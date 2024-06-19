Апеляційний суд заборонив діяльність політичної партії "Наш край"
19 червня 2024 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії "Наш край".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Також суд ухвалив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.
Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.
Що відомо про партію?
"Наш край" - проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з "Партії регіонів". Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою "Блокова партія".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну блть ідіотизм якийсь...
По останнім данним, аж 70% залишилося
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
Є така партєйка сн,крутіша за пр+опзж, "наш край" пасе далеко задніх.