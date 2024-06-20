Контрабандистов стало на 30-40% меньше – перешли на переправку людей, - Клименко
Контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые из них начали больше заниматься нелегальной переправой людей за границу.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, "переключение" с товара на людей является более безопасным для контрабандистов.
"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем - это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что просто здесь ходите, смотрите на природу", - пояснил Клименко.
Глава МВД признал, что за год ведомство зафиксировало около двух десятков правоохранителей, которые были вовлечены в схему незаконной переправки украинцев за границу.
По его словам, министерство даже сейчас следит за некоторыми из них.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бубочки...
Як з Африки у минулих сторіччях людей "контрабандою" возять.
А мозоку не вистачили встановити причино-слідчі зв'язки з тим, щр 1 млн воює і 15 млн. за кордоном у якісті біженців? Якраз 30-40 відсотків від всього населення України. Хто контрабанду купувати буде у обсягах до 22 року?