Контрабандистов стало на 30-40% меньше – перешли на переправку людей, - Клименко

Контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые из них начали больше заниматься нелегальной переправой людей за границу.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, "переключение" с товара на людей является более безопасным для контрабандистов.

Читайте также: Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко

"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем - это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что просто здесь ходите, смотрите на природу", - пояснил Клименко.

Глава МВД признал, что за год ведомство зафиксировало около двух десятков правоохранителей, которые были вовлечены в схему незаконной переправки украинцев за границу.

Смотрите также: Замаскировался под "бабушку", чтобы незаконно добраться до Словакии: в поезде "Киев - Ужгород" задержали одессита, - ГПСУ. ВИДЕО

По его словам, министерство даже сейчас следит за некоторыми из них.