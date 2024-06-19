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Апелляционный суд запретил деятельность политической партии "Наш край"

В Україні заборонили партію Наш край

19 июня 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда удовлетворила иск Минюста и запретила деятельность политической партии "Наш край".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд постановил передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Что известно о партии?

"Наш край" - пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из "Партии регионов". Ее в 2011 году зарегистрировал нардеп-регионал Антон Киссе под названием "Блоковая партия".

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Автор: 

запрет (1708) суд (25113) Наш край (19)


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Топ комментарии
+14
у нас в парламенті, досі присутня заборонена партія зрадників!
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
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19.06.2024 20:14
+7
Ну перейменують в Край Наш...
Ну блть ідіотизм якийсь...
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19.06.2024 20:07
+5
Не пройшло і п'ять років, як «отелилися» нарешті, оті «державні мужі» від єрмака, в судах та Уряді!! Борці за інтереси…
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
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19.06.2024 20:16
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Ну перейменують в Край Наш...
Ну блть ідіотизм якийсь...
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19.06.2024 20:07 Ответить
правильно - "наш конец" )) і будуть його собі відтягувати, як дєди вчили ))
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19.06.2024 20:17 Ответить
Відтягувать вини будуть - мудрому наріду.
По останнім данним, аж 70% залишилося
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19.06.2024 20:18 Ответить
у нас в парламенті, досі присутня заборонена партія зрадників!
бойко з трибуни виступає, та вчить, як любити україну!
депутати опзж, а європі представляють україну, що обливається кров'ю, від їхньої діяльності.
депутати від вітренко та від шарія, досі засідають в місцевих радах.
то, кому цікаво знати, про якийсь там наш край?
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19.06.2024 20:14 Ответить
Не пройшло і п'ять років, як «отелилися» нарешті, оті «державні мужі» від єрмака, в судах та Уряді!! Борці за інтереси…
Це ж їм, не Україну захищати 24/7 !! Тягнули, як могли … Татаров не спав, не їв, а боровся…і боровся… Єрмак, може підтвердити, як йому мівіну запарював на вогнищі з абдристовичем!!
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19.06.2024 20:16 Ответить
Можна перейменувати "Наш край" у "Крайня плоть"!
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19.06.2024 20:18 Ответить
Оце буде в точку
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19.06.2024 21:10 Ответить
Вони мало чим відрізняються від зеленого збіговиська.
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19.06.2024 20:19 Ответить
То старі риги, а це молоді...
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19.06.2024 20:23 Ответить
Редька хрону не солодша.
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20.06.2024 09:40 Ответить
Комуністи старі риги комсомольці молоді риги онуки комуністів та діти комсомоьлців зелені покидьки
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19.06.2024 20:40 Ответить
Нужно депам кто был в этой партии запретить баллотироваться!
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19.06.2024 20:54 Ответить
Заборонили б ще й «Слугу народу»! Від неї шкоди неменше.
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19.06.2024 21:33 Ответить
Не з тих почав Апеляційний суд.
Є така партєйка сн,крутіша за пр+опзж, "наш край" пасе далеко задніх.
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19.06.2024 21:37 Ответить
Наш конец или Наш предел ?
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19.06.2024 21:41 Ответить
Математика говорит, что от смены названий суть уродов не меняется. Доказано также Петром 1, дал погоняло москалям русские, а были лаптями ими и остались.
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19.06.2024 22:00 Ответить
Як заборонити партію слуги народу?
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19.06.2024 23:31 Ответить
А діяльність партії ''слуг урода'' забороняти не збираються? Чи це інше?
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20.06.2024 00:13 Ответить
 
 