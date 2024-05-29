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Київ (19120) підлітки (373) вбивство (3032) УДО (105) фунікулер (54)

Вбивство підлітка на фунікулері: Судитимуть співробітника УДО

Працівника УДО, який вбив підлітка у Києві, судитимуть

Перед судом постане співробітник Управління державної охорони, який вбив підлітка на станції фунікулера в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків. Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

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Вбивство неповнолітнього у київському фунікулері

Увечері 7 квітня на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

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Топ коментарі
+7
там ненавмисне вбивство -100%..
І пох*й хто спровокував конфлікт. *
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29.05.2024 11:15
+6
я не виправдовую чувака, але таке формулювання "спровокував конфлікт", вже свідчить що саме його призначили винним у виникнені конфлікту... і взагалі то нещасний випадок і було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
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29.05.2024 11:13
+5
було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
=======

Точно, понаставили дешевого скла, що навіть морду нікому не даси у фунікулерах. Який тут культурний відпочинок...
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29.05.2024 11:21
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я не виправдовую чувака, але таке формулювання "спровокував конфлікт", вже свідчить що саме його призначили винним у виникнені конфлікту... і взагалі то нещасний випадок і було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
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29.05.2024 11:13 Відповісти
там ненавмисне вбивство -100%..
І пох*й хто спровокував конфлікт. *
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29.05.2024 11:15 Відповісти
Може не треба було п'яному УДОшніку чіплятися до підлітків?
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29.05.2024 11:50 Відповісти
я не знаю хто до кого чіплявся... я там не був, на відміну від Вас. Я ж правильно зрозумів що свідок і будете давати покази в суді?
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29.05.2024 11:56 Відповісти
Можливо таке обвинувачення (в умисному вбивстві) було предʼявлене з певною метою. Прокурору в суді буде досить важко довести наявність у підсудного спланованої мети (умислу) на вбивство і як результат суд зможе винести виправдувальний вирок по такому не доведеному прокурором обвинуваченню. Це як варіант..
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29.05.2024 13:25 Відповісти
було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
=======

Точно, понаставили дешевого скла, що навіть морду нікому не даси у фунікулерах. Який тут культурний відпочинок...
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29.05.2024 11:21 Відповісти
А що в магазинах теж потрібно вставляти заброньоване скло. Ти ж сам подумай, це вестибюль, а не вагон фунікулеру
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29.05.2024 21:10 Відповісти
Отже, товстіше скло не поставлять ?
А пасажирів зобов'яжуть при вході в фунікулер мати шлем та аптечку.
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29.05.2024 11:32 Відповісти
Могли б ті стекла забронювати плівкою. Затрати копійчані. Подивиться на фото - скло починається майже від підлоги, людина може просто послизнутися. Все ж таки це публічне місце. І шити навмисне вбивство - це перебор.
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29.05.2024 11:32 Відповісти
а сьогодні це тим більш актуально..від вибухової хвилі хоч трохи варто убезпечити
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29.05.2024 11:58 Відповісти
до смерті призвело не те ,що скло починається від підлоги. А те що головою потерпілого вдарили об скло ,яке від удару розлетілося і осколком порізало життєвоважливі частини.
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29.05.2024 13:50 Відповісти
Було би заброньоване - не розлетілося би і не порізало життєвоважливі частини. Якщо би скло не починалося від підлоги, то й голова потерпілого до скла би не дістала. Колись бачив BMW після аварії, пассажир мабуть був не пристебнутий, то там де він сидів, була гуля з зовнішньої сторони, скло потріскалося, но навіть ні один осколок не випав.
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29.05.2024 17:33 Відповісти
В будь якому випадку прийдеться відсидіти десятку 🤷🏻‍♂️
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29.05.2024 12:21 Відповісти
Я знаю цю історію і цю сім'ю , і тут саме це п'яне бидло вирішило забикувати до хлопця, який йому відповідав коректно і ввічливо. Свідків повно, і не потрібно робити невинну овечку з бухої самовпевненої тварини, якій щось привиділося сп'яну.
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29.05.2024 13:25 Відповісти
Все одно,він не планував вбити,і не хотів цього.Просто йому здавалось що він в такій структурі служить,що йому все можна,плюс випивший.Вбивство по необережності
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29.05.2024 14:31 Відповісти
Та ніхера він не думав. То бухло все.
Неадекват з корочкою
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29.05.2024 17:43 Відповісти
писали ж , що були свідки,він не вперше бухий на людей кидався.
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29.05.2024 17:44 Відповісти
Ну все одно він не бажав смерті хлопцю,це просто обтяжуючі обставини,які впливають на ступінь вини.Але аж ніяк на кваліфікацію
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29.05.2024 22:32 Відповісти
А хіба "випивший" - це не обтяжуюча обставина?
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29.05.2024 16:47 Відповісти
Вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів належить до переліку обставин, що обтяжують покарання (пункт 13 частини першої статті 67 КК України).21 бер
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29.05.2024 16:50 Відповісти
А що в магазинах теж потрібно вставляти заброньоване скло. Ти ж сам подумай, це вестибюль, а не вагон фунікулеру
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29.05.2024 21:08 Відповісти
 
 