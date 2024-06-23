Враг концентрирует усилия на Покровском направлении, больше атак в районе Новоалександровки, Сокола и Карловки, - Генштаб

С начала дня, 23 июня 2024 года, враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как отмечается, враг концентрирует свои усилия на Покровском направлении. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

Приграничье Сумской и Черниговской областей снова подвергается коварным артиллерийским обстрелам с территории российской федерации - пострадали районы населенных пунктов Блешня, Павловка, Большая Писаревка, Ходыно и Юнаковка.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, сегодня противник четыре раза атаковал на Харьковском направлении. Все попытки - в районе Волчанска. Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отбиты. Еще два - продолжаются. Очень активна авиация оккупантов, со стороны Белгорода (РФ) российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подверглись Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили аж 23 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Две атаки российских войск, в районах Песчаного и Синьковки, наши защитники отбили. Враг нанес удар неуправляемыми авиаракетами неподалеку Табаевки.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении противник провел пять попыток продвинуться вперед вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается бой в двух локациях.

"На Торецком направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Торецка и Нью-Йорка. Продолжаются три боестолкновения. Оккупанты поддерживают свои действия ударами авиации - сбросили три авиабомбы", - говорится в сообщении.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении - почти половина от общего количества боевых столкновений на фронте состоялась именно здесь. Сегодня российские оккупационные войска 31 раз атаковали позиции украинских воинов. Главные усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки. Также пытается улучшить свое тактическое положение еще у шести населенных пунктов. В настоящее время украинские воины отбили 13 вражеских атак, еще 18 - продолжаются.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.