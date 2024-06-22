Вблизи Белгорода раздались взрывы. СМИ пишут о поражении установки "Панцирь-С". ВИДЕО
В районе поселка Дубовое Белгородской области РФ ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С".
Об этом пишет "УП" со ссылкой на Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Местные информационные ресурсы пишут, что установка якобы была поражена кассетным боеприпасом, а экипажу удалось выжить. Над местом прилета виднелись клубы черного дыма.
В одном из видео, которое появились в соцсетях, женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Дубовом загорелась трава. Местное издание "Пепел" писало, что трава горела на месте нахождения "Панциря" "из-за разлета кассетных боеприпасов".
Добавим, что "Панцирь-С" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зельоная, Карл, горела чьорными дизельно-сажистыми клубами дыма
Дєлал он відімость, што город защіщял.
Но "142-й" поставіл двє кассєти --
Долго на зєльоной травє "Панцирь" догорал. 😃
(послання пуйлотянам)
Ваньок пише, що дві одиниці дороговартісної техніки рашистів - вщент мінус. Екіпаж теж «мінус» - все згоріло до біса.