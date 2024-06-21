РУС
Путин ведет войну в Украине и одновременно революции против Запада, - The Economist

Российский диктатор Владимир Путин стремится не только сломать Украину и остановить её движение к западным демократиям, но разрушить мировую систему безопасности, во главе с Америкой, возникшую после Второй мировой войны. Для этого он использует стратегию и тактику революции против западной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Последние 20 лет правления Путина характеризуются двумя очень разными параллельными тенденциями: поэтапным демонтажем демократии и свобод внутри России и усилением кампании по делегитимизации Запада, его демократических ценностей и институтов, которые их поддерживают. За пределами России Путин все больше давит на мировой порядок, возглавляемый Америкой; пытается подорвать нормы, принципы и правила западных институтов; организует региональную и глобальную оппозицию к Западу; и ведет военные действия в Грузии, Украине и Сирии", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Путин убежден, что его страна достигла исторического поворота в своем постсоветском развитии и что демонтаж существующего мирового порядка и построение нового является фундаментальным для российских великодержавных стремлений. Его революционный порыв мотивирован как внутренними целями сохранения власти, так и внешними целями расширения власти.

"Ни революция Путина, ни его война не приближаются к завершению. В Украине он осуществляет несколько стратегических действий одновременно. Интенсифицируя военные действия и атакуя инфраструктуру Украины, он надеется ослабить ее оборону, деморализовать ее вооруженные силы и создать среди широких слоев населения ощущение неизбежной российской победы", - пишет издание.

Также читайте: Заявление Путина о прекращении огня в Украине - попытка Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне, - Столтенберг

Эта революция и война вызовут огромный стресс для российского общества - цену, которую Путин, похоже, готов заплатить. Запад должен продолжать поддерживать право Украины на самооборону и укреплять коллективную безопасность и оборону в евроатлантическом регионе и во всем мире, как часть стратегической схемы управления давлением и наступлением России на глобальную систему безопасности. В отсутствие этих шагов Путин будет иметь возможность сопоставить уровень агрессии против западной системы с уровнем своих революционных амбиций.

Напомним, в администрации президента США отреагировали на встречу российского диктатора Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пхеньяне и заявили о намерениях России собрать коалицию с другими странами, в частности с Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

