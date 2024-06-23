На юге за сутки уничтожены 141 оккупант и 32 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 141 оккупант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 141 человека.
Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 1 танк;
- 4 орудия;
- 16 единиц авто-бронетехники;
- 3 мотоцикла;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 5 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, 4 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, полевой пункт ГСМ, пункт управления и станцию управления БпЛА, 3 огневые позиции и 9 блиндажей.
Напомним, ранее сообщалось, что за неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники.
Ворога треба знищувати...
Фізично...
Вибухами авіа-бомб.,.
Музично... з апломбом...
Всіми іншмими засобами...
Сексом анальгим...
Альбомами ...
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼❤️