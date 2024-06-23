За неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 63 танка;
- 129 боевых бронированных машин;
- 282 артиллерийские системы;
- 4 РСЗО;
- 10 установок ППО;
- 281 единица автотехники;
- 52 единицы спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили 25 ракет и 196 БПЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підтимуймо, як хто може, Захисників України та їх Родини!
Слава Україні! Тримаймося !!
Мабуть , їх замінять косоокими корейцями із Північноі Кореі ,
яких кремлівське чмо , любязно запрошував воювати з украінцями 🤬
За словами Кресвелла, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії (RFDEW), яка цього літа проходить польові випробування з британськими військовими, має бути готовою до використання «досить швидко».
«Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не багато років», - сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.
Він уточнив, що система, яка зараз проходить випробування, «може бути доступною для використання вже наступного року». Водночас, рішення про те, коли і де розгорнути систему, прийматиме уряд Великобританії.
«При вартості всього 10 фунтів за один постріл та дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки мети, що рухається», - пише FT."