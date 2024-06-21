РУС
Актеру-путинисту Гогунскому, призвавшему к войне РФ против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

Актор-путініст Віталій Гогунський отримав підозру від СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта из Виталия Гогунского, который родом из Украины, публично поддерживает вооруженную агрессию России против нашей страны. Он принимает активное участие в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Винницкой области.

"При этом выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников т.н. "СВО" и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины. Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиаплощадках рупоров Кремля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время эфиров путинист высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Также читайте: Российскому актеру Машкову, возглавившему "избирательный штаб" Путина, сообщено о новом подозрении, - СБУ

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности против Украины.

Подозрения Гогунскому

Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);

ст. 436 (пропаганда войны).

Читайте также: Актера-путиниста Гогунского (Кузю), предавшего Украину, не пустили в Грузию "по политическим причинам"

Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

Топ комментарии
+10
Актор ,який грав качка-дебіла з серіалу "Універ " . Але схоже ,що не грав . Просто був собою
21.06.2024 11:54 Ответить
+4
У акторському середовищі існує такий термін - "клака" Так іменується група найнятих людей, що присутні на виставі та за гроші аплодують акторам для підняття їх рейтингу Таких людей називають "клакери"
Тим самим займаються деякі актори, спортсмени чи інші відомі широкому загалу люди - коли їх наймають для підняття рейтингу політиків чи якомусь публічному заходу Частіше всього цим займаються люди, слава та привабливість яких в очах людей починає згасать
21.06.2024 12:18 Ответить
+3
А в нас є актори-зеленісти. Пальцем не буду показувати.
21.06.2024 12:14 Ответить
Що за підор?
21.06.2024 11:51 Ответить
Актор ,який грав качка-дебіла з серіалу "Універ " . Але схоже ,що не грав . Просто був собою
21.06.2024 11:54 Ответить
Та и никакой он не качок. Даже не близко. Просто дебил,в лебильном российском сериале и в жизни.
21.06.2024 12:21 Ответить
Чмо *****, як таких виродків земля носе!
21.06.2024 12:11 Ответить
Найкраща "підозра" - мотузка на шиї або шмат свинцю у життєво важливих органах.
Альо, сєбєу, ви там за дерибаном грошей щось робите? Те, що виписано у законі про СБУ?
21.06.2024 12:14 Ответить
А в нас є актори-зеленісти. Пальцем не буду показувати.
21.06.2024 12:14 Ответить
У акторському середовищі існує такий термін - "клака" Так іменується група найнятих людей, що присутні на виставі та за гроші аплодують акторам для підняття їх рейтингу Таких людей називають "клакери"
Тим самим займаються деякі актори, спортсмени чи інші відомі широкому загалу люди - коли їх наймають для підняття рейтингу політиків чи якомусь публічному заходу Частіше всього цим займаються люди, слава та привабливість яких в очах людей починає згасать
21.06.2024 12:18 Ответить
Клака в клоаці. Якось так.
21.06.2024 13:01 Ответить
Дибіл Кузя якнайкраще відображає всю путіністську клаку.
21.06.2024 12:32 Ответить
На нашого зелю похожий .
21.06.2024 13:09 Ответить
Там актор Гогунський ,в нас актор херой Голобородько🤡 ...і оби два з Г починаються ...дуже символично
21.06.2024 13:26 Ответить
вошь кремлевская, не стоит и писать о нем
21.06.2024 13:35 Ответить
Хто це такий, взагалі??!!
21.06.2024 17:05 Ответить
Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності Джерело: - які заходи ?
21.06.2024 19:23 Ответить
 
 