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Убийство подростка на фуникулере: Будут судить сотрудника УГО

Працівника УДО, який вбив підлітка у Києві, судитимуть

Перед судом предстанет сотрудник Управления государственной охраны, убивший подростка на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера сотрудник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.

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Убийство несовершеннолетнего в киевском фуникулере

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии, подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

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Топ комментарии
+7
там ненавмисне вбивство -100%..
І пох*й хто спровокував конфлікт. *
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29.05.2024 11:15
+6
я не виправдовую чувака, але таке формулювання "спровокував конфлікт", вже свідчить що саме його призначили винним у виникнені конфлікту... і взагалі то нещасний випадок і було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
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29.05.2024 11:13
+5
було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
=======

Точно, понаставили дешевого скла, що навіть морду нікому не даси у фунікулерах. Який тут культурний відпочинок...
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29.05.2024 11:21
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я не виправдовую чувака, але таке формулювання "спровокував конфлікт", вже свідчить що саме його призначили винним у виникнені конфлікту... і взагалі то нещасний випадок і було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
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29.05.2024 11:13 Ответить
там ненавмисне вбивство -100%..
І пох*й хто спровокував конфлікт. *
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29.05.2024 11:15 Ответить
Може не треба було п'яному УДОшніку чіплятися до підлітків?
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29.05.2024 11:50 Ответить
я не знаю хто до кого чіплявся... я там не був, на відміну від Вас. Я ж правильно зрозумів що свідок і будете давати покази в суді?
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29.05.2024 11:56 Ответить
Можливо таке обвинувачення (в умисному вбивстві) було предʼявлене з певною метою. Прокурору в суді буде досить важко довести наявність у підсудного спланованої мети (умислу) на вбивство і як результат суд зможе винести виправдувальний вирок по такому не доведеному прокурором обвинуваченню. Це як варіант..
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29.05.2024 13:25 Ответить
було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
=======

Точно, понаставили дешевого скла, що навіть морду нікому не даси у фунікулерах. Який тут культурний відпочинок...
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29.05.2024 11:21 Ответить
А що в магазинах теж потрібно вставляти заброньоване скло. Ти ж сам подумай, це вестибюль, а не вагон фунікулеру
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29.05.2024 21:10 Ответить
Отже, товстіше скло не поставлять ?
А пасажирів зобов'яжуть при вході в фунікулер мати шлем та аптечку.
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29.05.2024 11:32 Ответить
Могли б ті стекла забронювати плівкою. Затрати копійчані. Подивиться на фото - скло починається майже від підлоги, людина може просто послизнутися. Все ж таки це публічне місце. І шити навмисне вбивство - це перебор.
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29.05.2024 11:32 Ответить
а сьогодні це тим більш актуально..від вибухової хвилі хоч трохи варто убезпечити
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29.05.2024 11:58 Ответить
до смерті призвело не те ,що скло починається від підлоги. А те що головою потерпілого вдарили об скло ,яке від удару розлетілося і осколком порізало життєвоважливі частини.
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29.05.2024 13:50 Ответить
Було би заброньоване - не розлетілося би і не порізало життєвоважливі частини. Якщо би скло не починалося від підлоги, то й голова потерпілого до скла би не дістала. Колись бачив BMW після аварії, пассажир мабуть був не пристебнутий, то там де він сидів, була гуля з зовнішньої сторони, скло потріскалося, но навіть ні один осколок не випав.
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29.05.2024 17:33 Ответить
В будь якому випадку прийдеться відсидіти десятку 🤷🏻‍♂️
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29.05.2024 12:21 Ответить
Я знаю цю історію і цю сім'ю , і тут саме це п'яне бидло вирішило забикувати до хлопця, який йому відповідав коректно і ввічливо. Свідків повно, і не потрібно робити невинну овечку з бухої самовпевненої тварини, якій щось привиділося сп'яну.
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29.05.2024 13:25 Ответить
Все одно,він не планував вбити,і не хотів цього.Просто йому здавалось що він в такій структурі служить,що йому все можна,плюс випивший.Вбивство по необережності
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29.05.2024 14:31 Ответить
Та ніхера він не думав. То бухло все.
Неадекват з корочкою
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29.05.2024 17:43 Ответить
писали ж , що були свідки,він не вперше бухий на людей кидався.
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29.05.2024 17:44 Ответить
Ну все одно він не бажав смерті хлопцю,це просто обтяжуючі обставини,які впливають на ступінь вини.Але аж ніяк на кваліфікацію
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29.05.2024 22:32 Ответить
А хіба "випивший" - це не обтяжуюча обставина?
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29.05.2024 16:47 Ответить
Вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів належить до переліку обставин, що обтяжують покарання (пункт 13 частини першої статті 67 КК України).21 бер
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29.05.2024 16:50 Ответить
А що в магазинах теж потрібно вставляти заброньоване скло. Ти ж сам подумай, це вестибюль, а не вагон фунікулеру
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29.05.2024 21:08 Ответить
 
 