На юге за сутки уничтожены 141 оккупант и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 141 оккупант.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 141 человека.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 реактивные системы залпового огня "Град";

1 танк;

4 орудия;

16 единиц авто-бронетехники;

3 мотоцикла;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

5 лодок.

Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, 4 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, полевой пункт ГСМ, пункт управления и станцию управления БпЛА, 3 огневые позиции и 9 блиндажей.

