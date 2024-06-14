США обговорюють з Україною її "план перемоги". Білий дім має представити його Конгресу, - Байден
Білий дім готує "план перемоги" України для Конгресу США відповідно до закону, який передбачав надання додаткової військової допомоги Києву.
Про це президент США Джо Байден заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "план перемоги" України наразі розробляється.
Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі, - зазначив він, не уточнивши подробиць.
Байден наголосив, що підписана безпекова угода США та України, а також санкції та кроки щодо використання російських активів – це все складові зусиль Вашингтона, які мають призвести до перемоги Києва.
"Ми знаємо, на що здатна Україна, коли їй дати зброю для захисту, і саме це вони й роблять зараз", - додав президент США.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
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вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,
а потім...
або завізувати, або забанити "потуги" США....
Коли для України 1.5 року діяв лендліз, то на форумі - одне з виправдань було, що Конгрес повинен виділити гроші, хоча це не передбачено законом.
PDA прямо передбачає передачу зброї в рамках виділених коштів, маючи 4.2млрд з 2023 року - адміністрація відмовилась виділяти, тому що "не комфортно" - такого визначення в законі немає.
Навіть зараз отримавши 60млрд, коли стало "комфортно" - виділила тільки 1млрд з тих "застрягших" 4.2млрд.
Треба визнати, що наявність виділених коштів та законів - не гарантує, що всі кошти та зболя буде передана.
Може навпаки?
Тому що для "гбешної консерви" - вони можуть нагнати ботів, щоб підписались, та піднімати рейтинг переглядів, для цього вони все мають, включачи необежені гроші.
Про сирію - якби відповіли інакше, то...
це все вигадки, тому що було як сталося.
можна подивитись як сталось, коли пу... лякав ескалаціею - та що давали, чи забороняли робити Україні та іншим країнам.
По PDA - якщо б це було прописано в законі, то послались би на закон, на томість відповідь "не комфортно" - тобто можемо, но не бажаємо.
Як же тоді Ізраїлю передають - коли склади пусті, бюджету нема?
Зараз склади поповнені на 13млрд, проте з 4.2млрд видали тільки на 1млрд.
Це факт.
Ізраїлю передають, бо у Штатів є безпековий договір з Ізраїлем - статус головного союзника США поза блоком НАТО. Україна не має подібного статусу, тому тут і є така різниця.
комфортно, некомфортно, можемо, проте не бажаємо - ну це ж тому, що кількість наявних озброєнь на складах лімітується певними нормами запасів, нижче яких опускатися не варто. тобто є певна межа. якщо вибрати її нижче ліміту, то в запасах буде дірка, якщо по іншій програмі немає коштів, щоб таку саму передану кількість замовити на заводах ВПК для залатування цієї дірки у запасах. тобто вони передають зброю із запасів, маючи тверду впевненість, що передані запаси будуть швидко поповнені новими, щоб не було великих перекосів із залишком їх на складах. і якщо в Пентагоні бачать, що недостатньо коштів по програмі поповнення запасів на склади, то того вони і не поспішають передавти зброю чи ********** із складських запасів.
якщо мало підписників, то це означає, що людям не цікаві ті трампістські і маговські маніпуляції Ілларіонова. а в коментарях у нього під відео тільки і про магу пишуть. ну а як мага ставиться до виділення допомоги Україні то вже всім давно відомо. про Марджорі в вушанці будьоновці вже самі американці меми складають. що, хочеш сказати, що маговці топлять за виділення допомоги Україні? неправда це. вони проти виділення допомоги Україні. а маговські боти (ти, Ілларіонов, Табах, інша *******) обсирають Байдена за те, що той цідить допомогу по чайній ложечці. ну так самі маговці взагалі проти виділення допомоги Україні. що, Грін чи Гетц хіба десь казали, що Байден тому *******, бо дає по чайній ложці, а ми такі класні, тому що хочемо і будемо давати Україні більше, ніж Байден? ні. не казали вони такого. і не скажуть. бо вони справді є противниками виділення допомоги Україні. от тільки тут питання: свідомо вони це роблять чи за таку діяльність їм хтось платить, наприклад, ху йло. як платить в Європі Орбану чи німецькій АДГ та іншим ультра, щоб ті топили проти виділення допомоги Україні. тож продовжуй і далі дрочити на маговців своїх і не зайбуй тут людей своїми висерськими маніпуляціями.
По програмі USAI до квітня 2024 (більше року) були без контракта 6.6млрд з 2022-2023 років
Тільки в квітні, після прийняття пакета допомоги - заключили контракти на 6млрд по USAI
В чому була проблема заключити контракти раніше?
До прийняття пакета допомоги, був залишок 4.2млрд PDA 2022-2023 років, котрий було не "комфортно" передавати.
Зараз поповнення складів на 13+ млрд
За 1.5місяці передано 1млрд
В чому проблема, щоб передати весь залишок?
що Ізраїлю, як "союзнику" навіть без бюджета, можуть "вичистити" тойже самий склад Пентагону
А Україні, маючи бюджет, то не "комфортно", то якщо передати на 4.2млрд - то це "вичистити склади Пентагону під нуль"
Бюджет Пентагону 800+млрд, 4млрд це 0.5% - тобто вичистити не можливо
До тогож зброя застаріла, коли готовились воювати з срср
а якщо брати по кількості, то взагалі питання:
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
і вже склади стали пусті?
при тому, що в інших новинах, з тих же самих складів
продають, або дарують іншим країнам в десятки разів більше
або відправляють на утилізацію
за 2 роки - Конгрес дозволив поповнити склади на 25.9млрд, та дозволив PDA на 25.4млрд
навіть за цих умов, передали десь на 20млрд, та визнали, що є залишок права PDA на 4.2млрд за 2022-2023 роки
Конгрес в квітні 2024 дозволи поповнити склади на 13.4млрд
Адміністрація надали PDA на 1 млрд, в рамках 4.2млрд
Виходить склади: 12.4млрд, невикористаний PDA 2022-2023 років 3.2млрд
В чому проблема передати техніки на 3.2млрд?
Чи вся техніка дійсно закінчилась, після передачі
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
якщо дійсно закінчилась, то що тоді утилізують?
а зараз навіть з виділеними грошима, знову щось заважає...
аргументи закінчились, все перейшло на образи
Як було с планом контрнаступу!
Добре,що по харківської операції,і до ракетних атак на летовища зє був не інформований.
Саме тому вони мали успіх!
Це як з літак:ами у 2022 році. Зє доповів та ще й свій ****** розявив!
Насідки по літакам досі вихаркумо!
Всі плани перемоги треба було малювати і реально втілювати у 2022 році - надавати західну бронетехніку, російські літаки і вже починати вчити пілотів на F-16. А вони навпаки - нічого цього не давали, тягнули час, бо сцяли, що якщо Україна переможе швидко - #уйло посатаніє і влупить ядеркою, тому Захід все робить поступово, щоб зберегти #уйлу пику.
Може, краще відкрити кордони, щоб мільйони біженців рушили до країн ЄС? Бо якщо "допомагатимуть" як зараз, то невідомо, чиї солдати закінчаться раніше.
все що він додав в закон, починає виконуватись
- план перемоги - починає розроблятись. поки не зрозуміла суть. но хоча б якісь офіційні дії, замість слів "будемо скільки потрібно"
- ракети атакамс - надано
- конфіскація активів росії - обговорюеться, та вирішили надати 50млрд з доходів
- посилення санкцій - почалось (мосбіржа)
всі ці пункти були ще восени в https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf плані від республіканців