Контрабандистів стало на 30-40% менше - перейшли на переправлення людей, - Клименко
Контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі з них почали більше займатися нелегальною переправою людей за кордон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, "переключення" з товару на людей є безпечнішим для контрабандистів.
"Коли ви несете коробку з цигарками, це видно, і ми вас зупиняємо – це стаття Кримінального кодексу. Якщо ж ви переправляєте людину, то ні за що, в принципі, не відповідаєте. Можете сказати, що просто тут ходите, дивитесь на природу", – пояснив Клименко.
Глава МВС визнав, що за рік відомство зафіксувало близько двох десятків правоохоронців, які були залучені до схеми незаконного переправлення українців за кордон.
За його словами, міністерство навіть зараз стежить за деякими з них.
Бубочки...
Як з Африки у минулих сторіччях людей "контрабандою" возять.
А мозоку не вистачили встановити причино-слідчі зв'язки з тим, щр 1 млн воює і 15 млн. за кордоном у якісті біженців? Якраз 30-40 відсотків від всього населення України. Хто контрабанду купувати буде у обсягах до 22 року?