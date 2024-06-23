За неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

63 танка;

129 боевых бронированных машин;

282 артиллерийские системы;

4 РСЗО;

10 установок ППО;

281 единица автотехники;

52 единицы спецтехники.

Также читайте: Силы обороны успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ в Белгородской области, - Генштаб

Также украинские защитники уничтожили 25 ракет и 196 БПЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 534 360 российских оккупантов.