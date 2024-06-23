Сирський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" з річницею створення підрозділу: Ви завдаєте ворогу потужних і безжальних ударів

Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначають день створення спецпідрозділу "Альфа".

Як інформує Цензор.НЕТ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України та зазначив, що вони стали прикладом незламності, мужності та патріотизму.

"Знаю вас, як надійних бойових побратимів. Які б складні завдання не стояли перед Вами, ви завжди виконуєте їх точно та результативно. Завдаєте ворогу потужних і безжальних ударів. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв ЦСО "А", які віддали своє життя за Україну. Вічна їм слава! Вітаю вас зі святом! Бажаю знищити якомога більше ворогів. Разом ми обов’язково здобудемо Перемогу!", - зазначив головнокомандувач.

