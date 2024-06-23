Силы обороны успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ в Белгородской области, - Генштаб
Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена.
Больше информации на эту минуту не известно.
Топ комментарии
+16 Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий23.06.2024 08:51 Ответить Ссылка
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий23.06.2024 08:58 Ответить Ссылка
+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.06.2024 08:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То розкажи - як його батьки пречудово почуваються на Московії де навіть за читання книжки українською заарештовують.
Слава українськім воинам!