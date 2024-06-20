РУС
Новости
1 681 14

Контрабандистов стало на 30-40% меньше – перешли на переправку людей, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые из них начали больше заниматься нелегальной переправой людей за границу.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, "переключение" с товара на людей является более безопасным для контрабандистов.

Читайте также: Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко

"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем - это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что просто здесь ходите, смотрите на природу", - пояснил Клименко.

Глава МВД признал, что за год ведомство зафиксировало около двух десятков правоохранителей, которые были вовлечены в схему незаконной переправки украинцев за границу.

Смотрите также: Замаскировался под "бабушку", чтобы незаконно добраться до Словакии: в поезде "Киев - Ужгород" задержали одессита, - ГПСУ. ВИДЕО

По его словам, министерство даже сейчас следит за некоторыми из них.

Автор: 

граница (5327) контрабанда (2412) Клименко Игорь (430)
Топ комментарии
+4
Доборолась Україна до самого краю.
Як з Африки у минулих сторіччях людей "контрабандою" возять.
20.06.2024 21:05 Ответить
+2
тобто ефект діяльністі прикордонників, СБУ, МВС близько 0. Мої вітання
20.06.2024 20:57 Ответить
+1
А хто там перейшов на західну допомогу?)))
Бубочки...
20.06.2024 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
20.06.2024 20:49 Ответить
всі на крипту перейшли
20.06.2024 22:18 Ответить
20.06.2024 20:57 Ответить
Їх стало меньше, тому що ми тепер це контролюємо .
20.06.2024 21:01 Ответить
20.06.2024 21:05 Ответить
Там є велика різниця - перше - гроші за виїзд з країни( африканці нічого не сплачували работоргівцям) . Друге - колір шкіри.
20.06.2024 21:39 Ответить
Дивлячись на його обличчя хочеться вірити, що і справді дурень думкою багатіє, а не звичайна туфта від опи - накшталт опитування кмісу.
20.06.2024 21:11 Ответить
Перешли на гуманитарку и откаты по строительству,а в целом повна срака.
20.06.2024 21:30 Ответить
Мзда за контобанду впала? Халепа.
А мозоку не вистачили встановити причино-слідчі зв'язки з тим, щр 1 млн воює і 15 млн. за кордоном у якісті біженців? Якраз 30-40 відсотків від всього населення України. Хто контрабанду купувати буде у обсягах до 22 року?
20.06.2024 21:34 Ответить
Безвіз по-новому)
20.06.2024 21:35 Ответить
Интересная закономерность,чем в областе больше контрабасов тем чаще ТЦК ворует транзитных водителей на дорогах.
20.06.2024 21:36 Ответить
От така "патріотична Україна" - ухилянти перемогли контриків. Ех, грошенята. А хтось там, на фронті, без окопів та дронів віддає життя та здоров'я. Розум, де ти.
20.06.2024 21:42 Ответить
Контрабандисти тепер мають владні мандати.
20.06.2024 22:17 Ответить
прикольна заява. якраз на допомогу "сірим" схемним трейдерам. Хоча, може це й про наших волонтерів?
21.06.2024 00:01 Ответить
 
 