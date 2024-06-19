УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9257 відвідувачів онлайн
Новини
4 422 18

Апеляційний суд заборонив діяльність політичної партії "Наш край"

В Україні заборонили партію Наш край

19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Також суд ухвалив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Що відомо про партію?

"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".

Читайте: Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Автор: 

заборона (1470) суд (11812) Наш Край (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
у нас в парламенті, досі присутня заборонена партія зрадників!
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
показати весь коментар
19.06.2024 20:14 Відповісти
+7
Ну перейменують в Край Наш...
Ну блть ідіотизм якийсь...
показати весь коментар
19.06.2024 20:07 Відповісти
+5
Не пройшло і п'ять років, як «отелилися» нарешті, оті «державні мужі» від єрмака, в судах та Уряді!! Борці за інтереси…
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
показати весь коментар
19.06.2024 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну перейменують в Край Наш...
Ну блть ідіотизм якийсь...
показати весь коментар
19.06.2024 20:07 Відповісти
правильно - "наш конец" )) і будуть його собі відтягувати, як дєди вчили ))
показати весь коментар
19.06.2024 20:17 Відповісти
Відтягувать вини будуть - мудрому наріду.
По останнім данним, аж 70% залишилося
показати весь коментар
19.06.2024 20:18 Відповісти
у нас в парламенті, досі присутня заборонена партія зрадників!
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
показати весь коментар
19.06.2024 20:14 Відповісти
Не пройшло і п'ять років, як «отелилися» нарешті, оті «державні мужі» від єрмака, в судах та Уряді!! Борці за інтереси…
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
показати весь коментар
19.06.2024 20:16 Відповісти
Можна перейменувати "Наш край" у "Крайня плоть"!
показати весь коментар
19.06.2024 20:18 Відповісти
Оце буде в точку
показати весь коментар
19.06.2024 21:10 Відповісти
Вони мало чим відрізняються від зеленого збіговиська.
показати весь коментар
19.06.2024 20:19 Відповісти
То старі риги, а це молоді...
показати весь коментар
19.06.2024 20:23 Відповісти
Редька хрону не солодша.
показати весь коментар
20.06.2024 09:40 Відповісти
Комуністи старі риги комсомольці молоді риги онуки комуністів та діти комсомоьлців зелені покидьки
показати весь коментар
19.06.2024 20:40 Відповісти
Нужно депам кто был в этой партии запретить баллотироваться!
показати весь коментар
19.06.2024 20:54 Відповісти
Заборонили б ще й «Слугу народу»! Від неї шкоди неменше.
показати весь коментар
19.06.2024 21:33 Відповісти
Не з тих почав Апеляційний суд.
Є така партєйка сн,крутіша за пр+опзж, "наш край" пасе далеко задніх.
показати весь коментар
19.06.2024 21:37 Відповісти
Наш конец или Наш предел ?
показати весь коментар
19.06.2024 21:41 Відповісти
Математика говорит, что от смены названий суть уродов не меняется. Доказано также Петром 1, дал погоняло москалям русские, а были лаптями ими и остались.
показати весь коментар
19.06.2024 22:00 Відповісти
Як заборонити партію слуги народу?
показати весь коментар
19.06.2024 23:31 Відповісти
А діяльність партії ''слуг урода'' забороняти не збираються? Чи це інше?
показати весь коментар
20.06.2024 00:13 Відповісти
 
 