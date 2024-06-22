Поблизу Бєлгорода пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про ураження установки "Панцир-С". ВIДЕО

У районі селища Дубове Бєлгородської області РФ ракета вразила пускову установку "Панцир-С".

Про це пише "УП" з посиланням на Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві інформаційні ресурси пишуть, що установку нібито було вражено касетним боєприпасом, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем прильоту виднілися клуби чорного диму.

В одному з відео, яке з'явилися у соцмережах, жіночий голос за кадром каже: "Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети".

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що у Дубовому зайнялася трава. Місцеве видання "Пєпєл" писало, що трава горіла на місці находження "Панциря" "через розліт касетних боєприпасів".

Додамо, що "Панцир-С" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.

