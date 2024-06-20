УКР
Новини
СБУ про заборону партії "Наш край: Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України

В СБУ пояснили чому суд заборонив партію Наш край

За інформацією СБУ, окремі екскерівники та функціонери політичної партії "Наш край" причетні до проведення підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки.

Зазначається, що представники цієї політсили, зокрема поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів - перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію. 

За матеріалами справи, загалом до співпраці з РФ причетні десятки представників регіональних осередків "Нашого краю". Більшість з них перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де займають різні "посади" в загарбницьких органах РФ.

В СБУ нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами служби в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.

Що відомо про партію?

"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".

19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".

заборона СБУ Наш Край
Топ коментарі
+11
потрібно негайно заборонити ще одну росіянську партію- Слуга Наріту
20.06.2024 18:40 Відповісти
+5
А яка різниця між партією "Наш край" і "Слуга народу"?Вони ж діють одинаково,що там під@раси на зарплаті в кремля,що там теж під@раси на зарплаті в кремля.
20.06.2024 18:51 Відповісти
+5
ви недописали.
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
20.06.2024 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви недописали.
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
показати весь коментар
20.06.2024 18:51 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3025 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3027 Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3028 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3029 Фракція Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді України дев'ятого скликання

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3244 Депутатська група "Партія "За майбутнє"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3222 Депутатська група "ДОВІРА"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3319 Депутатська група "Платформа за життя та мир"

https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3321 Депутатська група "Відновлення України"

Всі працюють на росію.
Вони не на війні
Всі отримали бронь і
чинять беззаконня
качають бабки"
Поки націоналісти на фронті
ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ
20.06.2024 18:44 Відповісти
З ЄС загинуло не меньше ніж зі свободи, до якої тільки упороті не мають питань.
показати весь коментар
20.06.2024 20:34 Відповісти
якби ви могли б трохи думати,
то обов"язково б згадали, що порошенко не брав участь в революції
його підсунули на грузовичку кацапські олігархи
в останній момент ...
і запитали б себе, чому під час промови "**** православная"
він звітував саме росолігарху новінському
але ваші очі того не бачили і вуха не чули
про що звітував?
чому новінському?
запитуйте себе
РЕВОЛЮЦІЮ ЗРОБИЛИ НАЦІОНАЛІСТИ,а скористались
знову кацапські олігархи
і знову шоу для ідіотів з виборами порошенка
свині. яка працювала на януковича..
Яроша і Тягнибока немає в раді
але вони зате на фронті
Запитуйте себе, чому кацапи
не хочуть їх бачити у владі?
Бо ви розсунули ноги перед ними .
20.06.2024 21:02 Відповісти
Брехня та маніпуляція! Але акваріумні рибки схавають.
Порошенко ще до помаранчового Майдану працював проти ригів та кацапів. В нього був єдиний в Україні проукраїнський опозиційний канал, який скрізь позакривали і тільки на спутнику тоді можна було дивитись.
А може ми ще згадаємо "амбарну книгу" партії регіонів? Ой як невдобно виходить....
20.06.2024 22:10 Відповісти
В чому брехня?
Що неправда написано мною?
Так, порошенко дико працював, що
Відкривав бізнес на росії
Діти російською розмовляють
Жінка ледве слова навчилась українською вимовляти
Це такий українець?
А де синки порошенка?
От тобі й маркер
А сини націоналістів зараз на фронті з батьками
І не олігархи, як він та його діти..
І не в Дубаях загорають
20.06.2024 22:32 Відповісти
Читати геть не вмієш? Обов'язково пальцем тицяти?
20.06.2024 22:36 Відповісти
собі потицяй в дурну голову
Яка не бачить кацапа- олігарха перед собою
20.06.2024 22:37 Відповісти
Брехати брехати і ще раз брехати! А якщо вказуєш на брехню то сам дурень. Давно тут таких довбнів не бачив.
20.06.2024 23:04 Відповісти
Так сьогодні "Наш край" є філіалом проросійської, ну точно антиукраїнської партії "слуга народу".
20.06.2024 18:45 Відповісти
Так. Особливо в одеській області- дунайські землі на кордоні з ЕС ДУЖЕ цікавили фюррера
до речі і СБУ разом з ними працювало
20.06.2024 18:55 Відповісти
Окремі екскерівники та функціонери Зе слуг причетні до проведення підривної діяльності проти України
Треба негайно!! прикрити шапіто
20.06.2024 19:01 Відповісти
Багато попів московськоі' церкви причетні до підривноі' діяльності проти Украі'ни , чому не забороняєте???Відповіді немає ...А тут тільки окремі функціонери і екскерівники і заборона діє,як так ???
20.06.2024 20:29 Відповісти
А коли заборонят партію зелених?
Сам зеленський здав лукашенку секретну спецоперацію по вагнеровцях!
Скільки зелених перейшли на бік ворога,скільки СБУшників перейшли на сторону ворога?
20.06.2024 22:04 Відповісти
 
 