Российскому актеру Машкову, возглавившему "избирательный штаб" Путина, сообщено о новом подозрении, - СБУ

СБУ сообщила о новом подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, пропагандирующему войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Машков входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

"Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы кремля.

По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части нашей страны. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями". Экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Так, Машкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

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