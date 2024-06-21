РУС
22 июня графики отключений будут действовать с 16:00, - "Укрэнерго"

22 июня по всей территории Украины с 16:00 будут действовать графики отключений электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Укрэнерго.

"Завтра, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

В то же время с 18 до 23 часов объем ограничений будет больше из-за последствий массированных ударов РФ по энергообъектам.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в Укрэнерго.

Ага. Как же. 100% верим.
21.06.2024 17:41 Ответить
Для масового виробництва дронів потрібно багато електроенергії.
21.06.2024 17:43 Ответить
Пісдьош приїдьте з перевіркою на хмельницькій обленерго.
21.06.2024 17:50 Ответить
нащо їхати коли можна просто на сайт обленерго зайти
21.06.2024 18:04 Ответить
 
 