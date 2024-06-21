22 июня графики отключений будут действовать с 16:00, - "Укрэнерго"
22 июня по всей территории Украины с 16:00 будут действовать графики отключений электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.
"Завтра, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
В то же время с 18 до 23 часов объем ограничений будет больше из-за последствий массированных ударов РФ по энергообъектам.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в Укрэнерго.
