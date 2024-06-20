СБУ о запрете партии "Наш край": "Отдельные экс-руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрівной деятельности против Украины"
По информации СБУ, отдельные экс-руководители и функционеры политической партии "Наш край" причастны к проведению подрывной деятельности против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности.
Отмечается, что представители этой политсилы, в частности распространяли антиукраинскую пропаганду, призывали к насильственному свержению конституционного строя, а некоторые из функционеров перешли на сторону врага и поддержали российскую военную агрессию.
По материалам дела, в целом к сотрудничеству с РФ причастны десятки представителей региональных ячеек "Нашего края". Большинство из них находится на временно оккупированных регионах Украины, где занимают различные "должности" в захватнических органах РФ.
В СБУ напоминают, что с начала полномасштабного вторжения РФ по материалам службы, в Украине запрещено 19 пророссийских политических партий.
Что известно о партии?
"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".
19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3027 Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3028 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3029 Фракція Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді України дев'ятого скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3244 Депутатська група "Партія "За майбутнє"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3222 Депутатська група "ДОВІРА"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3319 Депутатська група "Платформа за життя та мир"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3321 Депутатська група "Відновлення України"
Всі працюють на росію.
Вони не на війні
Всі отримали бронь і
чинять беззаконня
качають бабки"
Поки націоналісти на фронті
ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ
то обов"язково б згадали, що порошенко не брав участь в революції
його підсунули на грузовичку кацапські олігархи
в останній момент ...
і запитали б себе, чому під час промови "**** православная"
він звітував саме росолігарху новінському
але ваші очі того не бачили і вуха не чули
про що звітував?
чому новінському?
запитуйте себе
РЕВОЛЮЦІЮ ЗРОБИЛИ НАЦІОНАЛІСТИ,а скористались
знову кацапські олігархи
і знову шоу для ідіотів з виборами порошенка
свині. яка працювала на януковича..
Яроша і Тягнибока немає в раді
але вони зате на фронті
Запитуйте себе, чому кацапи
не хочуть їх бачити у владі?
Бо ви розсунули ноги перед ними .
Порошенко ще до помаранчового Майдану працював проти ригів та кацапів. В нього був єдиний в Україні проукраїнський опозиційний канал, який скрізь позакривали і тільки на спутнику тоді можна було дивитись.
А може ми ще згадаємо "амбарну книгу" партії регіонів? Ой як невдобно виходить....
Що неправда написано мною?
Так, порошенко дико працював, що
Відкривав бізнес на росії
Діти російською розмовляють
Жінка ледве слова навчилась українською вимовляти
Це такий українець?
А де синки порошенка?
От тобі й маркер
А сини націоналістів зараз на фронті з батьками
І не олігархи, як він та його діти..
І не в Дубаях загорають
Яка не бачить кацапа- олігарха перед собою
до речі і СБУ разом з ними працювало
Треба негайно!! прикрити шапіто
Сам зеленський здав лукашенку секретну спецоперацію по вагнеровцях!
Скільки зелених перейшли на бік ворога,скільки СБУшників перейшли на сторону ворога?