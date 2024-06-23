РУС
6 340 22

Силы обороны успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ в Белгородской области, - Генштаб

Уражено ворожу ціль у Бєлгородській області

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена.

Также смотрите: Вблизи Белгорода раздались взрывы. СМИ пишут о поражении установки "Панцирь-С". ВИДЕО

Больше информации на эту минуту не известно.

армия РФ (20374) Генштаб ВС (6832) уничтожение (7737) Белгород (462)
+16
Читала тут,що дозвіл на атаки районів базування орків дав можливість Хеймерсам не замовкати. Удари на випередження. Горіть в пеклі москалі, як писав Саша Хрещатик
показать весь комментарий
23.06.2024 08:51 Ответить
+16
Ну що ви творите "безсовісні"!!! Ви ж росіянам допомагаєте покращувать "кадровий ріст"! Два роки тому батальйонами командували підполковники А сьогодні - капітани! Так і до прапорщиків та сержантів дійдуть!
показать весь комментарий
23.06.2024 08:58 Ответить
+14
Гарна новина всім виконавцям респект-не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
23.06.2024 08:50 Ответить
Это отлично, но плохо рассмотрел, прошу повторить.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:52 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 08:57 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.06.2024 12:41 Ответить
Було б краще, якби хенералів вигрібали на роти)
показать весь комментарий
23.06.2024 12:50 Ответить
Так у кацапа пригоріла срака,що аж зареєструватися вирішив щоб намалювати свої методички.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:02 Ответить
Ви Сирського не лайте, не будьте Безуглою. А зе,то ви його вибрали,вам його і карати по закону України. Хоча, другий строк такі як ви йому і нададуть.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:07 Ответить
Всираєшся тут за кацапа , кремлівського випускника-м'ясника. Одна пика кацапська якого на рвоту тягне... Чи рідню відчуваєш?

То розкажи - як його батьки пречудово почуваються на Московії де навіть за читання книжки українською заарештовують.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:11 Ответить
Ти свою пику бачив, з окопу пишеш чи з заводу? Чи маєш свою фірму дронів? Пам'ятаєш Роботине як кинули туди захисників без перевірених мінних полів. Хтось писав дисертацію, статті для зарубіжних смі, а не керував ЗСУ. Коли бачу це прізвище, як лайк під анонсами Бутусова, так хочеться запитати чому дипломатом в Лондон, а Червінський в тюрьму? Воювала кадрова Армія України, наразі такої уже не має. Воюють Люди-Титани,
показать весь комментарий
23.06.2024 09:19 Ответить
Для военных ничего не поменялось по их мнению так как оба командующих старой совковой школы.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:03 Ответить
Я недавно прочитала тут,що захист столиці, визволення Харківської буде в історії війни, а це іменно Сирський. Так що кадрова Армія України на сьогодні насправді має навчених в ті часи, по тих доктринах. Україна потребує час для своєї військової науки, без совка
показать весь комментарий
23.06.2024 11:20 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 09:14 Ответить
В пунктах управління ЗС РФ сидить(сиділа) особлива мерзота.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:06 Ответить
Знищити ворога окупанта на його ж території то добра справа, хай знають що в добра є міцни кулаки й довги руки. Хай цім нелюдам ніде не буде спокою.
Слава українськім воинам!
показать весь комментарий
23.06.2024 09:47 Ответить
 
 