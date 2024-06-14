США обсуждают с Украиной ее "план победы". Белый дом должен представить его Конгрессу, - Байден
Белый дом готовит "план победы" Украины для Конгресса США в соответствии с законом, который предусматривал предоставление дополнительной военной помощи Киеву.
Об этом президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "план победы" Украины сейчас разрабатывается.
Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы много сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, не разработали деталей, - отметил он, не уточнив подробностей.
Байден подчеркнул, что подписанное соглашение в сфере безопасности между США и Украиной, а также санкции и шаги относительно использования российских активов - это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.
"Мы знаем, на что способна Украина, когда ей дать оружие для защиты, и именно это они и делают сейчас", - добавил президент США.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
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вони повинні "звірити" його з оманським планом, обговорити з кураторами в кремлі,
а потім...
або завізувати, або забанити "потуги" США....
Коли для України 1.5 року діяв лендліз, то на форумі - одне з виправдань було, що Конгрес повинен виділити гроші, хоча це не передбачено законом.
PDA прямо передбачає передачу зброї в рамках виділених коштів, маючи 4.2млрд з 2023 року - адміністрація відмовилась виділяти, тому що "не комфортно" - такого визначення в законі немає.
Навіть зараз отримавши 60млрд, коли стало "комфортно" - виділила тільки 1млрд з тих "застрягших" 4.2млрд.
Треба визнати, що наявність виділених коштів та законів - не гарантує, що всі кошти та зболя буде передана.
Може навпаки?
Тому що для "гбешної консерви" - вони можуть нагнати ботів, щоб підписались, та піднімати рейтинг переглядів, для цього вони все мають, включачи необежені гроші.
Про сирію - якби відповіли інакше, то...
це все вигадки, тому що було як сталося.
можна подивитись як сталось, коли пу... лякав ескалаціею - та що давали, чи забороняли робити Україні та іншим країнам.
По PDA - якщо б це було прописано в законі, то послались би на закон, на томість відповідь "не комфортно" - тобто можемо, но не бажаємо.
Як же тоді Ізраїлю передають - коли склади пусті, бюджету нема?
Зараз склади поповнені на 13млрд, проте з 4.2млрд видали тільки на 1млрд.
Це факт.
Ізраїлю передають, бо у Штатів є безпековий договір з Ізраїлем - статус головного союзника США поза блоком НАТО. Україна не має подібного статусу, тому тут і є така різниця.
комфортно, некомфортно, можемо, проте не бажаємо - ну це ж тому, що кількість наявних озброєнь на складах лімітується певними нормами запасів, нижче яких опускатися не варто. тобто є певна межа. якщо вибрати її нижче ліміту, то в запасах буде дірка, якщо по іншій програмі немає коштів, щоб таку саму передану кількість замовити на заводах ВПК для залатування цієї дірки у запасах. тобто вони передають зброю із запасів, маючи тверду впевненість, що передані запаси будуть швидко поповнені новими, щоб не було великих перекосів із залишком їх на складах. і якщо в Пентагоні бачать, що недостатньо коштів по програмі поповнення запасів на склади, то того вони і не поспішають передавти зброю чи ********** із складських запасів.
якщо мало підписників, то це означає, що людям не цікаві ті трампістські і маговські маніпуляції Ілларіонова. а в коментарях у нього під відео тільки і про магу пишуть. ну а як мага ставиться до виділення допомоги Україні то вже всім давно відомо. про Марджорі в вушанці будьоновці вже самі американці меми складають. що, хочеш сказати, що маговці топлять за виділення допомоги Україні? неправда це. вони проти виділення допомоги Україні. а маговські боти (ти, Ілларіонов, Табах, інша *******) обсирають Байдена за те, що той цідить допомогу по чайній ложечці. ну так самі маговці взагалі проти виділення допомоги Україні. що, Грін чи Гетц хіба десь казали, що Байден тому *******, бо дає по чайній ложці, а ми такі класні, тому що хочемо і будемо давати Україні більше, ніж Байден? ні. не казали вони такого. і не скажуть. бо вони справді є противниками виділення допомоги Україні. от тільки тут питання: свідомо вони це роблять чи за таку діяльність їм хтось платить, наприклад, ху йло. як платить в Європі Орбану чи німецькій АДГ та іншим ультра, щоб ті топили проти виділення допомоги Україні. тож продовжуй і далі дрочити на маговців своїх і не зайбуй тут людей своїми висерськими маніпуляціями.
По програмі USAI до квітня 2024 (більше року) були без контракта 6.6млрд з 2022-2023 років
Тільки в квітні, після прийняття пакета допомоги - заключили контракти на 6млрд по USAI
В чому була проблема заключити контракти раніше?
До прийняття пакета допомоги, був залишок 4.2млрд PDA 2022-2023 років, котрий було не "комфортно" передавати.
Зараз поповнення складів на 13+ млрд
За 1.5місяці передано 1млрд
В чому проблема, щоб передати весь залишок?
що Ізраїлю, як "союзнику" навіть без бюджета, можуть "вичистити" тойже самий склад Пентагону
А Україні, маючи бюджет, то не "комфортно", то якщо передати на 4.2млрд - то це "вичистити склади Пентагону під нуль"
Бюджет Пентагону 800+млрд, 4млрд це 0.5% - тобто вичистити не можливо
До тогож зброя застаріла, коли готовились воювати з срср
а якщо брати по кількості, то взагалі питання:
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
і вже склади стали пусті?
при тому, що в інших новинах, з тих же самих складів
продають, або дарують іншим країнам в десятки разів більше
або відправляють на утилізацію
за 2 роки - Конгрес дозволив поповнити склади на 25.9млрд, та дозволив PDA на 25.4млрд
навіть за цих умов, передали десь на 20млрд, та визнали, що є залишок права PDA на 4.2млрд за 2022-2023 роки
Конгрес в квітні 2024 дозволи поповнити склади на 13.4млрд
Адміністрація надали PDA на 1 млрд, в рамках 4.2млрд
Виходить склади: 12.4млрд, невикористаний PDA 2022-2023 років 3.2млрд
В чому проблема передати техніки на 3.2млрд?
Чи вся техніка дійсно закінчилась, після передачі
1 патріот
0 літаків
31 танк
21 хаймарс
270 гармат
300 бредлі
якщо дійсно закінчилась, то що тоді утилізують?
а зараз навіть з виділеними грошима, знову щось заважає...
аргументи закінчились, все перейшло на образи
Як було с планом контрнаступу!
Добре,що по харківської операції,і до ракетних атак на летовища зє був не інформований.
Саме тому вони мали успіх!
Це як з літак:ами у 2022 році. Зє доповів та ще й свій ****** розявив!
Насідки по літакам досі вихаркумо!
Всі плани перемоги треба було малювати і реально втілювати у 2022 році - надавати західну бронетехніку, російські літаки і вже починати вчити пілотів на F-16. А вони навпаки - нічого цього не давали, тягнули час, бо сцяли, що якщо Україна переможе швидко - #уйло посатаніє і влупить ядеркою, тому Захід все робить поступово, щоб зберегти #уйлу пику.
Може, краще відкрити кордони, щоб мільйони біженців рушили до країн ЄС? Бо якщо "допомагатимуть" як зараз, то невідомо, чиї солдати закінчаться раніше.
все що він додав в закон, починає виконуватись
- план перемоги - починає розроблятись. поки не зрозуміла суть. но хоча б якісь офіційні дії, замість слів "будемо скільки потрібно"
- ракети атакамс - надано
- конфіскація активів росії - обговорюеться, та вирішили надати 50млрд з доходів
- посилення санкцій - почалось (мосбіржа)
всі ці пункти були ще восени в https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf плані від республіканців