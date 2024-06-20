СБУ про заборону партії "Наш край: Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України

За інформацією СБУ, окремі екскерівники та функціонери політичної партії "Наш край" причетні до проведення підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки.

Зазначається, що представники цієї політсили, зокрема поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів - перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію.

За матеріалами справи, загалом до співпраці з РФ причетні десятки представників регіональних осередків "Нашого краю". Більшість з них перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де займають різні "посади" в загарбницьких органах РФ.

В СБУ нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами служби в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.

Що відомо про партію?

"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".

19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".