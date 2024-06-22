Війна в Україні у глухому куті: досягти політичного вирішення військовим шляхом не вдасться, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти, - Міллі

З військової точки зору, війна в Україні знаходиться у глухому куті. Росії не вдалось досягти поставлених цілей, але зараз вона не готова на переговори, а самому Путіну не можна довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Маловірогідно, що комусь вдасться досягти політичного вирішення військовим шляхом. Тому обидві сторони повинні визнати це і знайти альтернативний метод розв'язання політичної проблеми - переговори. Але річ у тому, що треба бути реалістами - росіяни явно не готові до переговорів. Путін - не надійний партнер для переговорів", - говорить Міллі.

Він зазначив, що рішення про проведення переговорів буде за Україною. Але наразі вона також не готова до введення переговорів

"Жодна зі сторін не готова вести перемовини та вони продовжать атакувати один одного військовим шляхом, якщо на полі бою не станеться чогось дійсно непередбачуваного та несподіваного", - додав Міллі.

При цьому, на думку Міллі, у війни в Україні немає вирішення, яке було б суто військовим. Адже Путін має наміри відродити щось на кшталт Російської імперії, а також створити буферну зону біля своїх кордонів і стратегічно зруйнувати НАТО та відділити його від Сполучених Штатів.

"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, надавати військову допомогу, надавати зброю. Не можна винагороджувати агресію [Путіна]. Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, треба переконатись що Росія не здобуде перемогу", – говорить Міллі.

Чи допоможе західна зброя витіснити росіян з української території?

Водночас він підкреслює, що надання Україні достатньої кількості зброї та підняття армії України до того рівня, коли вони змогли б відкинути з української землі 300 тисяч російських військових, може виявитись недосяжною військовою ціллю.

За оцінками Міллі, розмір російських окупаційних сил на території України зараз складає близько 200 тисяч військових, і за його словами, це – третій набір російських сухопутних сил, які беруть участь в агресії Росії проти України.

"Спочатку увійшло понад 200 тисяч російських військових, вони були дуже сильно "пожовані". Путіну довелось їх замінити – він призвав ще кілька сотень тисяч військових, вони були теж сильно пожовані. І ось вже втретє", – каже генерал у відставці.

Загалом, за оцінкою Міллі, російські сухопутні сили втратити в Україні понад 400 тисяч вбитими чи пораненими, вони втратили наземну техніку, танки та мотопіхоту.

