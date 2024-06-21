22 червня графіки відключень діятимуть з 16:00, - "Укренерго"

22 червня по всій території України з 16:00 діятимуть графіки відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укренерго.

"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.

Водночас з 18 до 23 години обсяг обмежень буде більшим через наслідки масованих ударів РФ по енергооб'єктах.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.

