22 червня графіки відключень діятимуть з 16:00, - "Укренерго"
22 червня по всій території України з 16:00 діятимуть графіки відключень електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Укренерго.
"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.
Водночас з 18 до 23 години обсяг обмежень буде більшим через наслідки масованих ударів РФ по енергооб'єктах.
"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.
Роман Шишацький
21.06.2024 17:41
#511418
21.06.2024 17:43
Fernando
21.06.2024 17:50
Bogdan #591399
21.06.2024 18:04
