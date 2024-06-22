Вблизи Белгорода раздались взрывы. СМИ пишут о поражении установки "Панцирь-С". ВИДЕО

В районе поселка Дубовое Белгородской области РФ ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С".

Об этом пишет "УП" со ссылкой на Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные информационные ресурсы пишут, что установка якобы была поражена кассетным боеприпасом, а экипажу удалось выжить. Над местом прилета виднелись клубы черного дыма.

В одном из видео, которое появились в соцсетях, женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Дубовом загорелась трава. Местное издание "Пепел" писало, что трава горела на месте нахождения "Панциря" "из-за разлета кассетных боеприпасов".

Добавим, что "Панцирь-С" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.

