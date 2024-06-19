Апелляционный суд запретил деятельность политической партии "Наш край"
19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Также суд постановил передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства.
Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.
Что известно о партии?
"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".
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Ну блть ідіотизм якийсь...
По останнім данним, аж 70% залишилося
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
Є така партєйка сн,крутіша за пр+опзж, "наш край" пасе далеко задніх.