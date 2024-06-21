Актеру-путинисту Гогунскому, призвавшему к войне РФ против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта из Виталия Гогунского, который родом из Украины, публично поддерживает вооруженную агрессию России против нашей страны. Он принимает активное участие в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Винницкой области.
"При этом выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников т.н. "СВО" и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины. Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне РФ против Украины на медиаплощадках рупоров Кремля", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время эфиров путинист высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности против Украины.
Подозрения Гогунскому
Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);
ст. 436 (пропаганда войны).
Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
