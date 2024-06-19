Апеляційний суд заборонив діяльність політичної партії "Наш край"

19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Також суд ухвалив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Що відомо про партію?

"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".

Читайте: Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж