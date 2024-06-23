РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 054 4

За неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

В течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 63 танка;
  • 129 боевых бронированных машин;
  • 282 артиллерийские системы;
  • 4 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 281 единица автотехники;
  • 52 единицы спецтехники.

Также читайте: Силы обороны успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ в Белгородской области, - Генштаб

Втрати армії РФ за тиждень

Также украинские защитники уничтожили 25 ракет и 196 БПЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (20374) ликвидация (3983) уничтожение (7737) Павлюк Александр (191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтимуймо, як хто може, Захисників України та їх Родини!
Слава Україні! Тримаймося !!
показать весь комментарий
23.06.2024 12:08 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:43 Ответить
Коли ця мразь кацапська скінчиться ?

Мабуть , їх замінять косоокими корейцями із Північноі Кореі ,
яких кремлівське чмо , любязно запрошував воювати з украінцями 🤬
показать весь комментарий
23.06.2024 13:42 Ответить
@ "Недорога зброя, здатна знищувати відразу кілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку, може з'явитися вже наступного року. Як https://www.ft.com/content/3675f8ad-0a9c-45e4-9454-************ пише Financial Times, про це заявив Алекс Крессвелл голова компанії Thales UK, яка очолює розробку для Великобританії.
За словами Кресвелла, нова радіочастотна зброя спрямованої енергії (RFDEW), яка цього літа проходить польові випробування з британськими військовими, має бути готовою до використання «досить швидко».
«Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не багато років», - сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.
Він уточнив, що система, яка зараз проходить випробування, «може бути доступною для використання вже наступного року». Водночас, рішення про те, коли і де розгорнути систему, прийматиме уряд Великобританії.
«При вартості всього 10 фунтів за один постріл та дальності дії до 1 км система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена ​​на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки мети, що рухається», - пише FT."
показать весь комментарий
23.06.2024 13:44 Ответить
 
 