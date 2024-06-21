Клименко заявил, что его сын мобилизовался в Силы обороны: "Без повестки пошел в ТЦК"

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что его 27-летний сын мобилизовался в Силы обороны. Ранее министр заявлял, что у сына зрение "минус 9".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, сын мобилизовался в ряды армии добровольно, еще до вступления в силу закона об усилении мобилизации.

"Мой сын, когда ему исполнилось 27 лет в феврале месяце, сразу мобилизовался. Самостоятельно, без повестки он пошел в ТЦК. Это было до принятия закона (о мобилизации. - Ред.) Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, ему трудно было из этой более-менее свободной жизни переходить в ту жизнь, в которую он сейчас попал", - добавил Клименко.

Напомним, в июле 2023 года Игорь Клименко заявил, что имеет 26-летнего сына, который находится в Киеве, работает "обычным инженером" и волонтерит. Министр отметил, что у его сына "зрение минус 9".

Также читайте: Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко