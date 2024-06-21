РУС
7 943 67

Клименко заявил, что его сын мобилизовался в Силы обороны: "Без повестки пошел в ТЦК"

Клименко розповів, що його син мобілізувався

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что его 27-летний сын мобилизовался в Силы обороны. Ранее министр заявлял, что у сына зрение "минус 9".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, сын мобилизовался в ряды армии добровольно, еще до вступления в силу закона об усилении мобилизации.

"Мой сын, когда ему исполнилось 27 лет в феврале месяце, сразу мобилизовался. Самостоятельно, без повестки он пошел в ТЦК. Это было до принятия закона (о мобилизации. - Ред.) Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, ему трудно было из этой  более-менее свободной жизни переходить в ту жизнь, в которую он сейчас попал", - добавил Клименко.

Напомним, в июле 2023 года Игорь Клименко заявил, что имеет 26-летнего сына, который находится в Киеве, работает "обычным инженером" и волонтерит. Министр отметил, что у его сына "зрение минус 9".

Также читайте: Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко

Топ комментарии
+17
Який фронт, сказано ж ,що пішов у ТЦК)
21.06.2024 10:22 Ответить
+14
Дуже втомлює сцянина в очі владців. Про що він п.....зззздить? Сіренького рішалу з МРЕО драним віником не загониш у військо. А тут міністр сина. Ну хіба що в генштаб мівіну лущити.
21.06.2024 10:14 Ответить
+14
Разом з Пікаловим служить!
21.06.2024 10:20 Ответить
кіЗЕздіт
21.06.2024 10:10 Ответить
Разом з Пікаловим служить!
21.06.2024 10:20 Ответить
Потім після війни буде в школах розповідати як відчайдушно з бабами в штабі смоктався танки саперною лопаткою у стрибку збивав
21.06.2024 10:36 Ответить
Скоріше за все, під нього підготували якусь тепленьку посаду. Зараз як раз створюється род військ по БПЛА, буде десь у Києві сидіти за великим монітором, ночувати удома... Короче буде як на роботу ходити
21.06.2024 10:31 Ответить
З мінус 9,це снайпер однозначно !!))
21.06.2024 11:58 Ответить
3,14здабол!
21.06.2024 10:10 Ответить
зелені мають посцять українці в очі кожного дня . це їх основна мета
21.06.2024 10:11 Ответить
ай молодець
21.06.2024 10:12 Ответить
Тепер почекаємо від наших воїнів інформацію де і коли його бачили на яких фронтах
21.06.2024 10:12 Ответить
Який фронт, сказано ж ,що пішов у ТЦК)
21.06.2024 10:22 Ответить
Ну так ніпанятна. Воно просто безграмотне. Треба "зайшов у тцк, вийшов через пару хвилин вже з убд".
21.06.2024 10:25 Ответить
На колчаковскіх.
21.06.2024 10:28 Ответить
З -9 на фронт його не кинуть за законом. Тільки у тиловий підрозділ.
21.06.2024 11:54 Ответить
Дуже втомлює сцянина в очі владців. Про що він п.....зззздить? Сіренького рішалу з МРЕО драним віником не загониш у військо. А тут міністр сина. Ну хіба що в генштаб мівіну лущити.
21.06.2024 10:14 Ответить
Можна і не оголошувати про це! А -9 це зараз у більшості! Просто всі або у лінзах, або корекцію роблять!!
21.06.2024 10:14 Ответить
- Поручик Ржевський, а Зе-слуги всі БРЕШУТЬ?
- Ну, потрібно подивитися: якщо рот є, то БРЕШУТЬ!
21.06.2024 10:16 Ответить
Ми за 5+ років від цієї влади стільки брехні чули, що вже замість заяв можна музику включати, усе одно усім давнопокуй, що ви там на цей раз брешете.
21.06.2024 10:19 Ответить
Ну а я вот верю ему! Ведь "служба" же она разная бывает. Кто то под КАБами в окопах сидит. Ну а кто то, например как Пикалов, на концертах выступает... Но тоже считается по документам "военнослужащим".
21.06.2024 10:20 Ответить
Там не тільки Пікалов, там і охорона ляшка, і шабунін, і суддя ковбій - це тільки те що офіційно відомо усі по документам воюють, фронтовики.
21.06.2024 10:23 Ответить
Там одразу можна визначити, якщо регулярно світиться у випрасуваній формі, барбершопною борідкою і ситим обличчям, то значить ці позиції (місцевих ресторанів, барбершопів і ТРЦ) і обороняє...
21.06.2024 10:38 Ответить
Якщо у чувака зір -9, то в окоп його не маєть права кидати за законом, бо має обмежену придатність. От дрони паяти він може. Інженер все-таки...хоча паяти - то монтажник має бути, а не інженер, але все ж таки.
21.06.2024 11:56 Ответить
Не был бы он сыном министра... На ВЛК у него было бы отличное зрение и вообще могли бы в "снайперы" записать
21.06.2024 12:14 Ответить
Ваши фантазии весьма забавны, но не имеют ничего общего с реальностью.
У меня зрение -10, не сын министра. Когда проходил ВЛК - зашел к окулисту, она посмотрела на мои очки и сразу же просто выписала направление на обследование. Прошел обследование, принес результаты и мне поставили вердикт "обмежено придатний". Это было в этом году за неделю до вступления в силу нового закона, так что теперь заново перепроходить...
Не знаю, на каких влк вы бывали, но если вы пришли сам нормально по человечески на влк (а не вас притащили бусификаторы) и у вас с собой доказательства ваших проблем со здоровьем - то вам ставят тот диагноз, который у вас есть по факту. Ну или мне повезло с ВЛК - может быт ьу вас иной опыт?
21.06.2024 12:23 Ответить
Ти диви,прозрів! Тепер йому пряма дорога в снайпери!
21.06.2024 10:21 Ответить
І ким він служить із зором "-9" ?

І ким він служить із зором "-9" ?

"Нагадаємо, у липні 2023 року Ігор Клименко заявив, що має 26-річного сина, який перебуває у Києві, працює "звичайним інженером" і волонтерить. Міністр зазначив, що у його сина "зір мінус 9"."

Джерело:
21.06.2024 10:21 Ответить
Мінус на одне око, мінус на друге. Мінус на мінус дає плюс (принаймні в тцк так вважають), тобто в нього +18. Поставили снайпером навіть без приціла, мабуть?
21.06.2024 10:39 Ответить
Дуже сумніваюсь, що в ТЦК ставляться до синка міністра МВС так само, як до простих смертних.
21.06.2024 10:51 Ответить
Та може десь там у тилу служити, чому ні? Це ж не на нулі. Зараз у більшості зір поганий, і нічого, живуть люди, працюють, навіть машини водять.
21.06.2024 11:29 Ответить
Що служить в тилу, вірю.
21.06.2024 11:38 Ответить
😄😄 "Мінус на мінус - дає плюс, дев'ять на дев'ять - дає 81, отже, зір в тебе +81. В снайпери!"
Десь так наші ВЛК і працюють)))
21.06.2024 12:10 Ответить
Їх, швидше за все, визнають обмежено придатними, та й усе.
21.06.2024 11:26 Ответить
За законодавством із зором нижче -12 ти вже непридатний, від -6 до -12 - обмежено придатний.
21.06.2024 11:58 Ответить
Ну от, він є обмежено придатним. Це якщо в нього справді міопія високого ступеню, хоча може й так, хто зна. Якщо добре піддається корекції, то це не так уже й страшно.
21.06.2024 12:06 Ответить
Просто треба уникати перенапруження.
21.06.2024 12:10 Ответить
Не в умовах перебування на 0, де заляпані грязюкою окуляри навіть відмити є проблемою.
21.06.2024 12:31 Ответить
Та я й не закликаю його кидати на нуль, і він, напевно, носить лінзи, а не окуляри. Але копати окопи йому не можна, довго бігати теж, бо по-перше, це важко фізично, може бути велике навантаження на сітківку, плюс треба берегти очі від пилу та бруду. Жінкам з міопією роблять кесарево саме тому, щоб під час спазмів не було розриву та відшарування сітківки.
21.06.2024 12:59 Ответить
А так то він може і писати, і стріляти, і машину водити, і охороняти якийсь об'єкт чи ремонтувати щось
21.06.2024 13:04 Ответить
З зором -9 і інженерною спеціальністю він, може служили у технічному відділі якогось підрозділу - дрони, наприклад, налаштовувати. Або водієм на авто бути, або якимсь "діловодом". Але, звісно, не на 0 в окопі.
21.06.2024 12:25 Ответить
І що ви виріте йому? Сама ганебна установа в державі це є поліції))) Напевно в севисний центр мобілізувася, де корупція, хабари...гико дивитися на коменти від мусорів...
21.06.2024 10:21 Ответить
Цілком можливо. Через деякий час виявиться, що він "командує" умовним
Батальйоном дронів "Ахірєс" і буде клепать героїчно відсіки і не вилазить з телеканалів))
21.06.2024 10:21 Ответить
С таким зрение мог и казино в Монако с ТЦК перепутать.
21.06.2024 10:22 Ответить
Народ за идиотов держат. Думают, после марафона люди всей лапше поверят.
21.06.2024 10:24 Ответить
Снайпер сама краща для нього спеціальність. Короткозорість відредактує приціл
21.06.2024 10:25 Ответить
Ох і казкар. Зір "мінус 9"? Писарем в штаб. Адназначна.
21.06.2024 10:27 Ответить
21.06.2024 10:36 Ответить
У тих, що при владі завжди по особливиму сини 'воюють', хіба Клименко перший?
21.06.2024 10:38 Ответить
З таким зором буде валити на звук
21.06.2024 10:39 Ответить
Не треш, а повний триндець.
21.06.2024 10:41 Ответить
Напевно Клименко молодший штурмуватиме папери в штабі.
21.06.2024 10:44 Ответить
Або дрони налаштовуватиме. Віж же інженер нібито. І так, з зором -9 в окопах йому немає чого робити.
21.06.2024 11:59 Ответить
Цікаво чи всіх з таким здоров'ям відправляють дороги налаштовувати
21.06.2024 12:03 Ответить
Не маю інформації про "усіх". Мене з таким зором просто відправили додому з тим, що викличуть, якщо знадоблюся.
21.06.2024 12:27 Ответить
пфффффздабол!

21.06.2024 11:16 Ответить
те що зір поганий відверта брехня, а от те що служить вірю, тільки не на передовій а в Києві в НГУ помічником кухаря чи сторожем частини...
21.06.2024 11:45 Ответить
Мені здається, якщо брехати, то легше про якусь іншу ваду, яка дає обмежену придатність. Панкреатит якийсь, якого не видно ззовні.
21.06.2024 12:01 Ответить
Та короткозорість при нинішніх методах корекції теж не особливо помітна. Контактні лінзи помітні лише зблизька, якщо добре придивитися, а носять їх зараз навіть для краси, щоб підкреслити колір очей, наприклад.
21.06.2024 13:29 Ответить
Контактні лінзи потребують гігієни, чого на нулі немає. І контактні лінзи далеко не всім підходять - мені, наприклад, надіти лінзу - велика проблема.
21.06.2024 15:59 Ответить
Та я не про те, що на нуль треба контактні лінзи одягати - у тій пилюці, грязюці та антисанітарії - кон'юктивіт незабаром буде гарантований. А про те, що при нинішніх методах корекції - проблеми з зором непомітні. Це ж не античні часи, де треба було, як Нерон через смарагд дивитися, і навіть не позаминуле сторіччя, де окрім окулярів, інших варіантів не було і одразу було видно, що у вас проблеми з зором. Тобто, можна мати поганий зір, в ніхто про те не знатиме, якщо сам не скажеш, що контактні лінзи носиш. Тобто що панкреатит, то короткозорість - непомітні хвороби. Це ж не якийсь псоріаз чи поліміоліт, де все очевидно. Скаже міністр, що у нього сина поганий зір, то при бажанні, ніхто того не побачить, окрім лікаря, та близького оточення.
21.06.2024 17:05 Ответить
На слезу прошибло......

А по факту будет числиться при штабе в Киеве и будет дома сидеть. А потом папаня ему орденок подгонит.
21.06.2024 11:51 Ответить
Хахаха,верим-верим,видели его даже в окопах,кричал - "вперед,в атаку за шашлык и шоубизнес".
21.06.2024 12:16 Ответить
В ТЦК - то він може і пішов (після попереднього дзвінка татуся...) а там далі медкомісія і визнаний непридатним. Бреше лягавий.
21.06.2024 12:44 Ответить
Сльози умілєнія заважають мені прокоментувати щось путнє
21.06.2024 13:36 Ответить
кліменко - стендапер kyiv
21.06.2024 15:45 Ответить
А чого у сина міністра МВС зір -9, якщо в поліклініці МВС, яку при Авакові зробили зразковою, працює хірург-офтальмолог Жабоєдов, син покійного Жабоєдова?
21.06.2024 16:36 Ответить
 
 