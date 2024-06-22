Война в Украине в тупике: достичь политического решения военным путем не удастся, но Россия не готова к переговорам, и Путину нельзя доверять, - Милли
С военной точки зрения, война в Украине находится в тупике. России не удалось достичь поставленных целей, но сейчас она не готова на переговоры, а самому Путину нельзя доверять.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Маловероятно, что кому-то удастся достичь политического решения военным путем. Поэтому обе стороны должны признать это и найти альтернативный метод решения политической проблемы - переговоры. Но дело в том, что надо быть реалистами - россияне явно не готовы к переговорам. Путин - не надежный партнер для переговоров", - говорит Милли.
Он отметил, что решение о проведении переговоров будет за Украиной. Но пока она также не готова к введению переговоров
"Ни одна из сторон не готова вести переговоры, и они продолжат атаковать друг друга военным путем, если на поле боя не произойдет чего-то действительно непредсказуемое и неожиданное", - добавил Милли.
При этом, по мнению Милли, у войны в Украине нет решения, которое было бы чисто военным. Ведь Путин намерен возродить нечто вроде Российской империи, а также создать буферную зону около своих границ, стратегически разрушить НАТО и отделить его от Соединенных Штатов.
"Нужно продолжать поддерживать Украину, оказывать военную помощь, предоставлять оружие. Нельзя вознаграждать агрессию [Путина]. Нужно, чтобы Украина продолжала борьбу, надо убедиться, что Россия не одержит победу", - говорит Милли.
Поможет ли западное оружие вытеснить россиян с украинской территории?
В то же время он подчеркивает, что предоставление Украине достаточного количества оружия и поднятие армии Украины до того уровня, когда она смогла бы отбросить с украинской земли 300 тысяч российских военных, может оказаться недостижимой военной целью.
По оценкам Милли, размер российских оккупационных сил на территории Украины сейчас составляет около 200 тысяч военных, и, по его словам, это - третий набор российских сухопутных сил, которые участвуют в агрессии России против Украины.
"Сначала вошло более 200 тысяч российских военных, они были очень сильно "пожеваны". Путину пришлось их заменить - он призвал еще несколько сотен тысяч военных, они были тоже сильно "пожеваны". И вот - уже в третий раз", - говорит генерал в отставке.
В целом, по оценке Милли, российские сухопутные силы потеряли в Украине более 400 тысяч убитыми или ранеными, они потеряли наземную технику, танки и мотопехоту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2014 року це було всім зрозуміло, незрозуміло чому це приховували від народу...
Питання лише на яких умовах домовляться .
Стосовно того ,що Московія буде готуватися до нової війни - , а що Україна буде в цей час - шашлики смажити чи проводити реформи - перебудовуючи країну ,армію та ВПК ? Так , щоб лдля московії - цей напад здавався кошмарним сном
Схоже це буде останній шанс для України - або змінитися або просрати все . Що вибере мудрий нарід ? Побачимо .
Розкажеш як пройшло...
Тому й пропоную тобі сходить домовитись з ними напряму
А тепер... Маємо, що маємо, і дай Боже нам вберегти Україну та відштовхнутися нарешті від дна і зробити ривок з справжніми державниками і реформаторам. Але - 73% нікуди не поділися і мозок в них не виріс, тому надії майже немає.
Тут і ЄС і НАТО відразу..
Не для того росія витрачала десятеліттями мільярди доларів на зброю та пропаганду, щоб потім просто побалакать.
І якщо московитів не зупинити в Україні, це лише заохотить путіна на подальші вайни.
Тепер що бачу я: потенціал росії значно похитнувся. Зброї та техніки не вистачає.
Європейці взяли в більшості себе до тями і готові допомогати Україні зброєю. Та все вони не витягнуть. Тож перш за все, нашому суспільству потрібно зрозуміти - що війна, то для всіх. І влада паразитує на війні тільки тому, що суспільство дає їй цю можливість.
Звідки знаю що було в середині - пташка на хвості принесла. Але настрій у хлопців піднявся не аби як.
перемовини,- капітуляція. І всі, починаючи від Ху-йла і закінчуючи ОП з Укренерго настирно *********** туди мудрий нарід...
Україна повернула не туди коли вибрала комуняку Кучму... а потім до влади приходили тільки люди створеної ним системи та добивали країну розкрадаючи кредити та залишки від совка
***** цитувати цього маразматичного сцикуна ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Austin
А міністр закордонних справ Литви проговорився що допомогу Україні спеціально заморозили що не допустити ескалації...
Я краще прслухаю бойових командирів третьої чи 47 бригад або інших,бо навідміну від великих вашингтонських кабінетів з лсді дісплеями на пів кімнати,хлопці знають обстановку з перших вуст і вочевидь.
А тепер до війни
1 очевидно росіяни не відступлять,їм чхати на втрати
2 на відміну від втрат на полі бою, путлєр надто чутливіший до економічних втрат
3 чи зробили розвинені країни все для того,щоб поставити рашистів на коліна?Ні
4 чи зробили розвинені країни, хоча б щось суттєве проти Китаю котрий є прямим спонсором цієї війни- майже нічого.
Чи може Україна,хоча би щось зробити без західних країн Ні,ні у плані санкції,ні у військовій сфері.
Я бачу лише декілька виходів з цієї війна,на хоча б якихось мінімально допустимих варіантів для України
1 нереальний варіант:
введення військ НАТО на території підконтрольні Україні хоча б по лінії Дніпра, підконтрольних Україні території ,або пропонування протекторату,чи приєднання до НАТО контрольованих Києву територій
2 розпочаток ведення військових дій на російській території, навіть якщо не має достатньо сил, можна робити розвідувальні групи,мета -посіяти хаос на мінімум прикордонної території рашки,до чорта лисого взривати:колії, електростанції,мости, будь яку інфраструктури крім цивільного житла
3 розвиток власної ядерної програми, хоча би для тактичної ядерної зброї,атемні електростанції дадуть уран, носії для ракет можна використовувати навіть радянські типу,точка У ,або новіші типу Нептун,треба лише побудувати завод для збагачення урану
Останні два варіанти піднімуть з товстої жопи усіх західних політиків,або ви нам допоманаєте для **** ПЕРЕМОГИ,а не по крихті,або війна перекидається на росію, без прогнозованих наслідків,або ж Україна отримує ядерну зброю,що також призведе до не прогнозованих наслідків, що повністю встрясе всю політичну мапу світу
Нажаль, нічого з трьох варіантів не станеться і війна на роки
Здається, коли осінню 23 року Залужний написав про це у своїй статті, то там і Жовква і відосики на ніч пішли, чому це не так. Чекаю від цих самих жовкв, що Міллі кремлівська прокладка.
Або людським ресурсом як совок в другу світову ... а для цього потрібно щоб всі патріоти такі як ви що втікли закордон повернулись і вступили у військо
перший міліон снарядів... де нема... другий міліон від чехів де?.... уже тільки 300 тис... і то з питаннями...
Ракети вроді дають але з обмеженнями по території орків і дуже мало....
БМП від німці 300 ... закінчились обітцянками і анонсом...
Ф16 хоча б 50шт... Данія уже свої більшість продала Аргентині.... попросили штати щоб ті не купили в Китаю.... Штати затримують навчання пілотів із надуманим приводом що в пріорітеті інші країни.... тому максимум до виборів буде 20 пілотів... і літаків відповідно не більше... це все розтягнуто в часі і орки завдяки дирявим санкціям почали модернізовувати свої Су35 на нові радари на 300 км і тим же дирявим санкціям виробляють більше ракет....
В результаті ті 20 Ф16 це якщо вони ще будуть під ракети AIM120D а не просто AIM120 можуть в кількості 20 шт суттєво не вплинути... а ще ми не маємо 2 лишніх патріотів щоб прикрити аердром їх базування
Ось це і називається "сміттєвий тролінг".
Сидить на форумі троль (і не один) під кількома ніками: під одним він "про", а під іншим "контра". Постає питання навіщо? А все просто: оплата йде від кількості виплесненого в коментах бруду.
Чим більше "брудних" коментів, тим вищий заробіток.
При "одинокому ніку" можна нарватися на ігнор або спам, а так можна імітувати "сплеск інтересу" до потоку бруду, що генерується. Їсти ж хочеться та й відносна безкарність присутня, особливо при використанні VPN. Це ж не транспорт ЗСУ підпалювати, могили бійців вандалити і не наводити ракети ворогів на об'єкти в нашому тилу.
Що їх усіх поєднує, так це кацапська ментальність гопників, ґвалтівників, мародерів, убивць: жадібність, заздрість, ненависть, боягузлива кровожерність.
До речі, зверніть увагу, як тільки в темі спливає трійка: "армія, мова, віра", що показово,
то виникає масовий наплив мало знайомих "коментаторів" і починається посилений срач ...
Давати поради невдячна справа, але я на місці Бутусова або посилив би контроль за змістом і якістю тем та їхніми коментаторами, або ж закрив би цей форум при нереалізованості жорсткого контролю. Інакше тролі так і злітатимуться сюди як мухи на "мед", розганяючи в умах форумчан ворожу пропаганду. Війна та толерантність не сумісні речі. Тут або ти, або тебе. Іншого не дано ...
Джерело:
Кумедно, але з того на що в загальному тексті акцентується увага "коментатора" легко читаються його переваги та очікування, як і внутрішня суть ...