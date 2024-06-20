В Україні існує загроза спалахів гепатиту, холери та ботулізму через обмеження водопостачання під час вимкнення світла, - МОЗ

Ризик інфекційних захворювань в Україні зростає. Така ситуація може бути спричинена припиненням водопостачання через обмеження споживання електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему країни.

Про це в інтерв'ю BBC заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ситуація не менш критична, ніж тоді, коли підірвали дамбу. Чому? Тому що є відключення енергоживлення, атаки на енергетику. І коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце", - пояснив він.

У МОЗ торік вже фіксували спалахи вірусного гепатиту A, який пов'язаний з водою.

"Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції", - зазначив Ляшко.

Міністр здоров'я зауважив, що наразі відзначається збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій.

Ляшко наголосив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну.

Він наголосив на важливості вакцинації під час війни, закликавши всіх громадян не відмовлятися від необхідних щеплень.

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки", - додав міністр охорони здоров'я України.