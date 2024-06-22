Війна в Україні у глухому куті: досягти політичного вирішення військовим шляхом не вдасться, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти, - Міллі
З військової точки зору, війна в Україні знаходиться у глухому куті. Росії не вдалось досягти поставлених цілей, але зараз вона не готова на переговори, а самому Путіну не можна довіряти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
"Маловірогідно, що комусь вдасться досягти політичного вирішення військовим шляхом. Тому обидві сторони повинні визнати це і знайти альтернативний метод розв'язання політичної проблеми - переговори. Але річ у тому, що треба бути реалістами - росіяни явно не готові до переговорів. Путін - не надійний партнер для переговорів", - говорить Міллі.
Він зазначив, що рішення про проведення переговорів буде за Україною. Але наразі вона також не готова до введення переговорів
"Жодна зі сторін не готова вести перемовини та вони продовжать атакувати один одного військовим шляхом, якщо на полі бою не станеться чогось дійсно непередбачуваного та несподіваного", - додав Міллі.
При цьому, на думку Міллі, у війни в Україні немає вирішення, яке було б суто військовим. Адже Путін має наміри відродити щось на кшталт Російської імперії, а також створити буферну зону біля своїх кордонів і стратегічно зруйнувати НАТО та відділити його від Сполучених Штатів.
"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, надавати військову допомогу, надавати зброю. Не можна винагороджувати агресію [Путіна]. Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, треба переконатись що Росія не здобуде перемогу", – говорить Міллі.
Чи допоможе західна зброя витіснити росіян з української території?
Водночас він підкреслює, що надання Україні достатньої кількості зброї та підняття армії України до того рівня, коли вони змогли б відкинути з української землі 300 тисяч російських військових, може виявитись недосяжною військовою ціллю.
За оцінками Міллі, розмір російських окупаційних сил на території України зараз складає близько 200 тисяч військових, і за його словами, це – третій набір російських сухопутних сил, які беруть участь в агресії Росії проти України.
"Спочатку увійшло понад 200 тисяч російських військових, вони були дуже сильно "пожовані". Путіну довелось їх замінити – він призвав ще кілька сотень тисяч військових, вони були теж сильно пожовані. І ось вже втретє", – каже генерал у відставці.
Загалом, за оцінкою Міллі, російські сухопутні сили втратити в Україні понад 400 тисяч вбитими чи пораненими, вони втратили наземну техніку, танки та мотопіхоту.
З 2014 року це було всім зрозуміло, незрозуміло чому це приховували від народу...
Питання лише на яких умовах домовляться .
Стосовно того ,що Московія буде готуватися до нової війни - , а що Україна буде в цей час - шашлики смажити чи проводити реформи - перебудовуючи країну ,армію та ВПК ? Так , щоб лдля московії - цей напад здавався кошмарним сном
Схоже це буде останній шанс для України - або змінитися або просрати все . Що вибере мудрий нарід ? Побачимо .
Розкажеш як пройшло...
Тому й пропоную тобі сходить домовитись з ними напряму
А тепер... Маємо, що маємо, і дай Боже нам вберегти Україну та відштовхнутися нарешті від дна і зробити ривок з справжніми державниками і реформаторам. Але - 73% нікуди не поділися і мозок в них не виріс, тому надії майже немає.
Тут і ЄС і НАТО відразу..
Не для того росія витрачала десятеліттями мільярди доларів на зброю та пропаганду, щоб потім просто побалакать.
І якщо московитів не зупинити в Україні, це лише заохотить путіна на подальші вайни.
Тепер що бачу я: потенціал росії значно похитнувся. Зброї та техніки не вистачає.
Європейці взяли в більшості себе до тями і готові допомогати Україні зброєю. Та все вони не витягнуть. Тож перш за все, нашому суспільству потрібно зрозуміти - що війна, то для всіх. І влада паразитує на війні тільки тому, що суспільство дає їй цю можливість.
Звідки знаю що було в середині - пташка на хвості принесла. Але настрій у хлопців піднявся не аби як.
перемовини,- капітуляція. І всі, починаючи від Ху-йла і закінчуючи ОП з Укренерго настирно *********** туди мудрий нарід...
Україна повернула не туди коли вибрала комуняку Кучму... а потім до влади приходили тільки люди створеної ним системи та добивали країну розкрадаючи кредити та залишки від совка
***** цитувати цього маразматичного сцикуна ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Austin
А міністр закордонних справ Литви проговорився що допомогу Україні спеціально заморозили що не допустити ескалації...
Я краще прслухаю бойових командирів третьої чи 47 бригад або інших,бо навідміну від великих вашингтонських кабінетів з лсді дісплеями на пів кімнати,хлопці знають обстановку з перших вуст і вочевидь.
А тепер до війни
1 очевидно росіяни не відступлять,їм чхати на втрати
2 на відміну від втрат на полі бою, путлєр надто чутливіший до економічних втрат
3 чи зробили розвинені країни все для того,щоб поставити рашистів на коліна?Ні
4 чи зробили розвинені країни, хоча б щось суттєве проти Китаю котрий є прямим спонсором цієї війни- майже нічого.
Чи може Україна,хоча би щось зробити без західних країн Ні,ні у плані санкції,ні у військовій сфері.
Я бачу лише декілька виходів з цієї війна,на хоча б якихось мінімально допустимих варіантів для України
1 нереальний варіант:
введення військ НАТО на території підконтрольні Україні хоча б по лінії Дніпра, підконтрольних Україні території ,або пропонування протекторату,чи приєднання до НАТО контрольованих Києву територій
2 розпочаток ведення військових дій на російській території, навіть якщо не має достатньо сил, можна робити розвідувальні групи,мета -посіяти хаос на мінімум прикордонної території рашки,до чорта лисого взривати:колії, електростанції,мости, будь яку інфраструктури крім цивільного житла
3 розвиток власної ядерної програми, хоча би для тактичної ядерної зброї,атемні електростанції дадуть уран, носії для ракет можна використовувати навіть радянські типу,точка У ,або новіші типу Нептун,треба лише побудувати завод для збагачення урану
Останні два варіанти піднімуть з товстої жопи усіх західних політиків,або ви нам допоманаєте для **** ПЕРЕМОГИ,а не по крихті,або війна перекидається на росію, без прогнозованих наслідків,або ж Україна отримує ядерну зброю,що також призведе до не прогнозованих наслідків, що повністю встрясе всю політичну мапу світу
Нажаль, нічого з трьох варіантів не станеться і війна на роки
Здається, коли осінню 23 року Залужний написав про це у своїй статті, то там і Жовква і відосики на ніч пішли, чому це не так. Чекаю від цих самих жовкв, що Міллі кремлівська прокладка.
Або людським ресурсом як совок в другу світову ... а для цього потрібно щоб всі патріоти такі як ви що втікли закордон повернулись і вступили у військо
перший міліон снарядів... де нема... другий міліон від чехів де?.... уже тільки 300 тис... і то з питаннями...
Ракети вроді дають але з обмеженнями по території орків і дуже мало....
БМП від німці 300 ... закінчились обітцянками і анонсом...
Ф16 хоча б 50шт... Данія уже свої більшість продала Аргентині.... попросили штати щоб ті не купили в Китаю.... Штати затримують навчання пілотів із надуманим приводом що в пріорітеті інші країни.... тому максимум до виборів буде 20 пілотів... і літаків відповідно не більше... це все розтягнуто в часі і орки завдяки дирявим санкціям почали модернізовувати свої Су35 на нові радари на 300 км і тим же дирявим санкціям виробляють більше ракет....
В результаті ті 20 Ф16 це якщо вони ще будуть під ракети AIM120D а не просто AIM120 можуть в кількості 20 шт суттєво не вплинути... а ще ми не маємо 2 лишніх патріотів щоб прикрити аердром їх базування
Ось це і називається "сміттєвий тролінг".
Сидить на форумі троль (і не один) під кількома ніками: під одним він "про", а під іншим "контра". Постає питання навіщо? А все просто: оплата йде від кількості виплесненого в коментах бруду.
Чим більше "брудних" коментів, тим вищий заробіток.
При "одинокому ніку" можна нарватися на ігнор або спам, а так можна імітувати "сплеск інтересу" до потоку бруду, що генерується. Їсти ж хочеться та й відносна безкарність присутня, особливо при використанні VPN. Це ж не транспорт ЗСУ підпалювати, могили бійців вандалити і не наводити ракети ворогів на об'єкти в нашому тилу.
Що їх усіх поєднує, так це кацапська ментальність гопників, ґвалтівників, мародерів, убивць: жадібність, заздрість, ненависть, боягузлива кровожерність.
До речі, зверніть увагу, як тільки в темі спливає трійка: "армія, мова, віра", що показово,
то виникає масовий наплив мало знайомих "коментаторів" і починається посилений срач ...
Давати поради невдячна справа, але я на місці Бутусова або посилив би контроль за змістом і якістю тем та їхніми коментаторами, або ж закрив би цей форум при нереалізованості жорсткого контролю. Інакше тролі так і злітатимуться сюди як мухи на "мед", розганяючи в умах форумчан ворожу пропаганду. Війна та толерантність не сумісні речі. Тут або ти, або тебе. Іншого не дано ...
