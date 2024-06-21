РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости
3 792 19

Зеленский назначил Морозова начальником УГО

Зеленський призначив Морозова начальником УДО

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Управления государственной охраны.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 7 мая 2024 года стало известно, что двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. По данным СБУ, планировали убить Владимира Зеленского.

Читайте также: Убийство подростка на фуникулере: Будут судить сотрудника УГО

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) назначение (2203) УГО (182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
З москалями явний перебор. Совпадєніє ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:01 Ответить
+8
І знову москаля ?????????????
показать весь комментарий
21.06.2024 13:54 Ответить
+8
Де він тільки набирає цих етнічних кацапів?🤦
показать весь комментарий
21.06.2024 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єрмак хвилюється про власну безпеку,мабуть відчуття ,якщо не свої з кремля,то можуть хтось з 73 відсотків.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:53 Ответить
Інші 23 відсотка все задовольняє?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:59 Ответить
І знову москаля ?????????????
показать весь комментарий
21.06.2024 13:54 Ответить
У зе-команди 90% російські прізвища. Х**ло правду каже, що "украінци - тє же русскіє но малороси" ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:00 Ответить
Ви що дурні, хто може бажати дурному блазню смерті. Він для путіна подарунок який багато чого вартий. Не смішіть пи...ду вона й так смішна, путін замовив зелупню.... ні краще путін замовив Бандеру і і знайшов картку чорного кота, придурки.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:00 Ответить
З москалями явний перебор. Совпадєніє ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:01 Ответить
не думаю
показать весь комментарий
21.06.2024 14:03 Ответить
Де він тільки набирає цих етнічних кацапів?🤦
показать весь комментарий
21.06.2024 14:04 Ответить
Когда зеленский слышит слово УДО в его голове всплывает приблизительно такая картинка:
показать весь комментарий
21.06.2024 14:05 Ответить
думаю, що він думає, що це:
условно-досрочное освобождение.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:19 Ответить
Согласен, зечмо норм музыку не слушает
показать весь комментарий
21.06.2024 14:22 Ответить
Знаю лише даох Морозових, які бкли патріотами України: Костянтин Млрозов - пнрший Міністр оборони, родом з Брянки, Луганської області і Віктор Морозов - співак, композитор, бард, родом з Кременця. Іншим Морозовим не довіряю.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:20 Ответить
Чого не павлік
показать весь комментарий
21.06.2024 14:28 Ответить
Цікаво , а у команді презелідента присутній випадково хоча б один етнічний українець ? Мабуть я неуважний ...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:30 Ответить
арахамія
показать весь комментарий
21.06.2024 14:36 Ответить
міг би дружана
колю-пєтушару-каклету
в нього добра охорона...
вміє...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:39 Ответить
В мордорі у владі етнічні українці,в Україні-етнічні кацапи...Третій рік повномасштабного вторгнення орків.В нереформованій і не очищеній від кдб-фсбешної агентури країні...За межею розуміння.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:04 Ответить
Подивіться на це фото найвеличнішого! Яке високе чоло з відбитками тяжолих дум про нарід, який глибокомисленний погляд, устрємльонний в свєтлоє будущєє! Ще мав би гризти дужку очочків. Атєц радной!)))
показать весь комментарий
21.06.2024 15:05 Ответить
 
 