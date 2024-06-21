УКР
Новини
22 червня графіки відключень діятимуть з 16:00, - "Укренерго"

світло

22 червня по всій території України з 16:00 діятимуть графіки відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укренерго.

"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 18 до 23 години обсяг обмежень буде більшим через наслідки масованих ударів РФ по енергооб'єктах.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.

Автор: 

Укренерго (2740) відключення світла (1108)
Ага. Как же. 100% верим.
21.06.2024 17:41 Відповісти
Для масового виробництва дронів потрібно багато електроенергії.
21.06.2024 17:43 Відповісти
Пісдьош приїдьте з перевіркою на хмельницькій обленерго.
21.06.2024 17:50 Відповісти
нащо їхати коли можна просто на сайт обленерго зайти
21.06.2024 18:04 Відповісти
 
 