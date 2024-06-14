США обговорюють з Україною її "план перемоги". Білий дім має представити його Конгресу, - Байден

Білий дім готує "план перемоги" України для Конгресу США відповідно до закону, який передбачав надання додаткової військової допомоги Києву.

Про це президент США Джо Байден заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "план перемоги" України наразі розробляється.

Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі, - зазначив він, не уточнивши подробиць.

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Байден наголосив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки щодо використання російських активів – це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.

"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", - додав президент США.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

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У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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