Зеленский назначил Морозова начальником УГО

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Управления государственной охраны.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 7 мая 2024 года стало известно, что двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. По данным СБУ, планировали убить Владимира Зеленского.

