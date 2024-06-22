Поблизу Бєлгорода пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про ураження установки "Панцир-С". ВIДЕО
У районі селища Дубове Бєлгородської області РФ ракета вразила пускову установку "Панцир-С".
Про це пише "УП" з посиланням на Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві інформаційні ресурси пишуть, що установку нібито було вражено касетним боєприпасом, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем прильоту виднілися клуби чорного диму.
В одному з відео, яке з'явилися у соцмережах, жіночий голос за кадром каже: "Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети".
Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що у Дубовому зайнялася трава. Місцеве видання "Пєпєл" писало, що трава горіла на місці находження "Панциря" "через розліт касетних боєприпасів".
Додамо, що "Панцир-С" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зельоная, Карл, горела чьорными дизельно-сажистыми клубами дыма
Дєлал он відімость, што город защіщял.
Но "142-й" поставіл двє кассєти --
Долго на зєльоной травє "Панцирь" догорал. 😃
(послання пуйлотянам)
Ваньок пише, що дві одиниці дороговартісної техніки рашистів - вщент мінус. Екіпаж теж «мінус» - все згоріло до біса.