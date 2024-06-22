РУС
Вблизи Белгорода раздались взрывы. СМИ пишут о поражении установки "Панцирь-С". ВИДЕО

В районе поселка Дубовое Белгородской области РФ ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С".

Об этом пишет "УП" со ссылкой на Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные информационные ресурсы пишут, что установка якобы была поражена кассетным боеприпасом, а экипажу удалось выжить. Над местом прилета виднелись клубы черного дыма.

В одном из видео, которое появились в соцсетях, женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Дубовом загорелась трава. Местное издание "Пепел" писало, что трава горела на месте нахождения "Панциря" "из-за разлета кассетных боеприпасов".

Добавим, что "Панцирь-С" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.

Смотрите также: Под Белгородом подорвался на мине оператор телеканала "Россия 24": пропагандисты снимали сюжет о том, "как не подорваться на мине". ВИДЕО

Метод дієвий. Треба масштабувати.
22.06.2024 17:49 Ответить
22.06.2024 17:52 Ответить
я люблю бєлгародскає пє вє о
22.06.2024 17:39 Ответить
Горела трава.. Це щось новеньке..
22.06.2024 17:39 Ответить
...в начале лета

зельоная, Карл, горела чьорными дизельно-сажистыми клубами дыма
22.06.2024 17:58 Ответить
стареньке. покурили неудачно.
22.06.2024 18:20 Ответить
Под сонним Бєлгородом йожился "Панцирь".
Дєлал он відімость, што город защіщял.
Но "142-й" поставіл двє кассєти --
Долго на зєльоной травє "Панцирь" догорал. 😃
22.06.2024 18:24 Ответить
я люблю бєлгародскає пє вє о
22.06.2024 17:39 Ответить
22.06.2024 17:45 Ответить
бамбарбия кергуду !
22.06.2024 17:59 Ответить
воістину кергуду.
22.06.2024 18:00 Ответить
Дымєл камиш, трава гарєла...
22.06.2024 17:48 Ответить
догоряла цигарета
22.06.2024 18:21 Ответить
Метод дієвий. Треба масштабувати.
22.06.2024 17:49 Ответить
22.06.2024 17:52 Ответить
"не дамбите, и вас не отдамбасят"
(послання пуйлотянам)
22.06.2024 18:01 Ответить
Слепцы подозревать начали? День Святого Йоргена какой-то)
22.06.2024 18:43 Ответить
В Бєлгородської області відкрили свій собственний бермудский треугольник...
22.06.2024 19:25 Ответить
Тільки так а то постійно чути про мирний час на їх відео... і без ударів по їх тилу та екпорту вони просто нас тягнучою війною здолають...
22.06.2024 20:19 Ответить
для них все тільки починається.
22.06.2024 20:30 Ответить
"Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети". Ну так от.... Зловили)))
22.06.2024 17:54 Ответить
Прямо знімають ППО і коментують "це наше ППО". Ну і придурки.
22.06.2024 17:59 Ответить
ви ж братушкі наші! живіть як ми! сидіть цуки по підвалах до океріння
22.06.2024 18:02 Ответить
Угу, прийдеться дідівськими методами:
22.06.2024 18:02 Ответить
а почему Панцирь не на крыше , был бы на крыше остался бы цел
22.06.2024 18:17 Ответить
Уже поймали ракеты.Теперь пускай другие ловят
22.06.2024 18:17 Ответить
🔥 Знищено два Панцер-С русні: один на околиці Бєлгорода, а інший прикривав окупантів в напрямку Липців

Ваньок пише, що дві одиниці дороговартісної техніки рашистів - вщент мінус. Екіпаж теж «мінус» - все згоріло до біса.
22.06.2024 18:20 Ответить
"Демократія без кордонів"!
22.06.2024 18:37 Ответить
Воронеж ,шо там пепео ?
22.06.2024 18:22 Ответить
Белгород, мы вам выслали кассеты послушать. Есть ещё.
22.06.2024 18:23 Ответить
АТАСМS на 300км?
22.06.2024 18:38 Ответить

22.06.2024 19:11 Ответить
Как как- к вєрху каком, кацапська курка. Далі буде...
22.06.2024 20:55 Ответить
 
 