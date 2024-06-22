Война в Украине в тупике: достичь политического решения военным путем не удастся, но Россия не готова к переговорам, и Путину нельзя доверять, - Милли

С военной точки зрения, война в Украине находится в тупике. России не удалось достичь поставленных целей, но сейчас она не готова на переговоры, а самому Путину нельзя доверять.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Маловероятно, что кому-то удастся достичь политического решения военным путем. Поэтому обе стороны должны признать это и найти альтернативный метод решения политической проблемы - переговоры. Но дело в том, что надо быть реалистами - россияне явно не готовы к переговорам. Путин - не надежный партнер для переговоров", - говорит Милли.

Он отметил, что решение о проведении переговоров будет за Украиной. Но пока она также не готова к введению переговоров

"Ни одна из сторон не готова вести переговоры, и они продолжат атаковать друг друга военным путем, если на поле боя не произойдет чего-то действительно непредсказуемое и неожиданное", - добавил Милли.

При этом, по мнению Милли, у войны в Украине нет решения, которое было бы чисто военным. Ведь Путин намерен возродить нечто вроде Российской империи, а также создать буферную зону около своих границ, стратегически разрушить НАТО и отделить его от Соединенных Штатов.

"Нужно продолжать поддерживать Украину, оказывать военную помощь, предоставлять оружие. Нельзя вознаграждать агрессию [Путина]. Нужно, чтобы Украина продолжала борьбу, надо убедиться, что Россия не одержит победу", - говорит Милли.

Поможет ли западное оружие вытеснить россиян с украинской территории?

В то же время он подчеркивает, что предоставление Украине достаточного количества оружия и поднятие армии Украины до того уровня, когда она смогла бы отбросить с украинской земли 300 тысяч российских военных, может оказаться недостижимой военной целью.

По оценкам Милли, размер российских оккупационных сил на территории Украины сейчас составляет около 200 тысяч военных, и, по его словам, это - третий набор российских сухопутных сил, которые участвуют в агрессии России против Украины.

"Сначала вошло более 200 тысяч российских военных, они были очень сильно "пожеваны". Путину пришлось их заменить - он призвал еще несколько сотен тысяч военных, они были тоже сильно "пожеваны". И вот - уже в третий раз", - говорит генерал в отставке.

В целом, по оценке Милли, российские сухопутные силы потеряли в Украине более 400 тысяч убитыми или ранеными, они потеряли наземную технику, танки и мотопехоту.

Читайте также: РФ не выведет войска из Украины для переговоров, - Путин