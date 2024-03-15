Российскому актеру Машкову, возглавившему "избирательный штаб" Путина, сообщено о новом подозрении, - СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, пропагандирующему войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Машков входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.
"Учитывая это, в декабре 2023 года Машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы кремля.
По данным следствия, Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части нашей страны. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам России, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями". Экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Так, Машкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Напомним, в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.
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"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
Від Машкова відмовилась донька.
Навіщо тоді жити!?
Щоб агітувати за хутіна?
Це така технологiя- шоб привернути увагу лохторату.
Згадаем тих же: Повалий, Сумську, Шевченка А. . Я. Клочкову, Поплавського , Кличко ....
Гівно їсть...
Протухші мізки-
Пониклий погляд -
На суччу миску...
-Хазяїн! Нє магу!
Але ногой по писку....
без русской діктатури русская культура просто клішє, copy-paste з культурної работи інших народів, а під керівництвом русской діктатури русская культура "покоряєт простори і сєрдца"