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Российскому актеру Машкову, возглавившему "избирательный штаб" Путина, сообщено о новом подозрении, - СБУ

машков

СБУ сообщила о новом подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, пропагандирующему войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Машков входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

"Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы кремля.

По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части нашей страны. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

По данным СБУ, такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями". Экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Так, Машкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

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Автор: 

актер (297) россия (96095) СБУ (19994) подозрение (501)


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Топ комментарии
+12
Підор,від якого власна дочка відмовилася.
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15.03.2024 12:16
+11
Непоганий актор. Був. Але людина - паскуда.
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15.03.2024 12:16
+11
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15.03.2024 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Та до дупи всі ці підозри всіляким маразматикам машковим-кіркоровим! Коли будуть реальні підозри в державній зраді зєрмакам, в корупції рєзніковим та другій прикацапленій нечисті на Банковій?
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15.03.2024 12:14 Ответить
Тоді, коли зникне з Банкової "хатинка" всієї нечисті у владі - пан Зеленський. А до того часу вони недоторканні і понад Законом.
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15.03.2024 12:20 Ответить
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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15.03.2024 12:36 Ответить
Саме дороге в житті - діти.
Від Машкова відмовилась донька.

Навіщо тоді жити!?
Щоб агітувати за хутіна?
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15.03.2024 12:44 Ответить
машков причастен к "бизнесу" на укр. детях, вывезенных в рашку, подробности писать не буду, они страшные, а я отец, моральных сил не хватит...Этот ***** давно не снимается в пропутинских гавно-фильмах, у него другой бизнес...
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15.03.2024 19:38 Ответить
Підор,від якого власна дочка відмовилася.
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15.03.2024 12:16 Ответить
Непоганий актор. Був. Але людина - паскуда.
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15.03.2024 12:16 Ответить
Вiн наверно думае шо вiн ще Давид Маркович Гоцман.
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15.03.2024 12:32 Ответить
Актор з нього - гів...но, як і з нашого Голобородько - вивчили одну роль і крутять її як заїжджену платівку
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15.03.2024 12:46 Ответить
це коли це лайно "було непоганим"
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15.03.2024 12:41 Ответить
Колись совєцкій нарід по-навибирав усяких акторів у вєрховний совєт СРСР, про яких нічого не знав, окрім того, що бачив їх у кіно, де вони знімалися у позитивних ролях. Потім дуже швидко зрозуміли, що це звичайне лайно, здебільшого, за виключенням 1-2. Ну як у нас, Голобородька вибрали. Але це досі працює.
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15.03.2024 12:19 Ответить
Ну це не тiки совети так робили.
Це така технологiя- шоб привернути увагу лохторату.
Згадаем тих же: Повалий, Сумську, Шевченка А. . Я. Клочкову, Поплавського , Кличко ....
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15.03.2024 12:28 Ответить
Ну це я згадав, коли почалося.
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15.03.2024 12:33 Ответить
Амєрєканський нарід свого часу теж обирав президентом актора Рейгана. Від тоді усе і пішло.
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15.03.2024 12:55 Ответить
Спочатку Рейгана вибрали губернатором Каліфорнії у 1966 році та повторно у 1970 році, а не прямо з екрану у президенти.
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15.03.2024 13:04 Ответить
Машков із зрук кремля...
Гівно їсть...
Протухші мізки-
Пониклий погляд -
На суччу миску...

-Хазяїн! Нє магу!
Але ногой по писку....
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15.03.2024 12:24 Ответить
Життєвий шлях машкова - від Давіда Гоцмана до путлєрівського куєсоса . Шестьорки ***** .
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15.03.2024 12:28 Ответить
Мені цікаво - чому ГУР змогло дістати Ківу а Кісельова чи Арістовича ні - хоча Ківа особливо і не треба був
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15.03.2024 12:33 Ответить
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15.03.2024 12:38 Ответить
Мошонкова пора брать за мошонку!
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15.03.2024 12:49 Ответить
АХКДЖАКОВА,СМОЛЬЯНИНОВ,БЕЛЫЙ,НАЗАРОВ,ХАМАТОВА-выступили против войны и в поддержку Украины....остальные молчат или поддерживают ***** и его режим.
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15.03.2024 13:08 Ответить
Трохи більше, бо і покійний вже Е. Рязанов , і О. Басілашвілі і ще ряд акторів виступили проти московитської агресії проти України.
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15.03.2024 19:51 Ответить
кстати сегодня умер Ширвиндт
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15.03.2024 21:26 Ответить
Дивлячись як юрій соломін, сєргєй бєзруков, захар прілєпін чи владімір машков стають довєрєнимі ліцамі путіна, я зробив висновок що русская культура нуждаєтся в діктатурє "для укрєплєнія своєго мірового статуса".

без русской діктатури русская культура просто клішє, copy-paste з культурної работи інших народів, а під керівництвом русской діктатури русская культура "покоряєт простори і сєрдца"
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15.03.2024 13:38 Ответить
Машкова запросили на зйомки у Голлівуд. Вже 18 березня. На роль "Вічний голуб миру" . Так, так, ви не помилились. У фільмі "Спогади *****".
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15.03.2024 13:38 Ответить
Просто гандон.Це якщо коротко...
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15.03.2024 13:56 Ответить
 
 