УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 865 159

Війна в Україні у глухому куті: досягти політичного вирішення військовим шляхом не вдасться, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти, - Міллі

Марк Міллі

З військової точки зору, війна в Україні знаходиться у глухому куті.  Росії не вдалось досягти поставлених цілей, але зараз вона не готова на переговори, а самому Путіну не можна довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Маловірогідно, що комусь вдасться досягти політичного вирішення військовим шляхом. Тому обидві сторони повинні визнати це і знайти альтернативний метод розв'язання політичної проблеми - переговори. Але річ у тому, що треба бути реалістами - росіяни явно не готові до переговорів. Путін - не надійний партнер для переговорів", - говорить Міллі.

Він зазначив, що рішення про проведення переговорів буде за Україною. Але наразі вона також не готова до введення переговорів 

"Жодна зі сторін не готова вести перемовини та вони продовжать атакувати один одного військовим шляхом, якщо на полі бою не станеться чогось дійсно непередбачуваного та несподіваного", - додав Міллі.

При цьому, на думку Міллі, у війни в Україні немає вирішення, яке було б суто військовим. Адже Путін має наміри відродити щось на кшталт Російської імперії, а також створити буферну зону біля своїх кордонів і стратегічно зруйнувати НАТО та відділити його від Сполучених Штатів.

"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, надавати військову допомогу, надавати зброю. Не можна винагороджувати агресію [Путіна]. Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, треба переконатись що Росія не здобуде перемогу", – говорить Міллі.

Чи допоможе західна зброя витіснити росіян з української території?

Водночас він підкреслює, що надання Україні достатньої кількості зброї та підняття армії України до того рівня, коли вони змогли б відкинути з української землі 300 тисяч російських військових, може виявитись недосяжною військовою ціллю.

За оцінками Міллі, розмір російських окупаційних сил на території України зараз складає близько 200 тисяч військових, і за його словами, це – третій набір російських сухопутних сил, які беруть участь в агресії Росії проти України.

"Спочатку увійшло понад 200 тисяч російських військових, вони були дуже сильно "пожовані". Путіну довелось їх замінити – він призвав ще кілька сотень тисяч військових, вони були теж сильно пожовані. І ось вже втретє", – каже генерал у відставці.

Загалом, за оцінкою Міллі, російські сухопутні сили втратити в Україні понад 400 тисяч вбитими чи пораненими, вони втратили наземну техніку, танки та мотопіхоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не виведе війська з України задля переговорів, - Путін

Автор: 

росія (67271) Україна (6054) Міллі Марк (156) переговори з Росією (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Тепер може й так . А от восени 2022 року - військове вирішення було цілком реальне .
Але Захід злякався розгрому паРаші , і військову допомогу Україні придержав . І це факт який визнається самими ж західними політиками .
Глухий кут створили навмисно .
показати весь коментар
22.06.2024 12:09 Відповісти
+18
З окопа пишеш ? Тоді тисну руку . Якщо ні то , хто за тебе має в окопі сидіти років десять ?
показати весь коментар
22.06.2024 12:13 Відповісти
+17
Почему в глухом куте? Как раз сегодня война чтониесть в активной фазе. Впервые в истории Пидоросия под санкциями и просит помощи у нищих стран, а Украина может уничтожать рашистов на ее территории. И как ни странно ето лучшее время для Украины. Если что то поменяется то ето будет только против Украины. Украине опять свяжут руки какими то договорняками, а с Пидоросии снимут санкции и она в очень быстром режиме начнет востанавливать связи с Западом и строить новую уже современную армию миллионов так на 5 орков. Тогда точно будет писец. Так что лучше же для нас чтобы все оставалось так как есть хотя бы еще лет на 10. Чтобы рашистов задолбить в каменный век из которого они лет 100 не вылезли
показати весь коментар
22.06.2024 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо не вийти на межі 1991 року, то немає і НАТО. Або відмовитись від частини територій і в НАТО. Отак було з самого початку.

З 2014 року це було всім зрозуміло, незрозуміло чому це приховували від народу...
показати весь коментар
22.06.2024 12:33 Відповісти
Нічого не приховували. Прямо про це говорилось.
показати весь коментар
22.06.2024 12:42 Відповісти
Хотілося б цитати відомих політиків з-поміж тих, хто прийшов у владу в 2014 і бажано до оголошення результатів президентських виборів у 2014.
показати весь коментар
22.06.2024 12:57 Відповісти
Як можна нести маячню про кордони 91го втрачпючі якісь території кожного дня. Це вде нагадує Гітлера, який в своєму бункері теж маячив про перемогу, поки не застрелився.
показати весь коментар
22.06.2024 14:02 Відповісти
Беручи до уваги , що поразка Московії суперечить глобальним планам США ( як і поразка України ) , домпомога ЄС - нагадує аритмію , а вибране "мудрим " українським нарідом зелене шапіто практично зруйнувало дипломатію, економіку , ВПК ; дискредитувало мобілізацію та розвалює ЗСУ - то альтернативи перемовинам наразі немає.

Питання лише на яких умовах домовляться .

Стосовно того ,що Московія буде готуватися до нової війни - , а що Україна буде в цей час - шашлики смажити чи проводити реформи - перебудовуючи країну ,армію та ВПК ? Так , щоб лдля московії - цей напад здавався кошмарним сном
Схоже це буде останній шанс для України - або змінитися або просрати все . Що вибере мудрий нарід ? Побачимо .
показати весь коментар
22.06.2024 12:20 Відповісти
Йдеш в ТЦК, а потім, під Часів Яром, можеш перемовлялися з кацапами хоч до усирачки.
Розкажеш як пройшло...
показати весь коментар
22.06.2024 12:32 Відповісти
Твій діагноз - я поставив давно - ти тиловик ,яке ніколи не піде на фронт - але закликає всіх воювати до кінця - 5-10- 20років . Лицемірна,боягузлива істота
показати весь коментар
22.06.2024 13:21 Відповісти
Ніхто тебе нікуди не закликає, в таке лайно навіть плюнуть гидко. Обісрана, тремтяча під жіночою спідницею гнида, яка з вумним видом обосновує що добре було б підкласти під кацапа власних дітей, аби тільки його шкурка уціліла...
показати весь коментар
22.06.2024 14:18 Відповісти
Зі мною то все зрозуміло . Давай повернемося до тебе. Десятий раз запитую - ти особистим прикладом показуєш - чи як Зеленський- тиловий воїн інформаційного фронту?
показати весь коментар
22.06.2024 14:47 Відповісти
"Як Зеленський" це у нас тут ти, гнидюк. Той теж розказував про пасматрєть в глаза і пєрєгавори, як оце ти. Але навіть до Зеленського дійшло що кацапам то нах не впало. А ти, глист, вперто продовжуєш заглядать їм під хвіст.
Тому й пропоную тобі сходить домовитись з ними напряму
показати весь коментар
22.06.2024 14:57 Відповісти
На поганих. В нас зараз дуже погані умови, ми в найслабшій позиції з березня 22 р. Найсильніша була після вигнання кацапів з Херсону, але тоді усі вірили в швидку перемогу і ніхто навіть не хотів думати про якісь там перемовини.
А тепер... Маємо, що маємо, і дай Боже нам вберегти Україну та відштовхнутися нарешті від дна і зробити ривок з справжніми державниками і реформаторам. Але - 73% нікуди не поділися і мозок в них не виріс, тому надії майже немає.
показати весь коментар
22.06.2024 12:35 Відповісти
Тоді вихід із,,глухова кута" такий, напасти на мадярів і словаків і захопити територію , і ×¥й на нато !!!!
показати весь коментар
22.06.2024 12:24 Відповісти
При союзі анекдот був..оголосити НАТО війну й через 10 хвилин здатись..

Тут і ЄС і НАТО відразу..
показати весь коментар
22.06.2024 12:35 Відповісти
🤣👍
показати весь коментар
22.06.2024 12:37 Відповісти
Війна у глухому куті від не розуміння Штатами причин цього конфлікту та сподівань, що путін ось-ось сяде за стіл переговорів і погодиться на запропоновані угоди.
Не для того росія витрачала десятеліттями мільярди доларів на зброю та пропаганду, щоб потім просто побалакать.
І якщо московитів не зупинити в Україні, це лише заохотить путіна на подальші вайни.
показати весь коментар
22.06.2024 12:29 Відповісти
***** знову пригрозило ядерною зброєю - от і результат
показати весь коментар
22.06.2024 12:30 Відповісти
Тобто, заява перекладається так: "Україна не може перемогти, бо ми не дамо їй засобів для перемоги, хоча в нас є така можливість. В нас попереду президентські вибори і будь-який результат буде ******* для України. Ми виявилися лайном, і всі міфи про супердержаву - це голлівудські вигадки, не більше".

Тепер що бачу я: потенціал росії значно похитнувся. Зброї та техніки не вистачає.
Європейці взяли в більшості себе до тями і готові допомогати Україні зброєю. Та все вони не витягнуть. Тож перш за все, нашому суспільству потрібно зрозуміти - що війна, то для всіх. І влада паразитує на війні тільки тому, що суспільство дає їй цю можливість.
показати весь коментар
22.06.2024 12:30 Відповісти
А що може ваша хвастлива Європа? По-моєму взагалі нічого. Все що я бачу тільки нескінченне потужне квакання.
показати весь коментар
22.06.2024 12:38 Відповісти
Нещодавно на трасі спостерігав за автоколоною з ************ з Європи.
Звідки знаю що було в середині - пташка на хвості принесла. Але настрій у хлопців піднявся не аби як.
показати весь коментар
22.06.2024 12:49 Відповісти
Пан Міллі часом не стажувався а академії імені фрунзе? Виглядає так, що якби йому довелося воювати, він би Нью Йорк здав.
показати весь коментар
22.06.2024 12:32 Відповісти
Мілі коли починає розкривати рота , відключає мізки ...війна в Украї це війна китаю разом з московією , до речі США пр* бали цей договорняк ,тому шо ця парочка розкатала губу аж на ЄС...тому вмовляти лякалками українців не треба ...допомагати ,допомогати і ще раз,друге питання як феесбешну мафію 🤡 випхати з ОПи , то це вже до всіх разом ,хто підсунув , та хто вибрав ...хай вирішують
показати весь коментар
22.06.2024 12:35 Відповісти
Міллі також куплений москалями-агент кремля? Побєдобєсам обрати одне з двох улюблених звинувачень альтернативної точки зору.
показати весь коментар
22.06.2024 12:36 Відповісти
Цей "глухий кут" не такий вже глухий. Там збоку є гарні дверцята з написом "перемовини, - капітуляція. І всі, починаючи від Ху-йла і закінчуючи ОП з Укренерго настирно *********** туди мудрий нарід...
показати весь коментар
22.06.2024 12:37 Відповісти
Так і є, наріт вже, здається, дозрів. Проковтнули все - і звільненя Залужного, і узурпацію влади Єрмаком, проковтнуть і завуальовану капітуляцію.
показати весь коментар
22.06.2024 12:46 Відповісти
Мудри нарід сам себе туди заштовхнув голосуючи 30 років за корупціонерів, які нового озброєння не закупляли а старе за кошти амерів утилізовували...

Україна повернула не туди коли вибрала комуняку Кучму... а потім до влади приходили тільки люди створеної ним системи та добивали країну розкрадаючи кредити та залишки від совка
показати весь коментар
22.06.2024 14:05 Відповісти
Шо там з прогнозом Міллі про те Київ орки візьмуть за 72 години ??

***** цитувати цього маразматичного сцикуна ?
показати весь коментар
22.06.2024 15:57 Відповісти
ОП його здала б і за 48 годин.
показати весь коментар
22.06.2024 17:10 Відповісти
Інформаційна атака об'єднаного трольчатника: зелень, колаборанти та "гості із запоребрика" ...
показати весь коментар
23.06.2024 00:23 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 00:42 Відповісти
В ваших мізках глухий кут і не більше. Помічнички,*****. Тільки й думаєте як випадково не образити старого шизофреніка *****.
показати весь коментар
22.06.2024 12:46 Відповісти
В тупике лупатый маланец, самодур думал что играть президента и быть главой государства это одно и тоже.
показати весь коментар
22.06.2024 12:46 Відповісти
Виявилося одне і те ж. Народ дивиться відосики, марафон, рейтинг 70%. У нього все виходить краще ніж можна уявити (в нормальній країні).
показати весь коментар
22.06.2024 12:52 Відповісти
**********, тебе в Туреччині вже попустили чи все ще в тебе попереду ?
показати весь коментар
22.06.2024 15:59 Відповісти
Міллі правий. Жоден диктатор не визнає поразки. Бо це спочатку політична смерть а потім насильницька фізична. Цар Микола 1, його правнук Микола 2, Муссоліні,Гітлер, Саддам, ну і кореш Кремля Муамар. Та і взагалі, х....запустив орди в Україну, назад вже ніхто не вийде.
показати весь коментар
22.06.2024 12:47 Відповісти
Цей сцикливий генерал штабів увійди в історію Америки і Ураінської війни як типова Байденовська сциклива шльондра, яка не давала нам зброї навмисно. Це не військовий. Ганьба йому!
показати весь коментар
22.06.2024 12:50 Відповісти
Конечно не военный и горилла которая обнималась с Резниковым тоже не военный, есть там военные, но их заклейми трампистами, а Байдену удобней "работать" с паркетными пиджаками.
показати весь коментар
22.06.2024 12:57 Відповісти
Байден и его окружение зарабатывает на войне, поэтому там свора менеджеров и акционеров крупных предприятий, а не реальных генералов прошедших боевые действия, между прочим эти боевые генералы изначально говорили что всё это авантюра, но в Белом доме посчитали сколько можно бабла поднять и решили что дело того стоит.
показати весь коментар
22.06.2024 13:07 Відповісти
Кацап, ось тобі біографія Остіна, на відміну від тебе, він вояка.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Austin
показати весь коментар
22.06.2024 16:06 Відповісти
Війна в Україні у глухому куті: ЗАВДЯКИ ТОМУ,ЩО НЕ НАДАЮЧИ БІЛЬШЕ ЯК ПІВ РОКУ УКРАЇНІ НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ ,ДЛЯ ТОГО,ЩОБ РАШИСТ ЗАКРІПИВСЯ НА ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ МИ В США , ВИКОНУЮЧИ ПІДКИЛИМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ З КУЙЛОМ ,СТВОРИЛИ ЦЕЙ ГЛУХИЙ КУТ,КОТРИЙ ВИГІДНИЙ КУЙЛУ І ДАЛЬНІШШІ ЗАБОРОНИ НА ВИКОРИСТАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗБРОЇ , ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ ПІДВОДЯТЬ ВТРАТИ ЦИХ ТЕРИТОРІЇ ,ЧЕРЕЗ ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ ,КОТРИЙ НА ДЕСЯТКИ РОКІВ
показати весь коментар
22.06.2024 12:58 Відповісти
Більш чим впевнений що так і є Байден мав на рахунках 6 млрд для України та не використав їх під надуманими привідом, вони просто пропали....

А міністр закордонних справ Литви проговорився що допомогу Україні спеціально заморозили що не допустити ескалації...
показати весь коментар
22.06.2024 14:02 Відповісти
Залужный попортил себе все нервы общаясь с этим туповатым Милли.
показати весь коментар
22.06.2024 13:05 Відповісти
При всій повазі до відставного колишнього генерала, який будучи військовим чомусь дає політичні поради.
Я краще прслухаю бойових командирів третьої чи 47 бригад або інших,бо навідміну від великих вашингтонських кабінетів з лсді дісплеями на пів кімнати,хлопці знають обстановку з перших вуст і вочевидь.
А тепер до війни
1 очевидно росіяни не відступлять,їм чхати на втрати
2 на відміну від втрат на полі бою, путлєр надто чутливіший до економічних втрат
3 чи зробили розвинені країни все для того,щоб поставити рашистів на коліна?Ні
4 чи зробили розвинені країни, хоча б щось суттєве проти Китаю котрий є прямим спонсором цієї війни- майже нічого.
Чи може Україна,хоча би щось зробити без західних країн Ні,ні у плані санкції,ні у військовій сфері.
Я бачу лише декілька виходів з цієї війна,на хоча б якихось мінімально допустимих варіантів для України
1 нереальний варіант:
введення військ НАТО на території підконтрольні Україні хоча б по лінії Дніпра, підконтрольних Україні території ,або пропонування протекторату,чи приєднання до НАТО контрольованих Києву територій
2 розпочаток ведення військових дій на російській території, навіть якщо не має достатньо сил, можна робити розвідувальні групи,мета -посіяти хаос на мінімум прикордонної території рашки,до чорта лисого взривати:колії, електростанції,мости, будь яку інфраструктури крім цивільного житла
3 розвиток власної ядерної програми, хоча би для тактичної ядерної зброї,атемні електростанції дадуть уран, носії для ракет можна використовувати навіть радянські типу,точка У ,або новіші типу Нептун,треба лише побудувати завод для збагачення урану
Останні два варіанти піднімуть з товстої жопи усіх західних політиків,або ви нам допоманаєте для **** ПЕРЕМОГИ,а не по крихті,або війна перекидається на росію, без прогнозованих наслідків,або ж Україна отримує ядерну зброю,що також призведе до не прогнозованих наслідків, що повністю встрясе всю політичну мапу світу
Нажаль, нічого з трьох варіантів не станеться і війна на роки
показати весь коментар
22.06.2024 13:12 Відповісти
Років ніяких вже немає. Максимум рік, далі - колапс держави.
показати весь коментар
22.06.2024 14:41 Відповісти
Війна в Україні у глухому куті.

Здається, коли осінню 23 року Залужний написав про це у своїй статті, то там і Жовква і відосики на ніч пішли, чому це не так. Чекаю від цих самих жовкв, що Міллі кремлівська прокладка.
показати весь коментар
22.06.2024 13:44 Відповісти
перемога в Україні над мордором залежить тільки від постачання в Україну достатньо озброєнь без всяких умов в її використанні і згідно законів ведення віййни. але на жаль на Заході і особливо в Білому домі бояться розвалу підорашки(не знають що потім робити з такоб кількістю нових бандустанів з ЯЗ) і поглинання її ресурсів Китаєм. а ще були договорняки з Білим Домом і кремлем перед повномасштабним вторгненням як виявляється які підарашка порушила. та і Байден це не Рейган а соплежуй як зясовується
показати весь коментар
22.06.2024 13:49 Відповісти
Ніякого глухого кута немає, Україна визволить свої території та вийде на кордони 1991 року і тоді війна закінчиться!
показати весь коментар
22.06.2024 13:53 Відповісти
Це можна зробити двома варіантами або достатньою кількістю високоточного далекобійного озброєння і авіації....

Або людським ресурсом як совок в другу світову ... а для цього потрібно щоб всі патріоти такі як ви що втікли закордон повернулись і вступили у військо
показати весь коментар
22.06.2024 13:58 Відповісти
Буде більша кількість зборої і Україна за кілька місяців вийде на свої кордони та закінчить війну!
показати весь коментар
22.06.2024 14:01 Відповісти
Джерело цієї зброї? Захід як бачимо дох... обітцяє тому що вибори а потім здувається....
перший міліон снарядів... де нема... другий міліон від чехів де?.... уже тільки 300 тис... і то з питаннями...
Ракети вроді дають але з обмеженнями по території орків і дуже мало....
БМП від німці 300 ... закінчились обітцянками і анонсом...

Ф16 хоча б 50шт... Данія уже свої більшість продала Аргентині.... попросили штати щоб ті не купили в Китаю.... Штати затримують навчання пілотів із надуманим приводом що в пріорітеті інші країни.... тому максимум до виборів буде 20 пілотів... і літаків відповідно не більше... це все розтягнуто в часі і орки завдяки дирявим санкціям почали модернізовувати свої Су35 на нові радари на 300 км і тим же дирявим санкціям виробляють більше ракет....

В результаті ті 20 Ф16 це якщо вони ще будуть під ракети AIM120D а не просто AIM120 можуть в кількості 20 шт суттєво не вплинути... а ще ми не маємо 2 лишніх патріотів щоб прикрити аердром їх базування
показати весь коментар
22.06.2024 14:14 Відповісти
нап. з ок.
показати весь коментар
22.06.2024 13:59 Відповісти
Когда армия воюет чужим оружием, чужими боеприпасами, да ещё и финансирует армию не государство а кто-то посторонний, вот именно этот кто-то принимает ключевые решения исходя из политической целесообразности которая выгодна ему самому и ни с кем считаться не будет.
показати весь коментар
22.06.2024 14:05 Відповісти
Лично я убеждён что вас ждёт большая куча разочарований и грустных новостей, потому что вы по-разному понимаете победу, США играет на шахматной доске в геополитику, а в шахматах жертвуют фигуры чтобы в дальнейшем избежать шах или мат, бывает соглашаются на ничью жмут руки и расходятся.
показати весь коментар
22.06.2024 14:10 Відповісти
І полетіло гівно на вентилятор - Захід винний і мало нам дає. А правда дуже проста - у нас країною керує дегенерат і зрадник які оточили себе дебілами і зрадниками. Україна не використовує навіть 10% наявних можливостей для знищення "руzкого міра". У нас феесбешні попи всюди!!! І це на 10 році війни! Корупціонери безкарні і нахабні. Єдина стратегія яку я бачу сьогодні то це не стратегія на перемогу, а стратегія на повне виснаження кацапів до падіння України. І це відбувається. Україна вже втратила жінок та дітей - вони не повернуться бо їм нікуди повертатися - навкруги розруха, корупційне та податкове пекло. Буде тільки гірше, гірше і так до скону. За пять років в країні не знайшлось патріотів здатних знищити "з"єрмака". Це просто, але без цього ніяких перспектив взагалі немає і не буде. Під їх керівництвом вже доборолись до краю і тепер маємо слухати "зелену" маячню про "перемови" яким "немає альтернативи" з кацапами які проголосили нас нацистами і хочуть повбивати до останнього... Коли вже до людей дійде що найсрашніший ворог це внутрішнє "зелене падло"...
показати весь коментар
22.06.2024 14:24 Відповісти

Ось це і називається "сміттєвий тролінг".
Сидить на форумі троль (і не один) під кількома ніками: під одним він "про", а під іншим "контра". Постає питання навіщо? А все просто: оплата йде від кількості виплесненого в коментах бруду.
Чим більше "брудних" коментів, тим вищий заробіток.
При "одинокому ніку" можна нарватися на ігнор або спам, а так можна імітувати "сплеск інтересу" до потоку бруду, що генерується. Їсти ж хочеться та й відносна безкарність присутня, особливо при використанні VPN. Це ж не транспорт ЗСУ підпалювати, могили бійців вандалити і не наводити ракети ворогів на об'єкти в нашому тилу.
Що їх усіх поєднує, так це кацапська ментальність гопників, ґвалтівників, мародерів, убивць: жадібність, заздрість, ненависть, боягузлива кровожерність.
До речі, зверніть увагу, як тільки в темі спливає трійка: "армія, мова, віра", що показово,
то виникає масовий наплив мало знайомих "коментаторів" і починається посилений срач ...

Давати поради невдячна справа, але я на місці Бутусова або посилив би контроль за змістом і якістю тем та їхніми коментаторами, або ж закрив би цей форум при нереалізованості жорсткого контролю. Інакше тролі так і злітатимуться сюди як мухи на "мед", розганяючи в умах форумчан ворожу пропаганду. Війна та толерантність не сумісні речі. Тут або ти, або тебе. Іншого не дано ...
показати весь коментар
22.06.2024 14:31 Відповісти
милли - пи..р гнойный, с таким "союзничком" только проблемы, а не победы.
показати весь коментар
22.06.2024 16:06 Відповісти
Кожен тупі має мате ім'я. Це тупік імені Зеленського.
показати весь коментар
22.06.2024 17:02 Відповісти
Хух,хоч під кінець трохи розумних добавилось!
показати весь коментар
22.06.2024 18:42 Відповісти
"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, надавати військову допомогу, надавати зброю. Не можна винагороджувати агресію [Путіна]. Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, треба переконатись що Росія не здобуде перемогу", - говорить Міллі.
Джерело:

Кумедно, але з того на що в загальному тексті акцентується увага "коментатора" легко читаються його переваги та очікування, як і внутрішня суть ...
показати весь коментар
23.06.2024 00:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 