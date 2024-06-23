РУС
Сырский поздравил воинов Центра специальных операций "А" с годовщиной создания подразделения: Вы наносите врагу мощные и безжалостные удары

Підрозділ СБУ Альфа

Сегодня, 23 июня, в Украине отмечают день создания спецподразделения "Альфа".

Как информирует Цензор.НЕТ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины и отметил, что они стали примером несокрушимости, мужества и патриотизма.

"Знаю вас, как надежных боевых побратимов. Какие бы сложные задачи ни стояли перед Вами, вы всегда выполняете их точно и результативно. Наносите врагу мощные и безжалостные удары. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев ЦСО "А", которые отдали свою жизнь за Украину. Вечная им слава! Поздравляю вас с праздником! Желаю уничтожить как можно больше врагов. Вместе мы обязательно получим Победу!" - отметил главнокомандующий.

Также смотрите: СБУ совместно с ВСУ отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

Словник , подарувати їм чи що . Щоб крім слова "потужний " вивчили ще кілька прикметників ...
30 років, в лавах юні,мотивовані і уже загартовані. Я частий гість на сайті В Україні, де усе про ЗСУ. Залишайтесь живими і не забувайте Героїв Небесної
Поздравления,банкеты,корпоративчики - весело им там,а что сделано для остановки наступления врага?
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!
Українці переможуть рашистів! Слава Україні!
Что за манера у клоунской команды давать совково-кацапское название новому подразделению СБУ. Кроме "Альфа" других названий не было?
"Альфонси", зі святом. Від ВКР. Вдалої охоти.
Цей теж, як і його патрон перейшов на нескінченні подяки, привітання і гастролі шанцями і бліндажами. А фронт тим часом сиплеться...
