СБУ про заборону партії "Наш край: Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України
За інформацією СБУ, окремі екскерівники та функціонери політичної партії "Наш край" причетні до проведення підривної діяльності проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки.
Зазначається, що представники цієї політсили, зокрема поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів - перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію.
За матеріалами справи, загалом до співпраці з РФ причетні десятки представників регіональних осередків "Нашого краю". Більшість з них перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де займають різні "посади" в загарбницьких органах РФ.
В СБУ нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами служби в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.
Що відомо про партію?
"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".
19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...тому що "Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3027 Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3028 Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3029 Фракція Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді України дев'ятого скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3244 Депутатська група "Партія "За майбутнє"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3222 Депутатська група "ДОВІРА"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3319 Депутатська група "Платформа за життя та мир"
https://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/3321 Депутатська група "Відновлення України"
Всі працюють на росію.
Вони не на війні
Всі отримали бронь і
чинять беззаконня
качають бабки"
Поки націоналісти на фронті
ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ
то обов"язково б згадали, що порошенко не брав участь в революції
його підсунули на грузовичку кацапські олігархи
в останній момент ...
і запитали б себе, чому під час промови "**** православная"
він звітував саме росолігарху новінському
але ваші очі того не бачили і вуха не чули
про що звітував?
чому новінському?
запитуйте себе
РЕВОЛЮЦІЮ ЗРОБИЛИ НАЦІОНАЛІСТИ,а скористались
знову кацапські олігархи
і знову шоу для ідіотів з виборами порошенка
свині. яка працювала на януковича..
Яроша і Тягнибока немає в раді
але вони зате на фронті
Запитуйте себе, чому кацапи
не хочуть їх бачити у владі?
Бо ви розсунули ноги перед ними .
Порошенко ще до помаранчового Майдану працював проти ригів та кацапів. В нього був єдиний в Україні проукраїнський опозиційний канал, який скрізь позакривали і тільки на спутнику тоді можна було дивитись.
А може ми ще згадаємо "амбарну книгу" партії регіонів? Ой як невдобно виходить....
Що неправда написано мною?
Так, порошенко дико працював, що
Відкривав бізнес на росії
Діти російською розмовляють
Жінка ледве слова навчилась українською вимовляти
Це такий українець?
А де синки порошенка?
От тобі й маркер
А сини націоналістів зараз на фронті з батьками
І не олігархи, як він та його діти..
І не в Дубаях загорають
Яка не бачить кацапа- олігарха перед собою
до речі і СБУ разом з ними працювало
Треба негайно!! прикрити шапіто
Сам зеленський здав лукашенку секретну спецоперацію по вагнеровцях!
Скільки зелених перейшли на бік ворога,скільки СБУшників перейшли на сторону ворога?