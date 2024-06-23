УКР
Сирський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" з річницею створення підрозділу: Ви завдаєте ворогу потужних і безжальних ударів

Підрозділ СБУ Альфа

Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначають день створення спецпідрозділу "Альфа".

Як інформує Цензор.НЕТ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України та зазначив, що вони стали прикладом незламності, мужності та патріотизму.

"Знаю вас, як надійних бойових побратимів. Які б складні завдання не стояли перед Вами, ви завжди виконуєте їх точно та результативно. Завдаєте ворогу потужних і безжальних ударів. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв ЦСО "А", які віддали своє життя за Україну. Вічна їм слава! Вітаю вас зі святом! Бажаю знищити якомога більше ворогів. Разом ми обов’язково здобудемо Перемогу!", - зазначив головнокомандувач.

Дивіться також: СБУ закликає долучатися до команди Центру спеціальних операцій "А". ВIДЕО

Автор: 

Албанія (115) Альфа (49) СБУ (13262) Сирський Олександр (723)
Словник , подарувати їм чи що . Щоб крім слова "потужний " вивчили ще кілька прикметників ...
показати весь коментар
23.06.2024 11:22 Відповісти
30 років, в лавах юні,мотивовані і уже загартовані. Я частий гість на сайті В Україні, де усе про ЗСУ. Залишайтесь живими і не забувайте Героїв Небесної
показати весь коментар
23.06.2024 11:23 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!
Українці переможуть рашистів! Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2024 11:36 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 12:31 Відповісти
Поздравления,банкеты,корпоративчики - весело им там,а что сделано для остановки наступления врага?
показати весь коментар
23.06.2024 12:16 Відповісти
Что за манера у клоунской команды давать совково-кацапское название новому подразделению СБУ. Кроме "Альфа" других названий не было?
показати весь коментар
23.06.2024 12:25 Відповісти
"Альфонси", зі святом. Від ВКР. Вдалої охоти.
показати весь коментар
23.06.2024 14:05 Відповісти
Цей теж, як і його патрон перейшов на нескінченні подяки, привітання і гастролі шанцями і бліндажами. А фронт тим часом сиплеться...
показати весь коментар
23.06.2024 15:29 Відповісти
 
 