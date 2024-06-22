УКР
Поблизу Бєлгорода пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про ураження установки "Панцир-С". ВIДЕО

У районі селища Дубове Бєлгородської області РФ ракета вразила пускову установку "Панцир-С".

Про це пише "УП" з посиланням на Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві інформаційні ресурси пишуть, що  установку нібито було вражено касетним боєприпасом, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем прильоту виднілися клуби чорного диму.

В одному з відео, яке з'явилися у соцмережах, жіночий голос за кадром каже: "Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети".

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що у Дубовому зайнялася трава. Місцеве видання "Пєпєл" писало, що трава горіла на місці находження "Панциря" "через розліт касетних боєприпасів".

Додамо, що "Панцир-С" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.

+27
Метод дієвий. Треба масштабувати.
22.06.2024 17:49 Відповісти
+24
22.06.2024 17:52 Відповісти
+12
я люблю бєлгародскає пє вє о
22.06.2024 17:39 Відповісти
Горела трава.. Це щось новеньке..
22.06.2024 17:39 Відповісти
...в начале лета

зельоная, Карл, горела чьорными дизельно-сажистыми клубами дыма
22.06.2024 17:58 Відповісти
стареньке. покурили неудачно.
22.06.2024 18:20 Відповісти
Под сонним Бєлгородом йожился "Панцирь".
Дєлал он відімость, што город защіщял.
Но "142-й" поставіл двє кассєти --
Долго на зєльоной травє "Панцирь" догорал. 😃
22.06.2024 18:24 Відповісти
я люблю бєлгародскає пє вє о
22.06.2024 17:39 Відповісти
22.06.2024 17:45 Відповісти
бамбарбия кергуду !
22.06.2024 17:59 Відповісти
воістину кергуду.
22.06.2024 18:00 Відповісти
Дымєл камиш, трава гарєла...
22.06.2024 17:48 Відповісти
догоряла цигарета
22.06.2024 18:21 Відповісти
Метод дієвий. Треба масштабувати.
22.06.2024 17:49 Відповісти
22.06.2024 17:52 Відповісти
"не дамбите, и вас не отдамбасят"
(послання пуйлотянам)
22.06.2024 18:01 Відповісти
Слепцы подозревать начали? День Святого Йоргена какой-то)
22.06.2024 18:43 Відповісти
В Бєлгородської області відкрили свій собственний бермудский треугольник...
22.06.2024 19:25 Відповісти
Тільки так а то постійно чути про мирний час на їх відео... і без ударів по їх тилу та екпорту вони просто нас тягнучою війною здолають...
22.06.2024 20:19 Відповісти
для них все тільки починається.
22.06.2024 20:30 Відповісти
"Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети". Ну так от.... Зловили)))
22.06.2024 17:54 Відповісти
Прямо знімають ППО і коментують "це наше ППО". Ну і придурки.
22.06.2024 17:59 Відповісти
ви ж братушкі наші! живіть як ми! сидіть цуки по підвалах до океріння
22.06.2024 18:02 Відповісти
Угу, прийдеться дідівськими методами:
22.06.2024 18:02 Відповісти
а почему Панцирь не на крыше , был бы на крыше остался бы цел
22.06.2024 18:17 Відповісти
Уже поймали ракеты.Теперь пускай другие ловят
22.06.2024 18:17 Відповісти
🔥 Знищено два Панцер-С русні: один на околиці Бєлгорода, а інший прикривав окупантів в напрямку Липців

Ваньок пише, що дві одиниці дороговартісної техніки рашистів - вщент мінус. Екіпаж теж «мінус» - все згоріло до біса.
22.06.2024 18:20 Відповісти
"Демократія без кордонів"!
22.06.2024 18:37 Відповісти
Воронеж ,шо там пепео ?
22.06.2024 18:22 Відповісти
Белгород, мы вам выслали кассеты послушать. Есть ещё.
22.06.2024 18:23 Відповісти
АТАСМS на 300км?
показати весь коментар
22.06.2024 19:11 Відповісти
Как как- к вєрху каком, кацапська курка. Далі буде...
22.06.2024 20:55 Відповісти
 
 