само як ганьба тобі. тож дрочи і далі на маговців.
показати весь коментар
14.06.2024 15:45 Відповісти
і що значить передати весь залишок? що, вичистити склади Пентагону під нуль? )))
показати весь коментар
14.06.2024 15:51 Відповісти
не треба писати дурню
що Ізраїлю, як "союзнику" навіть без бюджета, можуть "вичистити" тойже самий склад Пентагону

А Україні, маючи бюджет, то не "комфортно", то якщо передати на 4.2млрд - то це "вичистити склади Пентагону під нуль"

Бюджет Пентагону 800+млрд, 4млрд це 0.5% - тобто вичистити не можливо
До тогож зброя застаріла, коли готовились воювати з срср
а якщо брати по кількості, то взагалі питання:
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
і вже склади стали пусті?

при тому, що в інших новинах, з тих же самих складів
продають, або дарують іншим країнам в десятки разів більше
або відправляють на утилізацію
показати весь коментар
14.06.2024 16:44 Відповісти
при чому тут бюджет Пентагону на 800 лярдів до залишків зброї на складах? по твоїй арифметиці, раз ти це так порівнюєш, то виходить, що залишки зброї на складах протягом року складають 800 лярдів? )) тільки такий довбойоб, як ти може так порівнювати. а якщо так порівнювати не можна і таки насправді так порівнювати не можна, то тоді і про цю цифру писати теж не треба, щоб не створювати маніпуляцій.
показати весь коментар
14.06.2024 16:57 Відповісти
тоді факти
за 2 роки - Конгрес дозволив поповнити склади на 25.9млрд, та дозволив PDA на 25.4млрд
навіть за цих умов, передали десь на 20млрд, та визнали, що є залишок права PDA на 4.2млрд за 2022-2023 роки

Конгрес в квітні 2024 дозволи поповнити склади на 13.4млрд
Адміністрація надали PDA на 1 млрд, в рамках 4.2млрд
Виходить склади: 12.4млрд, невикористаний PDA 2022-2023 років 3.2млрд

В чому проблема передати техніки на 3.2млрд?

Чи вся техніка дійсно закінчилась, після передачі
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі

якщо дійсно закінчилась, то що тоді утилізують?
показати весь коментар
14.06.2024 17:12 Відповісти
***** ти це тут пишеш? ) щоби що? щоб підкреслити, що Байден жлоб, а МАГА красавчики, за Україну топлять? чи ти справді вважаєш, що я тебе, маговського дрочера, тут буду всерйоз сприймати? не напружуйся. мені давно все з тобою було ясно. а вчора ти це публічно тут підтвердив посиланням на маговське відео від Ілларіонова. тож одягни будьоновку, як Марджорі і дрочи далі на маговців...
показати весь коментар
14.06.2024 17:18 Відповісти
коли немає чого сказати та пояснити, чому раніше було "не комфортно",
а зараз навіть з виділеними грошима, знову щось заважає...

аргументи закінчились, все перейшло на образи
показати весь коментар
14.06.2024 17:24 Відповісти
ти вчора сам навів тут аргумент - посилання на відос від маговців. тому і ставлення таке до тебе.
показати весь коментар
14.06.2024 17:25 Відповісти
Та ти шо, план перемоги означає, що Байден її хоче? Той байден так хоче перемоги, що аж не дозволяє завдавати ударів вглиб росії, а зброю цідить третій рік піпеточними дозами, тільки щоб не було ескалації та воєнної поразки РФ. Але мені цікаво, де вас таких штампують, у студії телемарафону? Таких, що вірять кожному переможницькому заголовку? Я впевнений на всі 100, що ти з тих "героїв", які так само вірили в гучні заголовки про "каву в Ялті" та "Крим до 1 червня". Ти, напевно, собі й купальник встиг купити для кримського пляжу, бо прочитав у заголовку, що Крим звільнять до літа.
показати весь коментар
14.06.2024 10:28 Відповісти
Mot Dom, це ти? )) Перелогінься..
показати весь коментар
14.06.2024 10:32 Відповісти
План перемоги?А на ділі план продовження войни,замороження війни ,без перемовин.Папірцеві гарантії безпеки.І ми повинні цьому радіти і вірити цим казкам.
показати весь коментар
14.06.2024 09:57 Відповісти
А що - на росії вже зʼявився хтось договороздатний замість фюрера у міжнародному розшуку?
показати весь коментар
14.06.2024 10:01 Відповісти
Головне,що зє не хоче!
показати весь коментар
14.06.2024 10:17 Відповісти
Головне,щоб зє не доповів цей план кремлю раніше,ніж він з'явиться в конгресі!
Як було с планом контрнаступу!
Добре,що по харківської операції,і до ракетних атак на летовища зє був не інформований.
Саме тому вони мали успіх!
показати весь коментар
14.06.2024 10:16 Відповісти
якщо він зʼявиться в Конгресі, то це буде вочевидь не секретний план.
показати весь коментар
14.06.2024 10:20 Відповісти
Головне написав! Бо якщо зє доповість(а він доповість!),до того як попаде у конгрес,в кремля буде час протидіяти,і звести ефективість пану нанівець!
Це як з літак:ами у 2022 році. Зє доповів та ще й свій ****** розявив!
Насідки по літакам досі вихаркумо!
показати весь коментар
14.06.2024 11:46 Відповісти
Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі, - зазначив він, не уточнивши подробиць. -цим все сказано.Словесна круговерть ,в котрій для безпеки України поки що нічого конкретного немає
показати весь коментар
14.06.2024 10:27 Відповісти
А в чому США бачать перемогу, можна дізнатися? Бо увесь час вони завіряли, що в їх очах "перемога" - це "сильніша позиція України в переговорах"з ******. Але зараз ***** переговори взагалі не потрібні. Програму мінімум він майже виконав (Навароссєя).
показати весь коментар
14.06.2024 10:33 Відповісти
На жаль, герої-американці є лише в американських бойовиках. А в житті більшість підтримує риторику "не можна допускати ескалації, бо буде Третя світова війна", тому Трамп перемагає на опитуваннях і переможе на президентських виборах.

Всі плани перемоги треба було малювати і реально втілювати у 2022 році - надавати західну бронетехніку, російські літаки і вже починати вчити пілотів на F-16. А вони навпаки - нічого цього не давали, тягнули час, бо сцяли, що якщо Україна переможе швидко - #уйло посатаніє і влупить ядеркою, тому Захід все робить поступово, щоб зберегти #уйлу пику.

Може, краще відкрити кордони, щоб мільйони біженців рушили до країн ЄС? Бо якщо "допомагатимуть" як зараз, то невідомо, чиї солдати закінчаться раніше.
показати весь коментар
14.06.2024 10:36 Відповісти
Можна записувати додатковий плюс Джонсону
все що він додав в закон, починає виконуватись
- план перемоги - починає розроблятись. поки не зрозуміла суть. но хоча б якісь офіційні дії, замість слів "будемо скільки потрібно"
- ракети атакамс - надано
- конфіскація активів росії - обговорюеться, та вирішили надати 50млрд з доходів
- посилення санкцій - почалось (мосбіржа)

всі ці пункти були ще восени в https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf плані від республіканців
показати весь коментар
14.06.2024 11:01 Відповісти
Південь України треба звільняти через Крим, такі плани були у Залужного але малорос або засцяв або виконує оманські домовленості. У любому випадку малороса і агента фсб треба прибрати з верховної влади України.
показати весь коментар
14.06.2024 11:26 Відповісти
Можна скласти 20 чи 50 планів, але всі вони до сраки в нашому випадку. Світова історія не пам'ятає, щоб якийсь народ переміг у війні під керівництвом зрадників і з купою саботажників і мародерів за плечима. Найперші кроки після початку війни у всіх країнах це максимальне знищення зрадників, шпигунів, мародерів і саботажників, а також ізоляція потенційного контингенту колаборантів, перших вішали і розстрілювали, других інтернували до таборів. Як приклад, Друга світова - Великобританія знищила абсолютно всю гітлерівську агентуру, якусь незначну частину змусила працювати під контролем контррозвідки для дезінформації вермахту, а в США не змогли на 100% знищити всіх агентів Гітлера, але ізолювали в таборах-поселеннях своїх громадян і емігрантів без громадянства німецького і японського походження, за неінтернованими, які були потрібними спецами для держави, було встановлено суворий нагляд ФБР.
показати весь коментар
14.06.2024 12:37 Відповісти
 
 