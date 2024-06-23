РУС
На юге за сутки уничтожены 141 оккупант и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 141 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 141 человека.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 1 танк;
  • 4 орудия;
  • 16 единиц авто-бронетехники;
  • 3 мотоцикла;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 5 лодок.

Кроме того, украинские защитники уничтожили полевой пункт боеснабжения, 4 места хранения боеприпасов, 2 наблюдательных пункта, полевой пункт ГСМ, пункт управления и станцию управления БпЛА, 3 огневые позиции и 9 блиндажей.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники.

армия РФ (20374) ликвидация (3983) уничтожение (7737) Силы обороны юга (427)
Концептульно...

Ворога треба знищувати...

Фізично...

Вибухами авіа-бомб.,.

Музично... з апломбом...

Всіми іншмими засобами...

Сексом анальгим...

Альбомами ...
23.06.2024 13:58 Ответить
Слава нашим Збройним Силам Укріни ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼❤️
23.06.2024 14:43 Ответить
 
 