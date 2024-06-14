США обсуждают с Украиной ее "план победы". Белый дом должен представить его Конгрессу, - Байден

Белый дом готовит "план победы" Украины для Конгресса США в соответствии с законом, который предусматривал предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Об этом президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "план победы" Украины сейчас разрабатывается.

Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы много сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, не разработали деталей, - отметил он, не уточнив подробностей.

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Байден подчеркнул, что подписанное соглашение в сфере безопасности между США и Украиной, а также санкции и шаги относительно использования российских активов - это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.

"Мы знаем, на что способна Украина, когда ей дать оружие для защиты, и именно это они и делают сейчас", - добавил президент США.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

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20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

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