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Новости Война
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США обсуждают с Украиной ее "план победы". Белый дом должен представить его Конгрессу, - Байден

Джа Байден та Володимир Зеленський

Белый дом готовит "план победы" Украины для Конгресса США в соответствии с законом, который предусматривал предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Об этом президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "план победы" Украины сейчас разрабатывается.

Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы много сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, не разработали деталей, - отметил он, не уточнив подробностей.

Также читайте: США будут в первую очередь предоставлять Patriot Украине и только потом другим странам, - Байден

Байден подчеркнул, что подписанное соглашение в сфере безопасности между США и Украиной, а также санкции и шаги относительно использования российских активов - это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.

"Мы знаем, на что способна Украина, когда ей дать оружие для защиты, и именно это они и делают сейчас", - добавил президент США.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

Читайте также: Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины относительно использования американского оружия в войне с РФ

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Читайте также: Появился полный текст двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и США

Автор: 

Байден Джо (2790) Конгресс США (1236) США (26827) Украина (44971)


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Топ комментарии
+4
але спочатку безмозглій, єрмачкам з арахаміями повинні цей план представити.

вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,

а потім...

або завізувати, або забанити "потуги" США....
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14.06.2024 09:42
+4
в них своя безмозгла є для цього, хай відпрацьовує.

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14.06.2024 09:45
+4
План перемоги?А на ділі план продовження войни,замороження війни ,без перемовин.Папірцеві гарантії безпеки.І ми повинні цьому радіти і вірити цим казкам.
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14.06.2024 09:57
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14.06.2024 09:22 Ответить
але спочатку безмозглій повинні цей план представити. вона повинна його або завізувати, або забанити ))
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14.06.2024 09:29 Ответить
але спочатку безмозглій, єрмачкам з арахаміями повинні цей план представити.

вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,

а потім...

або завізувати, або забанити "потуги" США....
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14.06.2024 09:42 Ответить
в них своя безмозгла є для цього, хай відпрацьовує.

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14.06.2024 09:45 Ответить
Возмущен, уберите кавычки !!!
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14.06.2024 09:38 Ответить
ну де той Mot Dom, який тут постійно ниє, що Байден не хоче перемоги України, а хоче її здати ху йлу. Цікаво, що вже на цей раз він скаже. )
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14.06.2024 09:53 Ответить
все насправді складніше. У України є прихильники і в республіканській партії, і в демократичній, так само є хейтери в обох таборах. Байден-Блінкен-Суліван далеко не найзатятіші прихильники допомоги Україні серед демократів, тому і проскакують то обмеження, то фільтрування допомоги по краплі, то винесення на обговорення Конгресом в той час, як Ізраілю підмахували зброю без будь-яких узгоджень і обговорень. Власне тому в них цього плану досі нема і є підозра, що народжують вони його зараз під тиском.
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14.06.2024 09:59 Ответить
не потрібно тут ставити для порівняння Ізраїль. "в той час"... Ізраїль і Україна для США мають різні статуси через те, що між ними договори різні підписані. У Ізраїля офіційний статус головного союзника США поза блоком НАТО. у нас такого статусу взагалі немає. був би у нас подібний статус, то тоді і можна було би порівнювати нас і Ізраїль, кому більше чи менше допомоги (зброї). а в нашій нинішній ситуації такі порівняння робити - це дуже тупо.
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14.06.2024 10:06 Ответить
В США взагалі закон прийнятий Ukraine Freedom Support Act, там вже прописані зобовʼязання і дозволи допомагати.
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14.06.2024 10:11 Ответить
і що? хіба це зобов'язує США воювати за Україну? допомагати зброєю, іншою допомогою - так. а за Ізраїль в разі атаки на нього, США, згідно підписаної колись безпекової угоди, США воювати будуть, що й підтвердили, коли збивали ракети і дрони, які були запущені по Ізраїлю.
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14.06.2024 10:20 Ответить
Не приплітайте сюди "воювати за Україну". Мова йшла про відсутність необхідністі погоджувати відправку зброї в Конгресі як для Ізраілю, так і для України.
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14.06.2024 10:22 Ответить
відповів нижче.
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14.06.2024 10:29 Ответить
мова йде не про "більше/менше", а про відсутність необхідністі узгоджувати з Конгресом як для відправки Ізраілю, так і для відправки Україні, хоч і по різним причинам.
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14.06.2024 10:12 Ответить
це все політика, причому внутрішньоштатівська, деякі рішення вони не бояться одноосібно приймати, а за деякі рішення хочуть перед виборами розпорошити відповідальність по Конгресу.
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14.06.2024 10:16 Ответить
Білий дім, Пентагон не узгоджує з Конгресом яку саме номенклатуру зброї відправляти в Ізраїль чи навіть в Україну. З Конгресом узгоджується тільки виділення коштів під ці пакети допомоги. І маючи наразі різні статуси із своїми союзниками Ізраїлем та Україною, Штати діють виключно в рамках тих договорів. Щоб передати нам зброю, Білий дім спочатку має отримати на це кошти з Конгресу. а щоб передати зброю Ізраїлю, то Білий дім може і не запрошувати додаткових фінансових ресурсів у Конгресу, бо працюють у рамках діючої безпекової угоди з Ізраїлем. лише в крайніх потребах потрібне дожаткове фінансування від Конгресу як це сталось після нападу на Ізраїль 7.10.23.
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14.06.2024 10:28 Ответить
"а щоб передати зброю Ізраїлю, то Білий дім може і не запрошувати додаткових фінансових ресурсів у Конгресу" - як це так він може передати без виділених коштів Конгресом?

Коли для України 1.5 року діяв лендліз, то на форумі - одне з виправдань було, що Конгрес повинен виділити гроші, хоча це не передбачено законом.

PDA прямо передбачає передачу зброї в рамках виділених коштів, маючи 4.2млрд з 2023 року - адміністрація відмовилась виділяти, тому що "не комфортно" - такого визначення в законі немає.

Навіть зараз отримавши 60млрд, коли стало "комфортно" - виділила тільки 1млрд з тих "застрягших" 4.2млрд.

Треба визнати, що наявність виділених коштів та законів - не гарантує, що всі кошти та зболя буде передана.
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14.06.2024 10:56 Ответить
дивись і далі Ілларіонова і Табаха і не мороч тут людей. це того Ілларіонова, який тільки 27 тис підписників зумів набрати. Не задумувався чого так мало підписників у тої гбешної консерви? а то тільки пистить, шо при Трампу ху йло не нападало. а нападало тільки при Обамі і Байдену.. може річ не в Трампі, а річ в тому, хто був в Україні президентом у той час... до того, ж Ілларіанов любить у своїх маніпуляціях завжди наводити приклад як Трамп розмотав вагнерів у Сирії. і завжди забуває додати, що перед тим як розмотати тих вагнерів, Пентагон запитував кацапів чи то їхні там вояки. і тільки після того, коли кацапи сказали, що то не їхні, то тільки тоді Боб Меттіс віддав наказ мочити. тільки ж невідомо як поступив би Пентагон, коли кацапи сказали би, що то їхні. знаючи, що то їхні, Пентагон не факт що віддав би наказ їх мочити... але ж Ілларіонов про це не говорить, а значить маніпулює. а коли маніпулює тут, то значить є підозра, що буде маніпулювати і в інших місцях. наприклад, з тим PDA. Не раз уже говорилось офіційними речниками Пентагону, що залишок по PDA не означає, що можуть бути виділені озброєння з запасів, оскільки рівень запасів не має бути нижчим за норми, зазначені у нормативних документах. тобто з іншої сторони, мають ще бути виділені кошти по програмі, яка слідкує за дотриманням рівня запасів зброї на складах Пентагону і займається розміщенням замовлень на вирбництво озброєнь і *********** на заводах ВПК. тобто маючи залишок коштів по PDA, ти не можеш його потратити, бо по іншій програмі в тебе немає коштів, щоб поповнити ці запаси знову на складах. Проте Ілларіонов знає більше, ніж це знають самі американці і Пентагон, а ти тут продовжуєш надорачувати на цю його пургу. Не зайобуй, видихни вже.
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14.06.2024 11:16 Ответить
Тобто - якщо мало підписників, то "гбешної консерви"...
Може навпаки?
Тому що для "гбешної консерви" - вони можуть нагнати ботів, щоб підписались, та піднімати рейтинг переглядів, для цього вони все мають, включачи необежені гроші.

Про сирію - якби відповіли інакше, то...
це все вигадки, тому що було як сталося.
можна подивитись як сталось, коли пу... лякав ескалаціею - та що давали, чи забороняли робити Україні та іншим країнам.

По PDA - якщо б це було прописано в законі, то послались би на закон, на томість відповідь "не комфортно" - тобто можемо, но не бажаємо.

Як же тоді Ізраїлю передають - коли склади пусті, бюджету нема?

Зараз склади поповнені на 13млрд, проте з 4.2млрд видали тільки на 1млрд.
Це факт.
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14.06.2024 13:56 Ответить
про Сирію.. вигадки, не вигадки. як би було далі ми цього не знаємо напевно. проте знаємо точно, що Ілларіонов у цій ситуації розказує не все до кінця, а тільки вигідну для нього частину. свідомо він не говорить цю частину про те, що перед тим як нанести удар по вагнерам, американці питали кацапів чи то їхні солдати, чи просто забув таке сказати. з огляду на всі подальші його трактування всього на користь Трампа, то це притомних людей приводить до висвновку, що такі маніпуляції він робить свідомо.

Ізраїлю передають, бо у Штатів є безпековий договір з Ізраїлем - статус головного союзника США поза блоком НАТО. Україна не має подібного статусу, тому тут і є така різниця.

комфортно, некомфортно, можемо, проте не бажаємо - ну це ж тому, що кількість наявних озброєнь на складах лімітується певними нормами запасів, нижче яких опускатися не варто. тобто є певна межа. якщо вибрати її нижче ліміту, то в запасах буде дірка, якщо по іншій програмі немає коштів, щоб таку саму передану кількість замовити на заводах ВПК для залатування цієї дірки у запасах. тобто вони передають зброю із запасів, маючи тверду впевненість, що передані запаси будуть швидко поповнені новими, щоб не було великих перекосів із залишком їх на складах. і якщо в Пентагоні бачать, що недостатньо коштів по програмі поповнення запасів на склади, то того вони і не поспішають передавти зброю чи ********** із складських запасів.

якщо мало підписників, то це означає, що людям не цікаві ті трампістські і маговські маніпуляції Ілларіонова. а в коментарях у нього під відео тільки і про магу пишуть. ну а як мага ставиться до виділення допомоги Україні то вже всім давно відомо. про Марджорі в вушанці будьоновці вже самі американці меми складають. що, хочеш сказати, що маговці топлять за виділення допомоги Україні? неправда це. вони проти виділення допомоги Україні. а маговські боти (ти, Ілларіонов, Табах, інша *******) обсирають Байдена за те, що той цідить допомогу по чайній ложечці. ну так самі маговці взагалі проти виділення допомоги Україні. що, Грін чи Гетц хіба десь казали, що Байден тому *******, бо дає по чайній ложці, а ми такі класні, тому що хочемо і будемо давати Україні більше, ніж Байден? ні. не казали вони такого. і не скажуть. бо вони справді є противниками виділення допомоги Україні. от тільки тут питання: свідомо вони це роблять чи за таку діяльність їм хтось платить, наприклад, ху йло. як платить в Європі Орбану чи німецькій АДГ та іншим ультра, щоб ті топили проти виділення допомоги Україні. тож продовжуй і далі дрочити на маговців своїх і не зайбуй тут людей своїми висерськими маніпуляціями.
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14.06.2024 14:37 Ответить
По простому, без вигадок, про поточний стан

По програмі USAI до квітня 2024 (більше року) були без контракта 6.6млрд з 2022-2023 років
Тільки в квітні, після прийняття пакета допомоги - заключили контракти на 6млрд по USAI
В чому була проблема заключити контракти раніше?

До прийняття пакета допомоги, був залишок 4.2млрд PDA 2022-2023 років, котрий було не "комфортно" передавати.
Зараз поповнення складів на 13+ млрд
За 1.5місяці передано 1млрд
В чому проблема, щоб передати весь залишок?
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14.06.2024 15:17 Ответить
а що, по заявах Ілларіонова нічого відповісти? ) чи про тих коментаторів, які під його відео прославляють МАГА. А зброя в Україну йде не завдяки твоїм маговцям, а всупереч їм. от якби вони дрочили Байдена за те, що передає мало зброї Україні і треба, щоб передавати її більше, то тоді так - маговцям респект. а от коли вони дрочать Байдена за те, що він передає зараз, а самі взагалі проти надання Україні військової допомоги ну то логічно тоді, що маговцям не респект і ганьба. так само як ганьба тобі. тож дрочи і далі на маговців.
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14.06.2024 15:45 Ответить
і що значить передати весь залишок? що, вичистити склади Пентагону під нуль? )))
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14.06.2024 15:51 Ответить
не треба писати дурню
що Ізраїлю, як "союзнику" навіть без бюджета, можуть "вичистити" тойже самий склад Пентагону

А Україні, маючи бюджет, то не "комфортно", то якщо передати на 4.2млрд - то це "вичистити склади Пентагону під нуль"

Бюджет Пентагону 800+млрд, 4млрд це 0.5% - тобто вичистити не можливо
До тогож зброя застаріла, коли готовились воювати з срср
а якщо брати по кількості, то взагалі питання:
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
і вже склади стали пусті?

при тому, що в інших новинах, з тих же самих складів
продають, або дарують іншим країнам в десятки разів більше
або відправляють на утилізацію
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14.06.2024 16:44 Ответить
при чому тут бюджет Пентагону на 800 лярдів до залишків зброї на складах? по твоїй арифметиці, раз ти це так порівнюєш, то виходить, що залишки зброї на складах протягом року складають 800 лярдів? )) тільки такий довбойоб, як ти може так порівнювати. а якщо так порівнювати не можна і таки насправді так порівнювати не можна, то тоді і про цю цифру писати теж не треба, щоб не створювати маніпуляцій.
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14.06.2024 16:57 Ответить
тоді факти
за 2 роки - Конгрес дозволив поповнити склади на 25.9млрд, та дозволив PDA на 25.4млрд
навіть за цих умов, передали десь на 20млрд, та визнали, що є залишок права PDA на 4.2млрд за 2022-2023 роки

Конгрес в квітні 2024 дозволи поповнити склади на 13.4млрд
Адміністрація надали PDA на 1 млрд, в рамках 4.2млрд
Виходить склади: 12.4млрд, невикористаний PDA 2022-2023 років 3.2млрд

В чому проблема передати техніки на 3.2млрд?

Чи вся техніка дійсно закінчилась, після передачі
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі

якщо дійсно закінчилась, то що тоді утилізують?
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14.06.2024 17:12 Ответить
***** ти це тут пишеш? ) щоби що? щоб підкреслити, що Байден жлоб, а МАГА красавчики, за Україну топлять? чи ти справді вважаєш, що я тебе, маговського дрочера, тут буду всерйоз сприймати? не напружуйся. мені давно все з тобою було ясно. а вчора ти це публічно тут підтвердив посиланням на маговське відео від Ілларіонова. тож одягни будьоновку, як Марджорі і дрочи далі на маговців...
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14.06.2024 17:18 Ответить
коли немає чого сказати та пояснити, чому раніше було "не комфортно",
а зараз навіть з виділеними грошима, знову щось заважає...

аргументи закінчились, все перейшло на образи
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14.06.2024 17:24 Ответить
ти вчора сам навів тут аргумент - посилання на відос від маговців. тому і ставлення таке до тебе.
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14.06.2024 17:25 Ответить
Та ти шо, план перемоги означає, що Байден її хоче? Той байден так хоче перемоги, що аж не дозволяє завдавати ударів вглиб росії, а зброю цідить третій рік піпеточними дозами, тільки щоб не було ескалації та воєнної поразки РФ. Але мені цікаво, де вас таких штампують, у студії телемарафону? Таких, що вірять кожному переможницькому заголовку? Я впевнений на всі 100, що ти з тих "героїв", які так само вірили в гучні заголовки про "каву в Ялті" та "Крим до 1 червня". Ти, напевно, собі й купальник встиг купити для кримського пляжу, бо прочитав у заголовку, що Крим звільнять до літа.
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14.06.2024 10:28 Ответить
Mot Dom, це ти? )) Перелогінься..
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14.06.2024 10:32 Ответить
План перемоги?А на ділі план продовження войни,замороження війни ,без перемовин.Папірцеві гарантії безпеки.І ми повинні цьому радіти і вірити цим казкам.
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14.06.2024 09:57 Ответить
А що - на росії вже зʼявився хтось договороздатний замість фюрера у міжнародному розшуку?
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14.06.2024 10:01 Ответить
Головне,що зє не хоче!
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14.06.2024 10:17 Ответить
Головне,щоб зє не доповів цей план кремлю раніше,ніж він з'явиться в конгресі!
Як було с планом контрнаступу!
Добре,що по харківської операції,і до ракетних атак на летовища зє був не інформований.
Саме тому вони мали успіх!
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14.06.2024 10:16 Ответить
якщо він зʼявиться в Конгресі, то це буде вочевидь не секретний план.
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14.06.2024 10:20 Ответить
Головне написав! Бо якщо зє доповість(а він доповість!),до того як попаде у конгрес,в кремля буде час протидіяти,і звести ефективість пану нанівець!
Це як з літак:ами у 2022 році. Зє доповів та ще й свій ****** розявив!
Насідки по літакам досі вихаркумо!
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14.06.2024 11:46 Ответить
Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо обриси цього плану, не розробили деталі, - зазначив він, не уточнивши подробиць. -цим все сказано.Словесна круговерть ,в котрій для безпеки України поки що нічого конкретного немає
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14.06.2024 10:27 Ответить
А в чому США бачать перемогу, можна дізнатися? Бо увесь час вони завіряли, що в їх очах "перемога" - це "сильніша позиція України в переговорах"з ******. Але зараз ***** переговори взагалі не потрібні. Програму мінімум він майже виконав (Навароссєя).
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14.06.2024 10:33 Ответить
На жаль, герої-американці є лише в американських бойовиках. А в житті більшість підтримує риторику "не можна допускати ескалації, бо буде Третя світова війна", тому Трамп перемагає на опитуваннях і переможе на президентських виборах.

Всі плани перемоги треба було малювати і реально втілювати у 2022 році - надавати західну бронетехніку, російські літаки і вже починати вчити пілотів на F-16. А вони навпаки - нічого цього не давали, тягнули час, бо сцяли, що якщо Україна переможе швидко - #уйло посатаніє і влупить ядеркою, тому Захід все робить поступово, щоб зберегти #уйлу пику.

Може, краще відкрити кордони, щоб мільйони біженців рушили до країн ЄС? Бо якщо "допомагатимуть" як зараз, то невідомо, чиї солдати закінчаться раніше.
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14.06.2024 10:36 Ответить
Можна записувати додатковий плюс Джонсону
все що він додав в закон, починає виконуватись
- план перемоги - починає розроблятись. поки не зрозуміла суть. но хоча б якісь офіційні дії, замість слів "будемо скільки потрібно"
- ракети атакамс - надано
- конфіскація активів росії - обговорюеться, та вирішили надати 50млрд з доходів
- посилення санкцій - почалось (мосбіржа)

всі ці пункти були ще восени в https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf плані від республіканців
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14.06.2024 11:01 Ответить
Південь України треба звільняти через Крим, такі плани були у Залужного але малорос або засцяв або виконує оманські домовленості. У любому випадку малороса і агента фсб треба прибрати з верховної влади України.
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14.06.2024 11:26 Ответить
Можна скласти 20 чи 50 планів, але всі вони до сраки в нашому випадку. Світова історія не пам'ятає, щоб якийсь народ переміг у війні під керівництвом зрадників і з купою саботажників і мародерів за плечима. Найперші кроки після початку війни у всіх країнах це максимальне знищення зрадників, шпигунів, мародерів і саботажників, а також ізоляція потенційного контингенту колаборантів, перших вішали і розстрілювали, других інтернували до таборів. Як приклад, Друга світова - Великобританія знищила абсолютно всю гітлерівську агентуру, якусь незначну частину змусила працювати під контролем контррозвідки для дезінформації вермахту, а в США не змогли на 100% знищити всіх агентів Гітлера, але ізолювали в таборах-поселеннях своїх громадян і емігрантів без громадянства німецького і японського походження, за неінтернованими, які були потрібними спецами для держави, було встановлено суворий нагляд ФБР.
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14.06.2024 12:37 Ответить
 
 