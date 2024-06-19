Апелляционный суд запретил деятельность политической партии "Наш край"

19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд постановил передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Что известно о партии?

"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".

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