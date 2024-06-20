РУС
СБУ о запрете партии "Наш край": "Отдельные экс-руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрівной деятельности против Украины"

В СБУ пояснили чому суд заборонив партію Наш край

По информации СБУ, отдельные экс-руководители и функционеры политической партии "Наш край" причастны к проведению подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности.

Отмечается, что представители этой политсилы, в частности распространяли антиукраинскую пропаганду, призывали к насильственному свержению конституционного строя, а некоторые из функционеров перешли на сторону врага и поддержали российскую военную агрессию.

Читайте также: Апелляционный суд запретил деятельность политической партии "Наш край"

По материалам дела, в целом к сотрудничеству с РФ причастны десятки представителей региональных ячеек "Нашего края". Большинство из них находится на временно оккупированных регионах Украины, где занимают различные "должности" в захватнических органах РФ.

В СБУ напоминают, что с начала полномасштабного вторжения РФ по материалам службы, в Украине запрещено 19 пророссийских политических партий.

Что известно о партии?

"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".

19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".

потрібно негайно заборонити ще одну росіянську партію- Слуга Наріту
А яка різниця між партією "Наш край" і "Слуга народу"?Вони ж діють одинаково,що там під@раси на зарплаті в кремля,що там теж під@раси на зарплаті в кремля.
ви недописали.
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
потрібно негайно заборонити ще одну росіянську партію- Слуга Наріту
ви недописали.
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3025 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3027 Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3028 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3029 Фракція Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді України дев'ятого скликання

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3244 Депутатська група "Партія "За майбутнє"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3222 Депутатська група "ДОВІРА"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3319 Депутатська група "Платформа за життя та мир"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3321 Депутатська група "Відновлення України"

Всі працюють на росію.
Вони не на війні
Всі отримали бронь і
чинять беззаконня
качають бабки"
Поки націоналісти на фронті
ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ
З ЄС загинуло не меньше ніж зі свободи, до якої тільки упороті не мають питань.
якби ви могли б трохи думати,
то обов"язково б згадали, що порошенко не брав участь в революції
його підсунули на грузовичку кацапські олігархи
в останній момент ...
і запитали б себе, чому під час промови "**** православная"
він звітував саме росолігарху новінському
але ваші очі того не бачили і вуха не чули
про що звітував?
чому новінському?
запитуйте себе
РЕВОЛЮЦІЮ ЗРОБИЛИ НАЦІОНАЛІСТИ,а скористались
знову кацапські олігархи
і знову шоу для ідіотів з виборами порошенка
свині. яка працювала на януковича..
Яроша і Тягнибока немає в раді
але вони зате на фронті
Запитуйте себе, чому кацапи
не хочуть їх бачити у владі?
Бо ви розсунули ноги перед ними .
Брехня та маніпуляція! Але акваріумні рибки схавають.
Порошенко ще до помаранчового Майдану працював проти ригів та кацапів. В нього був єдиний в Україні проукраїнський опозиційний канал, який скрізь позакривали і тільки на спутнику тоді можна було дивитись.
А може ми ще згадаємо "амбарну книгу" партії регіонів? Ой як невдобно виходить....
В чому брехня?
Що неправда написано мною?
Так, порошенко дико працював, що
Відкривав бізнес на росії
Діти російською розмовляють
Жінка ледве слова навчилась українською вимовляти
Це такий українець?
А де синки порошенка?
От тобі й маркер
А сини націоналістів зараз на фронті з батьками
І не олігархи, як він та його діти..
І не в Дубаях загорають
Читати геть не вмієш? Обов'язково пальцем тицяти?
собі потицяй в дурну голову
Яка не бачить кацапа- олігарха перед собою
Брехати брехати і ще раз брехати! А якщо вказуєш на брехню то сам дурень. Давно тут таких довбнів не бачив.
Так сьогодні "Наш край" є філіалом проросійської, ну точно антиукраїнської партії "слуга народу".
А яка різниця між партією "Наш край" і "Слуга народу"?Вони ж діють одинаково,що там під@раси на зарплаті в кремля,що там теж під@раси на зарплаті в кремля.
Так. Особливо в одеській області- дунайські землі на кордоні з ЕС ДУЖЕ цікавили фюррера
до речі і СБУ разом з ними працювало
Окремі екскерівники та функціонери Зе слуг причетні до проведення підривної діяльності проти України
Треба негайно!! прикрити шапіто
Багато попів московськоі' церкви причетні до підривноі' діяльності проти Украі'ни , чому не забороняєте???Відповіді немає ...А тут тільки окремі функціонери і екскерівники і заборона діє,як так ???
А коли заборонят партію зелених?
Сам зеленський здав лукашенку секретну спецоперацію по вагнеровцях!
Скільки зелених перейшли на бік ворога,скільки СБУшників перейшли на сторону ворога?
