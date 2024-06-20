СБУ о запрете партии "Наш край": "Отдельные экс-руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрівной деятельности против Украины"

По информации СБУ, отдельные экс-руководители и функционеры политической партии "Наш край" причастны к проведению подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности.

Отмечается, что представители этой политсилы, в частности распространяли антиукраинскую пропаганду, призывали к насильственному свержению конституционного строя, а некоторые из функционеров перешли на сторону врага и поддержали российскую военную агрессию.

По материалам дела, в целом к сотрудничеству с РФ причастны десятки представителей региональных ячеек "Нашего края". Большинство из них находится на временно оккупированных регионах Украины, где занимают различные "должности" в захватнических органах РФ.

В СБУ напоминают, что с начала полномасштабного вторжения РФ по материалам службы, в Украине запрещено 19 пророссийских политических партий.

Что известно о партии?

"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".

19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".