Силы обороны успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ в Белгородской области, - Генштаб

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена.

Больше информации на эту минуту не известно.