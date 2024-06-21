Клименко заявил, что его сын мобилизовался в Силы обороны: "Без повестки пошел в ТЦК"
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что его 27-летний сын мобилизовался в Силы обороны. Ранее министр заявлял, что у сына зрение "минус 9".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам, сын мобилизовался в ряды армии добровольно, еще до вступления в силу закона об усилении мобилизации.
"Мой сын, когда ему исполнилось 27 лет в феврале месяце, сразу мобилизовался. Самостоятельно, без повестки он пошел в ТЦК. Это было до принятия закона (о мобилизации. - Ред.) Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, ему трудно было из этой более-менее свободной жизни переходить в ту жизнь, в которую он сейчас попал", - добавил Клименко.
Напомним, в июле 2023 года Игорь Клименко заявил, что имеет 26-летнего сына, который находится в Киеве, работает "обычным инженером" и волонтерит. Министр отметил, что у его сына "зрение минус 9".
з бабами в штабі смоктавсятанки саперною лопаткою у стрибку збивав
- Ну, потрібно подивитися: якщо рот є, то БРЕШУТЬ!
У меня зрение -10, не сын министра. Когда проходил ВЛК - зашел к окулисту, она посмотрела на мои очки и сразу же просто выписала направление на обследование. Прошел обследование, принес результаты и мне поставили вердикт "обмежено придатний". Это было в этом году за неделю до вступления в силу нового закона, так что теперь заново перепроходить...
Не знаю, на каких влк вы бывали, но если вы пришли сам нормально по человечески на влк (а не вас притащили бусификаторы) и у вас с собой доказательства ваших проблем со здоровьем - то вам ставят тот диагноз, который у вас есть по факту. Ну или мне повезло с ВЛК - может быт ьу вас иной опыт?
"Нагадаємо, у липні 2023 року Ігор Клименко заявив, що має 26-річного сина, який перебуває у Києві, працює "звичайним інженером" і волонтерить. Міністр зазначив, що у його https://www.radiosvoboda.org/a/news-ministr-klymenko-syn/32512222.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1IWHpuaDSthvyCNlRNZVrIVlZWEu15MLxCIvmBgN4tk5W3H1fwvWqBmHk_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw сина "зір мінус 9"."
Десь так наші ВЛК і працюють)))
Батальйоном дронів "Ахірєс" і буде клепать героїчно відсіки і не вилазить з телеканалів))
А по факту будет числиться при штабе в Киеве и будет дома сидеть. А потом папаня ему орденок подгонит.