В Україні існує загроза спалахів гепатиту, холери та ботулізму через обмеження водопостачання під час вимкнення світла, - МОЗ

МОЗ про загрозу спалаху холери та гепатиту в Україні

Ризик інфекційних захворювань в Україні зростає. Така ситуація може бути спричинена припиненням водопостачання через обмеження споживання електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему країни.

Про це в інтерв'ю BBC заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ситуація не менш критична, ніж тоді, коли підірвали дамбу. Чому? Тому що є відключення енергоживлення, атаки на енергетику. І коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце", - пояснив він.

У МОЗ торік вже фіксували спалахи вірусного гепатиту A, який пов'язаний з водою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інсульти в Україні під час війни помолодшали на 10-15 років, - Ляшко

"Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції", - зазначив Ляшко.

Міністр здоров'я зауважив, що наразі відзначається збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій.

Ляшко наголосив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну.

Читайте також: 23 тисячі людей в Україні мають офіційний діагноз ПТСР, - МОЗ

Він наголосив на важливості вакцинації під час війни, закликавши всіх громадян не відмовлятися від необхідних щеплень.

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки", - додав міністр охорони здоров'я України.

хвороба (305) МОЗ (5418) Ляшко Віктор (1523) відключення світла (1108)
Спочатку була корона, тепер ботулізм та холєра. Далі що - чума? І це все при владі зелених
Доотключались придурки
Фігня. Лікарі з ВЛК і не таке лікують.
Значить будуть хлорочку сипати
- У вас на стройкє нєсчастниє случаі билі?
- Нєт.
- Будут.
Яка проблема знайти працівника водоканалу, який має гостру потребу в грошах через, скажімо, невиплату субсидій, і передати ампулу з відповідним вмістом?
Нам ше холери не хватало
Спочатку була корона, тепер ботулізм та холєра. Далі що - чума? І це все при владі зелених
Фігня. Лікарі з ВЛК і не таке лікують.
Там всіх на ноги підіймають, навіть тих в кого їх немає
Доотключались придурки
єрмачина в справі!
тепер зрозуміло, чому всі крадуть, як в останній раз?
вони не бачать майбутнього україни. вони тупо грабують, що б потім десь в дубаях монаках парагваях ховатися але бути ситим та задоволеним!
Нарід голосував за "слуг", а отримав господарів-невдах.
Ще один зелений «оптиміст» виліз!
Сказав би це хтось інший, служки підняли б вереск про рашистське ІПСО!
Закупіть на всякий випадок вакцини бо береженого Бог береже.Треба в аптеку завтра зайти.
Маєте рацію . Ще потрібна вакцинація від правця , кіру , дифтериї ( АКДП ) це хвороби війн .
От і результат відключення світла у спеку. Ну шо ж, молодці.
В деяких селах водопостачання 2 години кожні 4 години і так вже десятки років… тому все буде ок.
Дичина якась. Вимикають на 2-4 години, і чей час не можна про запас набрати води? Кому МОЗ мозок пудрить?
Не трендіти треба, а людям бутельовану воду розвозити.
А то буде як Кузьма казав, про трупний яд в колодязях - а вони у вишиванці гімн співають...
Офіс єрмака виконує вказівки рф - й наказує Укренерго кошмарити населення.
