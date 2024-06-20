УКР
Новини
1 681 14

Контрабандистів стало на 30-40% менше - перейшли на переправлення людей, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі з них почали більше займатися нелегальною переправою людей за кордон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, "переключення" з товару на людей є безпечнішим для контрабандистів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня затримуємо десятки людей, які хочуть незаконно перетнути кордон, - глава МВС Клименко

"Коли ви несете коробку з цигарками, це видно, і ми вас зупиняємо – це стаття Кримінального кодексу. Якщо ж ви переправляєте людину, то ні за що, в принципі, не відповідаєте. Можете сказати, що просто тут ходите, дивитесь на природу", – пояснив Клименко.

Глава МВС визнав, що за рік відомство зафіксувало близько двох десятків правоохоронців, які були залучені до схеми незаконного переправлення українців за кордон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замаскувався під "бабусю", щоб незаконно дістатися Словаччини: у потязі "Київ - Ужгород" затримали одесита, - ДПСУ. ВIДЕО

За його словами, міністерство навіть зараз стежить за деякими з них.

кордон (4862) контрабанда (1830) Клименко Ігор (518)
Топ коментарі
+4
Доборолась Україна до самого краю.
Як з Африки у минулих сторіччях людей "контрабандою" возять.
показати весь коментар
20.06.2024 21:05 Відповісти
+2
тобто ефект діяльністі прикордонників, СБУ, МВС близько 0. Мої вітання
показати весь коментар
20.06.2024 20:57 Відповісти
+1
А хто там перейшов на західну допомогу?)))
Бубочки...
показати весь коментар
20.06.2024 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А хто там перейшов на західну допомогу?)))
Бубочки...
показати весь коментар
20.06.2024 20:49 Відповісти
всі на крипту перейшли
показати весь коментар
20.06.2024 22:18 Відповісти
тобто ефект діяльністі прикордонників, СБУ, МВС близько 0. Мої вітання
показати весь коментар
20.06.2024 20:57 Відповісти
Їх стало меньше, тому що ми тепер це контролюємо .
показати весь коментар
20.06.2024 21:01 Відповісти
Доборолась Україна до самого краю.
Як з Африки у минулих сторіччях людей "контрабандою" возять.
показати весь коментар
20.06.2024 21:05 Відповісти
Там є велика різниця - перше - гроші за виїзд з країни( африканці нічого не сплачували работоргівцям) . Друге - колір шкіри.
показати весь коментар
20.06.2024 21:39 Відповісти
Дивлячись на його обличчя хочеться вірити, що і справді дурень думкою багатіє, а не звичайна туфта від опи - накшталт опитування кмісу.
показати весь коментар
20.06.2024 21:11 Відповісти
Перешли на гуманитарку и откаты по строительству,а в целом повна срака.
показати весь коментар
20.06.2024 21:30 Відповісти
Мзда за контобанду впала? Халепа.
А мозоку не вистачили встановити причино-слідчі зв'язки з тим, щр 1 млн воює і 15 млн. за кордоном у якісті біженців? Якраз 30-40 відсотків від всього населення України. Хто контрабанду купувати буде у обсягах до 22 року?
показати весь коментар
20.06.2024 21:34 Відповісти
Безвіз по-новому)
показати весь коментар
20.06.2024 21:35 Відповісти
Интересная закономерность,чем в областе больше контрабасов тем чаще ТЦК ворует транзитных водителей на дорогах.
показати весь коментар
20.06.2024 21:36 Відповісти
От така "патріотична Україна" - ухилянти перемогли контриків. Ех, грошенята. А хтось там, на фронті, без окопів та дронів віддає життя та здоров'я. Розум, де ти.
показати весь коментар
20.06.2024 21:42 Відповісти
Контрабандисти тепер мають владні мандати.
показати весь коментар
20.06.2024 22:17 Відповісти
прикольна заява. якраз на допомогу "сірим" схемним трейдерам. Хоча, може це й про наших волонтерів?
показати весь коментар
21.06.2024 00:01 Відповісти
 
 