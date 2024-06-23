Сырский поздравил воинов Центра специальных операций "А" с годовщиной создания подразделения: Вы наносите врагу мощные и безжалостные удары

Сегодня, 23 июня, в Украине отмечают день создания спецподразделения "Альфа".

Как информирует Цензор.НЕТ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины и отметил, что они стали примером несокрушимости, мужества и патриотизма.

"Знаю вас, как надежных боевых побратимов. Какие бы сложные задачи ни стояли перед Вами, вы всегда выполняете их точно и результативно. Наносите врагу мощные и безжалостные удары. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев ЦСО "А", которые отдали свою жизнь за Украину. Вечная им слава! Поздравляю вас с праздником! Желаю уничтожить как можно больше врагов. Вместе мы обязательно получим Победу!" - отметил главнокомандующий.

